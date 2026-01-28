Cenk Eren'den estetik itirafı: "Çok büyük risk aldım"

Estetikli ünlüler kervanına ünlü şarkıcı Cenk Eren de katılmıştı. Son haliyle dikkat çeken ünlü isim, konuk olduğu bir programda, estetik yaptırma kararının perde arkasını ilk kez anlattı.

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, geçirdiği estetik operasyonun üzerinden bir yıl geçmesinin ardından neden bu kararı aldığını açıkladı. Son haliyle zaman zaman eleştirilen Eren, yüzündeki değişimle ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Yeni halini Instagram hesabından paylaşan Cenk Eren, takipçilerinden gelen sorulara esprili bir yanıt vererek, "Bana dediler ki 'Cenk Bey neden ameliyat oldunuz?' Cevap veriyorum, böyle görünmek için… Saygılar sevgiler" ifadelerini kullanmıştı.

Eleştirilerin ardından 'Pembe Masa' programına konuk olan şarkıcı, estetik sürecine dair detayları ilk kez anlattı.

"BU DURUM BENİ MUTSUZ EDİYORDU" Sabahları aynaya baktığında kendini iyi hissetmediğini söyleyen Eren, "Sabahları uyandığımda kendimi çok iyi görmemeye başladım. Yanaklarım çökmüş, boynum kırışmış, saçlarım dökülmüş... Ben kendimi gördüğümde mutlu olmak istiyordum ve bu durum beni mutsuz ediyordu.