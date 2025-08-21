Cumhur Reyonu nedir, ne zaman uygulamaya geçecek? Cumhur Reyonu Projesi hangi ürünlerde geçerli olacak?
Gıda fiyatlarındaki yükselişi frenlemeye yönelik yeni bir uygulama gündeme geldi. İddiaya göre, gıda enflasyonunu düşürmek için "Cumhur Reyonu Projesi" hayata geçirilecek. Proje kapsamında vatandaşların temel ihtiyaç ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşması hedeflenirken, hangi marketlerde geçerli olacağı ve nasıl uygulanacağı merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 21.08.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 13:47