Canan Karatay'ın Ramazan reçetesi: Kahve ne zaman tüketilmeli?
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca kişinin beslenme düzeni değişirken, iftar ve sahur sofraları da yeniden şekillenmeye başladı. Bu süreçte yaptığı ezber bozan açıklamalarıyla adından söz ettiren Canan Karatay, oruç açtıktan sonra kahve tüketmeyi de tavsiye etti.
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın Ramazan ayı için verdiği beslenme önerileri, sosyal medyada da gündem olmaya başladı. Karatay, özellikle iftar sonrası yaşanan baş ağrısı ve stresle başa çıkmak için ezber bozan bir öneride bulundu: Bir fincan Türk kahvesi.
İFTAR SONRASI TÜRK KAHVESİ MUCİZESİ
Ramazan ayında uzun süreli açlık sonrası vücudun kafein ihtiyacının arttığını belirten Karatay, iftardan sonra içilen Türk kahvesinin faydalarını şu şekilde sıralıyor:
Stresi Engelliyor: Gün boyu yaşanan kafein eksikliğine bağlı gerginliği azaltıyor.
Baş Ağrısını Gideriyor: İftara doğru artan baş ağrılarının önüne geçiyor.
Metabolizmayı Destekliyor: Sindirim sistemine yardımcı olarak mideyi rahatlatıyor.
"İKİ ÖĞÜN SAĞLIKTIR, ÜÇÜNCÜ ÖĞÜN HASTALIKTIR"
Karatay, modern beslenme alışkanlıklarının aksine Ramazan'ın vücut için bir "fabrika ayarlarına dönme" fırsatı olduğunu vurguluyor. İbn-i Sina'nın öğretilerine atıfta bulunan ünlü doktor, günde iki öğün beslenmenin insan fizyolojisi için en ideal yöntem olduğunu belirtiyor.
"Sık sık yiyin diyerek insanları enine büyüttüler. Oysa vücudun dinlenmeye ve kendini toparlamaya ihtiyacı var. Ramazan bu imkanı bize sunuyor."
SAHUR VE İFTAR İÇİN ALTIN KURALLAR
Sağlıklı bir Ramazan geçirmek için Karatay'ın mutfağından öne çıkan tavsiyeler:
Sahur: Köy yumurtası (omlet), tereyağı, zeytin, kuruyemiş (ceviz, fındık), tam yağlı peynir. Şekerli içecekler, işlenmiş gıdalar, beyaz ekmek.