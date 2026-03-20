İnsan ömrü 200 yıla mı çıkıyor? Balinalardan gelen genetik keşif: CIRBP
200 yılı aşan ömürleriyle dikkat çeken Grönland balinalarının sırrı çözüldü. CIRBP adlı proteinin DNA hasarını hızla onardığı ortaya çıktı. Bilim insanlarına göre bu mekanizma insanlara uyarlanırsa yaşlanma yavaşlatılabilir ve kanser gibi hastalıkların önüne geçilebilir.
Bilim dünyası, insan ömrünün sınırlarını zorlayabilecek çarpıcı bir keşfe imza attı. 200 yılı aşkın süre yaşayabilen Grönland balinaları üzerinde yapılan genetik araştırmalar, yaşlanmanın düşündüğümüz kadar kaçınılmaz olmayabileceğini gösteriyor. Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre bu dev canlıların uzun yaşamının arkasında, hücrelerini olağanüstü bir şekilde koruyan güçlü bir biyolojik sistem bulunuyor.
KRİTİK PROTEİN: CIRBP
Araştırmanın merkezinde CIRBP adı verilen özel bir protein yer alıyor. Bu protein, DNA'da oluşan hasarları hızla onarma görevini üstleniyor. Özellikle hücrelerde yaşlanma ve kansere yol açan çift zincir kırıklarını etkili biçimde tamir edebiliyor.
Bilim insanları, bu proteinin balinalarda insanlara kıyasla yaklaşık 100 kat daha fazla üretildiğini belirledi. Bu durum, balinaların neden hem uzun yaşadığına hem de hastalıklara karşı dirençli olduğuna güçlü bir açıklama sunuyor.
BÜYÜK VÜCUT, DÜŞÜK KANSER RİSKİ
Normalde daha fazla hücre, daha yüksek kanser riski anlamına gelir. Ancak balinalar ve filler bu kurala uymuyor. Araştırma, bu canlıların evrimsel süreçte DNA hasarını daha oluşmadan kontrol altına alan bir savunma sistemi geliştirdiğini ortaya koyuyor.
Bu sayede hücreler mutasyon biriktirmeden sağlıklı kalabiliyor.
İNSAN HÜCRELERİNDE DENENDİ
Bilim insanları, balinalardan elde edilen genetik mekanizmayı insan hücrelerinde test etti. CIRBP seviyesinin artırılmasıyla DNA onarımının belirgin şekilde iyileştiği gözlemlendi. Benzer deneyler meyve sineklerinde de yapıldı. Sonuçlar dikkat çekiciydi. Hücreler radyasyona karşı daha dayanıklı hale geldi ve yaşam süreleri uzadı.