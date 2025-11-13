CHP'li belediyede hizmet skandalı! Dışkılar araçların üzerine kadar sıçradı | Vatandaştan isyan
Sık sık toplanmayan çöpler ve oluşan çöp dağlarıyla gündeme gelen CHP'li belediyelerin hizmet skandalı boyut atladı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşanan kanalizasyon sorunu büyük tepkiye neden oldu.Yollara ve park halindeki araçlara dışkı sıçraması ile vatandaşlar, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir ve Süleymanpaşa belediyelerine isyan ederek, ' Yıl olmuş 2025, hâlâ bu rezilliği yaşıyoruz.' dedi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
