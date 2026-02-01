CANLI YAYIN
Çocuklar için ekran süresi kaç saat olmalı? Bakanlıktan yaşa göre rehber geldi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital risklerden korunması için ebeveynlere ekran süresi uyarısında bulundu. "Çocuklar Güvende" platformunda, 3-6 yaş arası çocuklarda günlük ekran süresinin 30 dakika ile 1 saat arasında sınırlandırılması, 0-3 yaş döneminde ise ekran kullanımından kaçınılması gerektiği belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere karşı korunması ve ebeveynlere yol gösterilmesi amacıyla hazırlanan "Çocuklar Güvende" dijital platformunu hayata geçirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, çocukların dijital dünyada güvenliğini sağlamak ve toplumda farkındalık oluşturmak için bilgilendirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Platformda, çevrim içi ortamda çocukları hedef alan tehlikelerden oyun dünyasındaki risklere, dijital ebeveynlikten güvenli içerik seçimine kadar birçok başlıkta bilgilendirici içerik yer alıyor.

EKRAN SÜRESİNDE YAŞA GÖRE SINIR ÖNERİSİ

Platformda paylaşılan bilgilere göre, çocukların ekran kullanım süresinin yaşa göre sınırlandırılması gerektiği vurgulandı. Buna göre günlük ekran süresi;

🔴3 yaş için en fazla 30 dakika,
🔴4 yaş için 40 dakika,
🔴5 yaş için 50 dakika,
🔴6 yaş için ise en fazla 1 saat olarak önerildi.

Ekran kullanımında sınırların belirlenmesinde çocuğun yaşı, gelişim seviyesi ve aile yapısının dikkate alınması gerektiği ifade edildi. Ayrıca ekran süresinin; fiziksel aktivite, uyku düzeni ve sosyal etkileşim gibi temel alışkanlıklarla dengeli olması gerektiğinin altı çizildi.

0-3 YAŞ DÖNEMİ İÇİN KRİTİK UYARI

Platformda, beyin ve sosyal gelişim açısından 0-3 yaş aralığının kritik bir dönem olduğuna dikkat çekildi. Bu süreçte ekran kullanımının gelişimi olumsuz etkileyebileceği belirtilerek, 3 yaşına kadar çocukların ekranla temas etmemesi önerildi.

3-6 yaş grubunda ise ekran süresinin sınırlı tutulması ve yaş ilerledikçe kontrollü şekilde artırılması tavsiye edildi. Video izleme, dijital oyunlar ve televizyon izleme gibi tüm ekran temelli aktivitelerin bu süreye dahil edilmesi gerektiği belirtildi.

AİLELERE ROL MODEL OLMA ÇAĞRISI

Platformda ebeveynlerin çocuklara örnek olması gerektiği vurgulanarak, kuralların net ve anlaşılır şekilde belirlenmesinin önemine dikkat çekildi. Süre bitimine yakın hatırlatmalar yapılması ve ekran süresi sona erdiğinde çocuğun duygularına empati gösterilmesi önerildi.

Ayrıca yemek saatlerinde, uyku öncesinde ve çocuk odasında dijital cihaz kullanımından kaçınılmasının sağlıklı alışkanlıklar açısından önemli olduğu ifade edildi.

