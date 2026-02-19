Caner Erkin ve Şükran Ovalı’dan sevgi dolu kare! Görenler hayran kaldı
Roma'da evlenen ve Mihran Ela adında bir kızları bulunan Caner Erkin ile Şükran Ovalı, ilk tanışma anılarını anlattıktan sonra bu kez sosyal medyadaki romantik pozlarıyla gündeme geldi. Ovalı'nın kalp ve nazar boncuğu emojili paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Caner Erkin ve Şükran Ovalı, katıldıkları programda anlattıkları tanışma hikayesiyle dikkat çekmişti. Çift, bu kez sosyal medya hesaplarından paylaştıkları romantik kareyle gündeme geldi. Takipçileri, aşk dolu pozlarına yoğun ilgi gösterdi.
💍 ROMA'DA BAŞLAYAN HİKAYE
Caner Erkin ile Şükran Ovalı, 2017 yılında Roma'da sade ve romantik bir törenle evlendi. Çiftin bir yıl sonra Mihran Ela adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Mutlu evlilikleriyle sık sık örnek gösterilen ikili, magazin dünyasında istikrarlı birliktelikleriyle öne çıkıyor.
🩺 "DOKTORA BİZİ MUTLAKA TANIŞTIR DEDİM"
Geçtiğimiz gün bir programa konuk olan çift, ilk karşılaşmalarını samimi bir dille anlattı. Caner Erkin, Şükran Ovalı'yı ilk kez bir cilt doktorunda gördüğünü söyledi. "Görür görmez tanışmak istedim" diyen Erkin, doktora giderek "Bizi mutlaka tanıştır" dediğini ifade etti.
Tanışabilmek için saatlerce beklediğini belirten futbolcu, o gün İstanbul'da yaşanan şiddetli yağış nedeniyle ulaşımın durma noktasına geldiğini anlattı.
"Taksiler yoktu, arabalar gelmiyordu. Büyük bir VIP aracım vardı. Oradaki teyzelere 'Hepinizi bırakırım' dedim ama Şükran gelmiyordu" sözleri stüdyoda gülüşmelere neden oldu.