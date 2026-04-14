Cansever'in destek gecesinde Zerrin Özer'den endişelendiren görüntü

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 11:34 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve gözlerden uzak bir yaşam süren usta sanatçı Zerrin Özer, meslektaşı Cansever için düzenlenen moral gecesinde görüntülendi. Yürümek için destek aldığı görülen efsane ismin, "Artık tek başıma yürüyemiyorum" şeklindeki sözleri hayranlarını derinden etkiledi.

Müzik dünyası, geçtiğimiz aralık ayında kan kanseri teşhisi konulan ve yakın zamanda ilik nakli operasyonu geçiren Cansever için moral gecesi düzenledi.

SANATÇILARDAN CANSEVER'E BÜYÜK DESTEK Almanya'da tedavi süreci devam eden ve uygun donörün bulunmasıyla umutlanan Cansever için İstanbul'da düzenlenen anlamlı geceyi ünlü isimler akın etti.

YILDIZLAR GEÇİDİ İstanbul'da gerçekleşen bu özel gecede, sanatçılar sadece şarkılarıyla değil, sergiledikleri dayanışma ile de takdir topladı. Geceye katılan isimlerden bazıları: Zerrin Özer Yıldız Tilbe Hüsnü Şenlendirici Mine Koşan Murat Kurşun Latif Doğan ve eşi Emine Doğan

ZERRİN ÖZER'İN SON HALİ DUYGULANDIRDI Gecenin en çok konuşulan anlarından biri, uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Zerrin Özer'in katılımı oldu. Beyincikteki damar tıkanıklığı nedeniyle denge sorunları yaşayan ve sahneye destekle gelen usta sanatçı, şarkılarını oturarak seslendirdi.

Özer'in, "Tek başıma yürümekte zorlanıyorum" itirafı ve Cansever için sergilediği bu vefa örneği, salondakilere duygusal anlar yaşattı.

Öte yandan sanatçılar, gece boyunca yaptıkları açıklamalarda Cansever'in tedavi sürecini yakından takip ettiklerini ve bu zorlu yolculukta her zaman yanında olacaklarını vurguladı.