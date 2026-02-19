Caner Erkin ve Şükran Ovalı’dan sevgi dolu kare! Görenler hayran kaldı

⚽ "EN BÜYÜK BEŞİKTAŞ" DETAYI Erkin, ilk temas anını da esprili bir şekilde paylaştı. "Elimi uzattım ama Şükran elini uzatmadı. Elim havada kaldı. Sadece 'En büyük Beşiktaş' dedi" sözleri izleyenleri güldürdü.

Şükran Ovalı ise o dönemde Erkin'in "kavgacı bir imajı" olduğunu düşündüğünü dile getirdi. "Karşıma geçti, elini uzattı ama ben elimi uzatmadım. Hayatımda ilk kez birine böyle davrandım" dedi.

📵 "TAM 14 KEZ ENGELLEDİM" Ovalı, eşiyle tanışma sürecinde yaşadıklarını da açık yüreklilikle anlattı. Erkin'in kendisine ulaşma çabalarını uzun süre geri çevirdiğini söyleyen oyuncu, "Bir numaradan engelliyordum, başka numaradan arıyordu. Tam 14 kez engelledim. Herhalde hayatımda en çok engellediğim kişi oydu" ifadelerini kullandı.

Zamanla fikrinin değiştiğini belirten Ovalı, "Tanıdıkça şaşırdım. Bir insan bu kadar iyi olamaz dedim. Sonra ben onu daha çok sevdim" sözleriyle ilişkilerinin nasıl derinleştiğini anlattı.

📸 YENİ PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞMURU Programdaki açıklamalarıyla dikkat çeken çift, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuldu.

Şükran Ovalı'nın kalp ve nazar boncuğu emojisi ekleyerek paylaştığı romantik kare kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçileri, çifte mutluluk mesajları yağdırdı.