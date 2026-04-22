Canan Karatay'dan büyük acı sonrası itiraf: "Stresten dişlerim döküldü"

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 10:22 Son Güncelleme: 22 Nisan 2026 10:27 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sağlıklı yaşam tavsiyeleriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz yıl kaybettiği 47 yıllık hayat arkadaşı Ali Başak Karatay'ın ardından ilk kez konuştu. "Yanındayken bile özlerdim" dediği eşinin vefatıyla sarsılan Karatay, yaşadığı yoğun stresin fiziksel sağlığını nasıl etkilediğini itiraf etti.

"STRESTEN ÜST DİŞLERİM DÖKÜLDÜ" Karatay, bu sürecin fiziksel sağlığına da ağır bir şekilde yansıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Eşim hastanedeyken yaşadığım yoğun stres nedeniyle üst dişlerim döküldü. O dönemde hızla kilo verdim."

78 yaşında hayatını kaybeden Ali Başak Karatay ile uzun yıllar süren bir evlilik yaşayan Karatay, eşiyle olan güçlü bağıyla biliniyordu. Bir çocuk sahibi olan çift, aralarındaki derin sevgi ve bağlılıkla da dikkat çekiyordu.

"YANINDAYKEN BİLE ÖZLÜYORUM" DEMİŞTİ Karatay, daha önce yaptığı açıklamalarda eşine duyduğu özlemi "Yanındayken bile hasret duyuyorum" sözleriyle dile getirmişti. Evliliklerinin ailelerinin vesilesiyle başladığını belirten Karatay, ilişkilerinin temelinde köklü bir bağ olduğunu ifade etmişti.