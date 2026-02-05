CANLI YAYIN
Cuma hutbesi yayımlandı! 6 Şubat’ın yıl dönümünde Diyanet’ten birlik çağrısı: Acılar paylaştıkça azalır

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı "Birlik ve Beraberlik" konulu Cuma hutbesinde, kardeşlik ruhunun vatan sevgisi, bayrak hassasiyeti ve özellikle deprem gibi afet günlerinde ortaya çıkan dayanışma ile güçlendiği vurgulandı; müminlerin tek yürek olması gerektiği hatırlatıldı.

Türkiye genelinde camilerde okunacak olan 6 Şubat 2026 tarihli Cuma hutbesinde, birlik ve beraberliğin İslam'daki yeri ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı, hutbede kardeşlik bağlarının korunması, vatan ve bayrak sevgisinin canlı tutulması ve zor zamanlarda dayanışma ruhunun güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

BİRLİK ÇAĞRISI: "ALLAH'IN İPİNE SIMSIKI SARILIN"

Hutbede, toplumları ayakta tutan en önemli değerlerden birinin birlik duygusu olduğu belirtildi. İslam'ın sevgi, saygı ve merhamet temelli bir kardeşlik anlayışı sunduğu vurgulandı.

Kur'an-ı Kerim'den Âl-i İmrân Suresi'nin 103. ayetine yer verilerek şu mesaj hatırlatıldı:

"Hep birlikte Allah'ın ipine, sımsıkı sarılın. Bölünüp parçalanmayın…"

VATAN VE BAYRAK BAĞIMSIZLIĞIN SEMBOLÜ

Hutbede birlik ve beraberliğin en somut tezahürlerinden birinin vatan sevgisi olduğu ifade edildi. Vatanın; tarih, kültür ve gelecek anlamına geldiği belirtildi. Şanlı bayrağın ise bağımsızlığın sembolü olduğu vurgulandı. Bu bölümde, "Bayrak Şairi" olarak bilinen Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirinden dizelere yer verildi:

"Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü…"

DEPREMLER VE HADİS-İ ŞERİFLERLE DAYANIŞMA MESAJI

Hutbede üç yıl önce yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler de anıldı. Milletin zor günlerde omuz omuza verdiği, yaraların dayanışma ile sarıldığı belirtildi.

Bu bölümde Hz. Peygamber'in (s.a.s.) sahih hadis kaynaklarında yer alan şu hadisine atıf yapıldı:

"Müminler, birbirlerini sevmede, merhamet ve şefkat göstermede bir beden gibidir…" (Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Birr, 66)

Ayrıca şu hadis-i şerif de hatırlatıldı:

"Müminler bir binanın birbirini destekleyen tuğlaları gibidir." (Buhârî, Salât, 88; Müslim, Birr, 65)

HUTBE DUA İLE TAMAMLANDI

Hutbenin sonunda, başta Kahramanmaraş merkezli depremler olmak üzere yaşanan afetlerde hayatını kaybedenler için rahmet dilendi. Mukaddes değerler uğruna can veren şehitler anıldı. Milletin birlik ve beraberliğinin daim olması temennisiyle dua edildi.

6 ŞUBAT CUMA HUTBESİ TAM METNİ

BİRLİK VE BERABERLİK

Muhterem Müslümanlar!

İnsanları toplum haline getiren, milletlerin tarih sahnesinde yer almasını sağlayan değerlerden biri de birlik ve beraberlik duygusudur.

Yüce dinimiz İslam; sevgi ve saygı içinde kardeşçe yaşamayı, şefkat ve merhametle birbirimize muamele etmeyi emretmektedir. Cenâb-ı Hak, "Hep birlikte Allah'ın ipine, sımsıkı sarılın. Bölünüp parçalanmayın…" buyurarak; ayrılığı, kardeşlik bağlarını koparmayı, birbirimizden ilgi ve alakayı kesmeyi yasaklamaktadır.

Aziz Müminler!

Birlik ve beraberliğimizin en güzel tezahürü vatan sevgisinde ortaya çıkmaktadır. Zira vatan; tarihimizdir, kültürümüzdür, geçmişimizdir, geleceğimizdir. Hürriyetimiz için her türlü sıkıntıya göğüs gerdiğimiz cennet yurdumuzdur. Uğruna canını veren aziz şehitlerimizin ve cepheden cepheye koşan kahraman gazilerimizin bizlere bıraktığı en kıymetli emanettir.

Kıymetli Müslümanlar!

Birlik ve beraberliğimizin, hürriyet ve bağımsızlığımızın sembolü ise şanlı bayrağımızdır. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı yerde zulme ve zalime, korkuya ve kedere geçit yoktur. Bizler; rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızı başımızın üstünde tutmayı şeref bildik. En mutlu günlerimizi onun gölgesinde yaşadık. Onu gördüğümüz her yerde huzur bulduk. Bayrak şairimiz, içimizde yeşerttiğimiz bu duyguları ne de güzel ifade etmiştir:

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,

Işık ışık, dalga dalga bayrağım!

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Değerli Müminler!

Birlik ve beraberliğimizin en güçlü göstergelerinden biri de afet günlerinde ve zor zamanlarda gösterdiğimiz yardımlaşma ve dayanışma ruhudur. Nitekim üç yıl önce bugün, hepimizi derinden sarsan iki büyük deprem yaşadık. Her zaman olduğu gibi o gün de omuz omuza verdik. Enkazdan kurtulan her bir kardeşimiz için birlikte sevindik. Hayatını kaybeden her bir canımız için aynı hüznü yaşadık. Rabbimizin inayeti, devletimizin iradesi ve milletimizin kenetlenmesiyle yaralarımızı sardık. Aşımızı ve evimizi paylaşarak acılarımızı dindirdik. "Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer" hadis-i şerifinin yaşayan şahitleri olduk.

Aziz Kardeşlerim!

Bugün bize düşen; birlik ve beraberlik ruhunu hayatımızın her alanına taşımaktır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in, "Müminler bir binanın birbirini destekleyen tuğlaları gibidir" hadis-i şerifleri gereğince ellerimizi ve gönüllerimizi birbirine kenetlemektir. Aramızdaki muhabbeti diri tutmak, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlü kılmaktır. Unutmayalım ki, aynı inanç ve idealler etrafında, bu cennet vatan üzerinde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde bir ve beraber olduğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur.

Bu vesileyle Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere yaşadığımız afetler sebebiyle ahirete irtihal eden kardeşlerimize, mukaddes değerlerimiz uğruna canını feda eden şehitlerimize Cenâb-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Memleketimizi, aziz milletimizi ve bütün insanlığı her türlü afetten, fitne ve fesadın şerrinden muhafaza etmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.

