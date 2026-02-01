Çocuklar için ekran süresi kaç saat olmalı? Bakanlıktan yaşa göre rehber geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital risklerden korunması için ebeveynlere ekran süresi uyarısında bulundu. "Çocuklar Güvende" platformunda, 3-6 yaş arası çocuklarda günlük ekran süresinin 30 dakika ile 1 saat arasında sınırlandırılması, 0-3 yaş döneminde ise ekran kullanımından kaçınılması gerektiği belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere karşı korunması ve ebeveynlere yol gösterilmesi amacıyla hazırlanan "Çocuklar Güvende" dijital platformunu hayata geçirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, çocukların dijital dünyada güvenliğini sağlamak ve toplumda farkındalık oluşturmak için bilgilendirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Platformda, çevrim içi ortamda çocukları hedef alan tehlikelerden oyun dünyasındaki risklere, dijital ebeveynlikten güvenli içerik seçimine kadar birçok başlıkta bilgilendirici içerik yer alıyor.

EKRAN SÜRESİNDE YAŞA GÖRE SINIR ÖNERİSİ Platformda paylaşılan bilgilere göre, çocukların ekran kullanım süresinin yaşa göre sınırlandırılması gerektiği vurgulandı. Buna göre günlük ekran süresi; 🔴3 yaş için en fazla 30 dakika,

🔴4 yaş için 40 dakika,

🔴5 yaş için 50 dakika,

🔴6 yaş için ise en fazla 1 saat olarak önerildi.

Ekran kullanımında sınırların belirlenmesinde çocuğun yaşı, gelişim seviyesi ve aile yapısının dikkate alınması gerektiği ifade edildi. Ayrıca ekran süresinin; fiziksel aktivite, uyku düzeni ve sosyal etkileşim gibi temel alışkanlıklarla dengeli olması gerektiğinin altı çizildi.