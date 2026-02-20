Canan Karatay'ın Ramazan reçetesi: Kahve ne zaman tüketilmeli?

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın Ramazan ayı için verdiği beslenme önerileri, sosyal medyada da gündem olmaya başladı. Karatay, özellikle iftar sonrası yaşanan baş ağrısı ve stresle başa çıkmak için ezber bozan bir öneride bulundu: Bir fincan Türk kahvesi.

"İKİ ÖĞÜN SAĞLIKTIR, ÜÇÜNCÜ ÖĞÜN HASTALIKTIR"

Karatay, modern beslenme alışkanlıklarının aksine Ramazan'ın vücut için bir "fabrika ayarlarına dönme" fırsatı olduğunu vurguluyor. İbn-i Sina'nın öğretilerine atıfta bulunan ünlü doktor, günde iki öğün beslenmenin insan fizyolojisi için en ideal yöntem olduğunu belirtiyor.

"Sık sık yiyin diyerek insanları enine büyüttüler. Oysa vücudun dinlenmeye ve kendini toparlamaya ihtiyacı var. Ramazan bu imkanı bize sunuyor."