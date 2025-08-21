Viral Galeri Viral Liste Cumhur Reyonu nedir, ne zaman uygulamaya geçecek? Cumhur Reyonu Projesi hangi ürünlerde geçerli olacak?

Gıda fiyatlarındaki yükselişi frenlemeye yönelik yeni bir uygulama gündeme geldi. İddiaya göre, gıda enflasyonunu düşürmek için "Cumhur Reyonu Projesi" hayata geçirilecek. Proje kapsamında vatandaşların temel ihtiyaç ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşması hedeflenirken, hangi marketlerde geçerli olacağı ve nasıl uygulanacağı merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2025 13:41 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 13:47
Türkiye'de gıda fiyatlarının yüksekliği ve enflasyon baskısı karşısında yeni bir model gündeme geldi. "Cumhur Reyonu" adı verilen proje, zincir marketlerde temel gıda ürünlerinin devlet eliyle sabit fiyatla satılmasını hedefliyor.

"CUMHUR REYONU" İLE 81 İLDE TEK FİYAT
Zincir Marketlerde Devlet Etiketli Köşe

Türkiye genelinde 55 bini aşkın şubesi bulunan zincir marketlerde, her mağazanın yüzde 10-15'lik bölümünde Cumhur Reyonu köşesi oluşturulacak. Bu köşelerdeki ürünler doğrudan devlet tarafından tedarik edilecek.

Fiyatlar ülke genelinde tek olacak ve devlet etiketleriyle raflarda yer alacak. Satış, market kasalarından yapılacak ancak denetim devletin görevlendirdiği kontrolörler tarafından yürütülecek. Marketlere yalnızca sembolik bir işletme karı bırakılacak.

Maliyetine Yakın Satış Modeli

Proje kapsamında, büyükşehirler başta olmak üzere çeşitli bölgelerde devlet depoları kurulacak. Bu depolardan yalnızca market reyonları değil, pazar esnafı ve yemek fabrikaları da uygun fiyata ürün temin edebilecek.

Aracı zincirinin ortadan kalkmasıyla maliyet düşürülecek, gerekirse devlet sübvansiyonları devreye sokularak fiyatlar daha da aşağı çekilecek. Böylece özel marketler de fiyat indirimine gitmek zorunda kalacak.

Hangi Ürünleri Kapsayacak?

Cumhur Reyonu'nda yer alacak ürünler, vatandaşların en çok tükettiği temel gıda maddelerinden oluşacak. Un, şeker, yağ, bakliyat ve sebze-meyve başta olmak üzere 100 ila 150 kalem ürün için fiyat istikrarı sağlanması hedefleniyor.

Modelin hayata geçmesiyle birlikte, TÜİK'in enflasyon sepetinde yüzde 25'e yakın ağırlığı bulunan gıda grubundaki artışların sınırlanması bekleniyor.

