Cuma hutbesi yayımlandı! 6 Şubat’ın yıl dönümünde Diyanet’ten birlik çağrısı: Acılar paylaştıkça azalır
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı "Birlik ve Beraberlik" konulu Cuma hutbesinde, kardeşlik ruhunun vatan sevgisi, bayrak hassasiyeti ve özellikle deprem gibi afet günlerinde ortaya çıkan dayanışma ile güçlendiği vurgulandı; müminlerin tek yürek olması gerektiği hatırlatıldı.
Türkiye genelinde camilerde okunacak olan 6 Şubat 2026 tarihli Cuma hutbesinde, birlik ve beraberliğin İslam'daki yeri ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı, hutbede kardeşlik bağlarının korunması, vatan ve bayrak sevgisinin canlı tutulması ve zor zamanlarda dayanışma ruhunun güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
BİRLİK ÇAĞRISI: "ALLAH'IN İPİNE SIMSIKI SARILIN"
Hutbede, toplumları ayakta tutan en önemli değerlerden birinin birlik duygusu olduğu belirtildi. İslam'ın sevgi, saygı ve merhamet temelli bir kardeşlik anlayışı sunduğu vurgulandı.
Kur'an-ı Kerim'den Âl-i İmrân Suresi'nin 103. ayetine yer verilerek şu mesaj hatırlatıldı:
"Hep birlikte Allah'ın ipine, sımsıkı sarılın. Bölünüp parçalanmayın…"
VATAN VE BAYRAK BAĞIMSIZLIĞIN SEMBOLÜ
Hutbede birlik ve beraberliğin en somut tezahürlerinden birinin vatan sevgisi olduğu ifade edildi. Vatanın; tarih, kültür ve gelecek anlamına geldiği belirtildi. Şanlı bayrağın ise bağımsızlığın sembolü olduğu vurgulandı. Bu bölümde, "Bayrak Şairi" olarak bilinen Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirinden dizelere yer verildi:
"Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü…"
DEPREMLER VE HADİS-İ ŞERİFLERLE DAYANIŞMA MESAJI
Hutbede üç yıl önce yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler de anıldı. Milletin zor günlerde omuz omuza verdiği, yaraların dayanışma ile sarıldığı belirtildi.