Canan Karatay'dan büyük acı sonrası itiraf: "Stresten dişlerim döküldü"

Sağlıklı yaşam tavsiyeleriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz yıl kaybettiği 47 yıllık hayat arkadaşı Ali Başak Karatay'ın ardından ilk kez konuştu. "Yanındayken bile özlerdim" dediği eşinin vefatıyla sarsılan Karatay, yaşadığı yoğun stresin fiziksel sağlığını nasıl etkilediğini itiraf etti.

Türkiye'nin yakından tanıdığı isimlerden Canan Karatay, 47 yıllık hayat arkadaşı Ali Başak Karatay'ı kaybettikten sonra yaşadığı zorlu süreci, ilk kez katıldığı bir televizyon programında anlattı.

"STRESTEN ÜST DİŞLERİM DÖKÜLDÜ"

Karatay, bu sürecin fiziksel sağlığına da ağır bir şekilde yansıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eşim hastanedeyken yaşadığım yoğun stres nedeniyle üst dişlerim döküldü. O dönemde hızla kilo verdim."

78 yaşında hayatını kaybeden Ali Başak Karatay ile uzun yıllar süren bir evlilik yaşayan Karatay, eşiyle olan güçlü bağıyla biliniyordu. Bir çocuk sahibi olan çift, aralarındaki derin sevgi ve bağlılıkla da dikkat çekiyordu.

"YANINDAYKEN BİLE ÖZLÜYORUM" DEMİŞTİ

Karatay, daha önce yaptığı açıklamalarda eşine duyduğu özlemi "Yanındayken bile hasret duyuyorum" sözleriyle dile getirmişti. Evliliklerinin ailelerinin vesilesiyle başladığını belirten Karatay, ilişkilerinin temelinde köklü bir bağ olduğunu ifade etmişti.

Ali Başak Karatay'ın vefatı, ailesi ve yakın çevresi başta olmak üzere geniş bir kesimi yasa boğdu. Merhum Karatay'ın cenazesi, Moda Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR? AKADEMİYE DAMGA VURAN BİR İSİM

Ali Başak Karatay, 1947 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına verdiği önemle bilinen Karatay, yükseköğrenimini ABD'de Syracuse University'nde tamamladı. Felsefe alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Karatay, Türkiye'de akademik dünyaya önemli katkılar sundu.

Türkiye'de felsefe eğitiminin gelişimine öncülük eden isimlerden biri olan Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün kurucuları arasında yer aldı. Akademik kariyerini uzun yıllar boyunca sürdüren Karatay, son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

Çift, uzun yıllar süren evlilikleri boyunca birbirlerine olan bağlılıklarıyla dikkat çekerken, Canan Karatay da eşinin akademik başarılarını ve hayatındaki yerini her fırsatta dile getiriyordu.

