CHP’li belediyede hizmet skandalı! Dışkılar araçların üzerine kadar sıçradı | Vatandaştan isyan

Sık sık toplanmayan çöpler ve oluşan çöp dağlarıyla gündeme gelen CHP'li belediyelerin hizmet skandalı boyut atladı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşanan kanalizasyon sorunu büyük tepkiye neden oldu.Yollara ve park halindeki araçlara dışkı sıçraması ile vatandaşlar, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir ve Süleymanpaşa belediyelerine isyan ederek, ' Yıl olmuş 2025, hâlâ bu rezilliği yaşıyoruz.' dedi.

CHP'li belediyelerin hizmet skandalına bir yenisi daha eklendi. CHP'li Tekirdağ Büyükşehir ve Süleymanpaşa Belediyesi'nin hijyen rezelati tepkiyle karşılandı.

"ARABALARIN ÜZERİNE İNSAN DIŞKISI SIÇRIYOR"
Bir vatandaş, aracının üzerine sıçrayan dışkıyı gördüğünü belirterek, "Olacak iş değil! Yıl olmuş 2025, hâlâ bu rezilliği yaşıyoruz. Hürriyet Mahallesi'nde arabaların üzerine insan dışkısı sıçrıyor, yollar kokudan geçilmiyor. Büyükşehir Belediyesi de, Süleymanpaşa Belediyesi de ortada yok! Bu ne rezalet arkadaş?" dedi.

"SİSTEMSİZLİK, İLGİSİZLİK VE UTANÇ"

Olayın ardından CHP'li Tekirdağ Büyükşehir ve Süleymanpaşa Belediyesi'ne çağrıda bulunan mahalle halkı, yetkililerin mahalleye uğramamasını eleştirdi. Özellikle altyapı sorunlarının uzun süredir devam ettiğini belirten bölge sakinleri, durumu "sistemsizlik, ilgisizlik ve utanç" olarak nitelendirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Vatandaşlar bir an önce temizlik, altyapı ve kanalizasyon denetimlerinin artırılmasını isterken, belediyelerin suskunluğu tepkiyle karşılandı.

