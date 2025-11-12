CANLI KURA İZLE | Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi ekranı...
Sağlık Bakanlığı'nda istihdam edilecek 2.764 sürekli işçi alımı için kura süreci resmen başladı. İŞKUR üzerinden tamamlanan başvuruların ardından gözler kura tarihine çevrilmişti. Bakanlık, kura çekiminin belirlenen tarihte yapılacağını ve YouTube üzerinden canlı olarak yayımlanacağını duyurdu. İşte canlı yayın bağlantısı ve sonuç sorgulama ekranına dair ayrıntılar.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.11.2025 07:48
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 09:13