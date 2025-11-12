Viral Galeri Viral Liste CANLI KURA İZLE | Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi ekranı...

Sağlık Bakanlığı'nda istihdam edilecek 2.764 sürekli işçi alımı için kura süreci resmen başladı. İŞKUR üzerinden tamamlanan başvuruların ardından gözler kura tarihine çevrilmişti. Bakanlık, kura çekiminin belirlenen tarihte yapılacağını ve YouTube üzerinden canlı olarak yayımlanacağını duyurdu. İşte canlı yayın bağlantısı ve sonuç sorgulama ekranına dair ayrıntılar.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.11.2025 07:48 Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 09:13
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için taşra teşkilatlarında görevlendirilecek 2.764 sürekli işçi alımına ilişkin kura çekimi takvimini duyurdu. İŞKUR üzerinden tamamlanan başvuru sürecinin ardından, adayların beklediği kura günü geldi. Bugün canlı yayınla birlikte 2.764 sürekli işçi alımı netleşecek.

KURA ÇEKİMİ BUGÜN YAPILACAK

Bakanlık açıklamasına göre, bu yılki alımlarda adaylar herhangi bir yazılı ya da sözlü sınava tabi tutulmadan, tamamen kura yöntemiyle belirlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kura çekimi, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde noter gözetiminde gerçekleştirilecek.

Süreç boyunca başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından, ilgili kadrolar için asil ve yedek isimler kura yöntemiyle tespit edilecek. Kura çekimi, şeffaflık ilkesi doğrultusunda noter huzurunda yapılacak ve kamuoyu tarafından anlık olarak izlenebilecek.

KURA YAYINI YOUTUBE ÜZERİNDEN CANLI İZLENEBİLECEK

Sağlık Bakanlığı, kura çekiminin tüm aşamalarını resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlayacak. Canlı yayın bağlantısı, kura günü öncesinde Bakanlığın internet sitesinde ve haber sitelerinde paylaşılacak. Adaylar, bu yayın aracılığıyla isimlerinin yer aldığı bölümlerdeki çekilişi canlı olarak takip edebilecek.

Canlı izle ekranı kura çekimi başladığında haberimize eklenecektir.

SONUÇLAR AYNI GÜN AÇIKLANACAK

Kura sonucunda belirlenen asıl ve yedek aday listeleri, aynı gün saat 17.00'den itibaren Bakanlığın resmi internet adresi olan https://iscisonuc.saglik.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

Kura sürecinde herhangi bir sınav uygulanmayacak; adaylar doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek.

KURA SIRASI İLLERE GÖRE BELİRLENDİ

Kura çekimi, illerin trafik koduna göre sırayla yapılacak oturumlar şeklinde düzenlenecek. Her oturumda, başvuru yapan adaylar arasından meslek ve birim bazında asıl ve yedek adaylar belirlenecek.

Kura çekilişi sıralaması şu şekilde olacak:

Aydın (09), Elazığ (23), Erzincan (24), Gaziantep (27), Mersin (33), İstanbul (34), Kahramanmaraş (46), Ordu (52), Rize (53), Samsun (55) ve Şanlıurfa (63).

