Çocukken de ünlüydü: Cem Davran’ın değişimi görenleri şaşırtıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Oyunculuk serüvenine 1979 yapımı "Taşı Toprağı Altın Şehir" filmiyle henüz çocuk yaşlarda adım atan Cem Davran, sadece bir dizi oyuncusu değil, aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu bir mühendis ve köklü bir tiyatro emekçisi. Bugün 62 yaşında olan usta aktör, sosyal medya üzerinden yaptığı nostaljik paylaşımlarla takipçilerine "Zaman ne çabuk geçiyor" dedirtiyor.

Magazin dünyasının usta isimlerinden Cem Davran, 47 yılı aşan sanat hayatı ve 36 yıllık evliliğiyle magazin dünyasında örnek gösterilen isimler arasında yer alıyor.

MÜZİKAL PROVALARINDA BAŞLAYAN AŞK

Cem Davran ile eşi Hilal Davran'ın hikayesi adeta romantik bir film senaryosu gibi. Her şey 1989 yılında Evita müzikalinin provalarında başladı. Sahne tozunun büyüsüyle birbirine yakınlaşan ikili, kısa sürede büyük bir aşka yelken açtı. Tanıştıktan sadece 4 ay sonra nişan yüzüklerini takan çift, 14 Mart 1990'da hayatlarını birleştirdi. Cem Davran ve Hilal Davran'ın bu evlilikten Hürcan Davran ve Ali Davran adında iki oğlu dünyaya geldi.

Birçok kişi onu "Ruhsar" dizisindeki Mazhar karakteriyle hatırlasa da Cem Davran aslında çok yönlü bir isim.

DAHA 14 YAŞINDAYDI

Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu bir mühendis olan Davran, sanat hayatına ise henüz 14 yaşındayken Taşı Toprağı Altın Şehir filmiyle adım attı. Tiyatrodan televizyona, sinemadan yazarlığa kadar pek çok alanda üretmeye devam eden sanatçı, yıllardır sanat dünyasının saygın isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

BABALARININ İZİNDEN GİDİYORLAR

Cem ve Hilal Davran çiftinin evliliğinden dünyaya gelen oğulları Hür Can ve Ali de şimdiden dikkatleri üzerlerine çekmeye başladı. Yakışıklılıklarıyla konuşulan Davran kardeşlerin, babalarının izinden giderek oyuncu oldu.

AŞK VE AİLE VURGUSU

Geçtiğimiz aylarda Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk olan usta oyuncu, aşkı "olmazsa olmaz" olarak tanımlarken, hayatın zorluklarını yazarak ve oyun kurarak aştığını anlatmıştı.

"EVLENECEĞİM KIZ" DEDİM

Eşi Hilal Davran ile nasıl tanıştığını anlatan oyuncu "O dönem baleden bir kız arkadaşım vardı. Provadan çıktık, dansçı arkadaşımın sevgilisi 'Kız kardeşim üniversiteyi yeni bitirdi. Yanımıza gelse olur mu?' dedi. Mekan da Kalamış. Hilal'i ilk orada gördüm. 'Evleneceğim kız' dedim. Halbuki benim hayatımda biri vardı. Hiç abartmıyorum. Şimdi bu aşksa aşk" ifadelerini kullanmıştı.

Sahnedeki enerjisi ve üretkenliğiyle gençlere taş çıkaran usta oyuncu, adeta zamana meydan okuyor.

Cem Davran'ın oğlu Hürcan Davran

Cem Davran'ın eşi ve çocukları

