Viral Galeri Viral Liste Charlie Kirk olayı nedir, neden öldürüldü? Trump destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk kimdir, kaç yaşındaydı?

Charlie Kirk olayı nedir, neden öldürüldü? Trump destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk kimdir, kaç yaşındaydı?

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın destekçileri arasında öne çıkan yorumcu ve siyasal aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğradı. Boynundan vurulan Kirk'e olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Charlie Kirk'ün kim olduğu, yaşı ve saldırının nedeni merak konusu oldu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.09.2025 12:36
Charlie Kirk olayı nedir, neden öldürüldü? Trump destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk kimdir, kaç yaşındaydı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri arasında tanınan muhafazakar yorumcu ve siyasi aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğradı. Boynundan vurulan 31 yaşındaki Kirk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırı ve sonrasında yaşanan gelişmeler uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu.

Charlie Kirk olayı nedir, neden öldürüldü? Trump destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk kimdir, kaç yaşındaydı?

Saldırı Utah Valley Üniversitesi'nde gerçekleşti

Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte, bireysel silahlanmaya yönelik bir soruyu yanıtladıktan kısa süre sonra silahlı saldırıya uğrayan Charlie Kirk, olay yerinde ağır yaralandı. Yetkililer, saldırının ardından kampüsün güvenlik altına alındığını ve soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Saldırının nedeni ve failin kimliği hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Charlie Kirk olayı nedir, neden öldürüldü? Trump destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk kimdir, kaç yaşındaydı?

Charlie Kirk kimdir?

Charles James Kirk, 14 Ekim 1993'te Illinois eyaletinin Arlington Heights kentinde doğdu ve Prospect Heights'ta büyüdü. Annesi ruh sağlığı danışmanı, babası ise mimardı.

Charlie Kirk olayı nedir, neden öldürüldü? Trump destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk kimdir, kaç yaşındaydı?

Lise yıllarında siyasete ilgi duyan Kirk, 2010'da Cumhuriyetçi Mark Kirk'ün ABD Senatosu kampanyasında gönüllü olarak görev aldı. Aynı dönemde yazdığı makalelerle muhafazakar çevrelerde dikkat çekti.

Charlie Kirk olayı nedir, neden öldürüldü? Trump destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk kimdir, kaç yaşındaydı?

Harper College'da kısa bir süre eğitim gördü ancak Tea Party hareketinden Bill Montgomery'nin teşvikiyle tam zamanlı siyasi aktivizme yönelmek için okulu bıraktı.

SON DAKİKA