Caner Erkin ve Şükran Ovalı’dan sevgi dolu kare! Görenler hayran kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Roma'da evlenen ve Mihran Ela adında bir kızları bulunan Caner Erkin ile Şükran Ovalı, ilk tanışma anılarını anlattıktan sonra bu kez sosyal medyadaki romantik pozlarıyla gündeme geldi. Ovalı'nın kalp ve nazar boncuğu emojili paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Caner Erkin ve Şükran Ovalı, katıldıkları programda anlattıkları tanışma hikayesiyle dikkat çekmişti. Çift, bu kez sosyal medya hesaplarından paylaştıkları romantik kareyle gündeme geldi. Takipçileri, aşk dolu pozlarına yoğun ilgi gösterdi.

💍 ROMA'DA BAŞLAYAN HİKAYE

Caner Erkin ile Şükran Ovalı, 2017 yılında Roma'da sade ve romantik bir törenle evlendi. Çiftin bir yıl sonra Mihran Ela adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Mutlu evlilikleriyle sık sık örnek gösterilen ikili, magazin dünyasında istikrarlı birliktelikleriyle öne çıkıyor.

🩺 "DOKTORA BİZİ MUTLAKA TANIŞTIR DEDİM"

Geçtiğimiz gün bir programa konuk olan çift, ilk karşılaşmalarını samimi bir dille anlattı. Caner Erkin, Şükran Ovalı'yı ilk kez bir cilt doktorunda gördüğünü söyledi. "Görür görmez tanışmak istedim" diyen Erkin, doktora giderek "Bizi mutlaka tanıştır" dediğini ifade etti.

Tanışabilmek için saatlerce beklediğini belirten futbolcu, o gün İstanbul'da yaşanan şiddetli yağış nedeniyle ulaşımın durma noktasına geldiğini anlattı.

"Taksiler yoktu, arabalar gelmiyordu. Büyük bir VIP aracım vardı. Oradaki teyzelere 'Hepinizi bırakırım' dedim ama Şükran gelmiyordu" sözleri stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

⚽ "EN BÜYÜK BEŞİKTAŞ" DETAYI

Erkin, ilk temas anını da esprili bir şekilde paylaştı. "Elimi uzattım ama Şükran elini uzatmadı. Elim havada kaldı. Sadece 'En büyük Beşiktaş' dedi" sözleri izleyenleri güldürdü.

Şükran Ovalı ise o dönemde Erkin'in "kavgacı bir imajı" olduğunu düşündüğünü dile getirdi. "Karşıma geçti, elini uzattı ama ben elimi uzatmadım. Hayatımda ilk kez birine böyle davrandım" dedi.

📵 "TAM 14 KEZ ENGELLEDİM"

Ovalı, eşiyle tanışma sürecinde yaşadıklarını da açık yüreklilikle anlattı. Erkin'in kendisine ulaşma çabalarını uzun süre geri çevirdiğini söyleyen oyuncu, "Bir numaradan engelliyordum, başka numaradan arıyordu. Tam 14 kez engelledim. Herhalde hayatımda en çok engellediğim kişi oydu" ifadelerini kullandı.

Zamanla fikrinin değiştiğini belirten Ovalı, "Tanıdıkça şaşırdım. Bir insan bu kadar iyi olamaz dedim. Sonra ben onu daha çok sevdim" sözleriyle ilişkilerinin nasıl derinleştiğini anlattı.

📸 YENİ PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞMURU

Programdaki açıklamalarıyla dikkat çeken çift, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuldu.

Şükran Ovalı'nın kalp ve nazar boncuğu emojisi ekleyerek paylaştığı romantik kare kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçileri, çifte mutluluk mesajları yağdırdı.

