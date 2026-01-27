Çok yiyerek kilo vermenin yolu açıklandı! Porsiyonları büyütün ve…

The American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan araştırma, işlenmemiş gıdalarla beslenen kişilerin kütle olarak yüzde 50 daha fazla yemek yemesine rağmen günde ortalama 330 kalori daha az aldığını ortaya koydu.

Kilo vermek isteyenlerin en büyük sorusu aynı: Daha az yiyerek mi zayıflamak gerekir, yoksa doğru besini seçerek mi? Yeni yayımlanan bir çalışma, miktardan çok içeriğin belirleyici olabileceğine işaret ediyor. Bulgulara göre işlenmemiş gıdalarla beslenenler, daha fazla hacimde yemek yese de toplamda daha az kalori alıyor.

330 Kalorilik Günlük Fark Araştırma, daha önce 2019 yılında yayımlanan ve ultra işlenmiş gıdaların aşırı kalori alımına yol açtığını gösteren verilerin yeniden analiz edilmesiyle hazırlandı.

Sonuçlar dikkat çekici: ◾İşlenmemiş gıdalarla beslenenler kütle olarak yüzde 50'den fazla yiyecek tüketti. ◾Buna rağmen, ultra işlenmiş gıda tüketenlere göre günde ortalama 330 kalori daha az aldı. Bu tablo, porsiyon büyüklüğünün tek başına kilo artışını açıklamadığını ortaya koyuyor.

Meyve ve Sebzeye Doğal Yönelim Çalışmaya göre yalnızca doğal ve işlenmemiş gıdalar tüketen katılımcılar, makarna ve krema gibi yüksek kalorili seçenekler yerine daha sık şu besinleri tercih etti: ◾Meyve ◾Sebze ◾Lif oranı yüksek doğal ürünler