Girişinde Bizans, içinde Selçuklu izi: Çivisiz inşa edilen cami 800 yıldır ayakta

Isparta'nın Gelendost ilçesindeki Afşar köyünde yer alan Afşar Cami, 13. yüzyıldan bugüne ulaşan nadir yapılardan biri olarak varlığını sürdürüyor. 1219 yılında inşa edilen cami, çivisiz ahşap tekniği ve korunmuş iç mimarisiyle öne çıkıyor. Yapı, hem ibadete açık olması hem de tarihi özelliklerini büyük ölçüde korumasıyla dikkat çekiyor.

Afşar Cami, 1219 yılında inşa edilmesine rağmen planlı yapısı ve sağlam mimarisi sayesinde günümüze kadar varlığını korudu. Tek şerefeli silindirik minaresi ve şerefe altındaki mukarnas süslemeleri, dönemin estetik anlayışını yansıtıyor.

Caminin en belirgin özelliği, inşasında çivi kullanılmaması. Ahşap malzemelerin geçme tekniğiyle bir araya getirildiği yapı, geleneksel Türk-İslam mimarisinin nadir örnekleri arasında yer alıyor. Bu teknik, yapının uzun yıllar dayanıklılığını korumasını sağladı.

MİMARİDE FARKLI MEDENİYETLERİN İZLERİ BULUNUYOR

Caminin giriş kapısı üzerinde Bizans dönemine ait mermer bir taş yer alıyor. Bu taşın devşirme malzeme olarak kullanıldığı belirtiliyor.

AA'ya göre; Afşar Köyü Muhtarı Süleyman Kaya, bölgede geçmişte Afşar beyleri ile Bizanslıların yaşadığına dair bilgiler bulunduğunu ifade etti. Köy imamı Mücahit Kayabalı da caminin Selçuklu mimarisini yansıttığını ve çivisiz inşa edilmesinin en dikkat çekici özelliklerinden biri olduğunu söyledi.

Köy sakinlerinden Burhan Özcan ise bazı tarihçilere göre bölgenin Hamitoğulları egemenliğinde bulunduğunu, daha sonra Eşrefoğlu Mehmet Bey tarafından fethedildiğini ve caminin bu fetih anısına yaptırıldığının ifade edildiğini belirtti. Özcan, caminin yapımında kokulu çam ağacının kullanıldığının altını çizdi. Özellikle yağışlı havalarda bu kokunun daha yoğun hissedildiğini açıkladı.