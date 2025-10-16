Bursluluk sınavı ne zaman? 2026 İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), başarılı ancak maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere eğitim hayatlarında fırsat eşitliği sunmayı amaçlıyor. Eski adıyla Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olarak bilinen İOKBS'ye başvurular, e-okul.meb.gov.tr ya da meb.gov.tr adresleri üzerinden yapılıyor. Sınav giriş yerleri ise sınav tarihinden en az bir hafta önce erişime açılıyor. Gözler şimdi 2026 İOKBS takvimine çevrilmiş durumda.
