CANLI KURA İZLE | Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi ekranı...

KURA ÇEKİMİ BUGÜN YAPILACAK

Bakanlık açıklamasına göre, bu yılki alımlarda adaylar herhangi bir yazılı ya da sözlü sınava tabi tutulmadan, tamamen kura yöntemiyle belirlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kura çekimi, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde noter gözetiminde gerçekleştirilecek.

Süreç boyunca başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından, ilgili kadrolar için asil ve yedek isimler kura yöntemiyle tespit edilecek. Kura çekimi, şeffaflık ilkesi doğrultusunda noter huzurunda yapılacak ve kamuoyu tarafından anlık olarak izlenebilecek.