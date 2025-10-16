Bursluluk sınavı ne zaman? 2026 İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu?

İOKBS NEDİR, KİMLER KATILABİLİR?

Eski adıyla Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, maddi durumu yetersiz fakat akademik başarısı yüksek öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklemek amacıyla düzenleniyor.

Ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri sınava katılabiliyor.

Sınava girecek öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması, ayrıca okul değiştirme cezası almamış olması gerekiyor. Maddi durum açısından ise aile gelirinin belirli bir sınırı aşmaması temel şartlar arasında.

2025 yılı için bu sınır, 195 bin TL olarak belirlenmişti. Bu tutar, 2024 yılı gelir beyanları esas alınarak hesaplandı.