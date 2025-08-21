Cumhur Reyonu nedir, ne zaman uygulamaya geçecek? Cumhur Reyonu Projesi hangi ürünlerde geçerli olacak?

Maliyetine Yakın Satış Modeli

Proje kapsamında, büyükşehirler başta olmak üzere çeşitli bölgelerde devlet depoları kurulacak. Bu depolardan yalnızca market reyonları değil, pazar esnafı ve yemek fabrikaları da uygun fiyata ürün temin edebilecek.

Aracı zincirinin ortadan kalkmasıyla maliyet düşürülecek, gerekirse devlet sübvansiyonları devreye sokularak fiyatlar daha da aşağı çekilecek. Böylece özel marketler de fiyat indirimine gitmek zorunda kalacak.