Viral Galeri Viral Liste Bursluluk sınavı ne zaman? 2026 İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu?

Bursluluk sınavı ne zaman? 2026 İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), başarılı ancak maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere eğitim hayatlarında fırsat eşitliği sunmayı amaçlıyor. Eski adıyla Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olarak bilinen İOKBS'ye başvurular, e-okul.meb.gov.tr ya da meb.gov.tr adresleri üzerinden yapılıyor. Sınav giriş yerleri ise sınav tarihinden en az bir hafta önce erişime açılıyor. Gözler şimdi 2026 İOKBS takvimine çevrilmiş durumda.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.10.2025 08:27
Bursluluk sınavı ne zaman? 2026 İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), başarılı ancak maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere önemli bir eğitim fırsatı sunuyor.

Bursluluk sınavı ne zaman? 2026 İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu?

Geçtiğimiz yıl 27 Nisan tarihinde gerçekleştirilen sınavın bu yıl ne zaman yapılacağı öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor.

Bursluluk sınavı ne zaman? 2026 İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu?

İOKBS NEDİR, KİMLER KATILABİLİR?

Eski adıyla Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, maddi durumu yetersiz fakat akademik başarısı yüksek öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklemek amacıyla düzenleniyor.

Ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri sınava katılabiliyor.

Sınava girecek öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması, ayrıca okul değiştirme cezası almamış olması gerekiyor. Maddi durum açısından ise aile gelirinin belirli bir sınırı aşmaması temel şartlar arasında.

2025 yılı için bu sınır, 195 bin TL olarak belirlenmişti. Bu tutar, 2024 yılı gelir beyanları esas alınarak hesaplandı.

Bursluluk sınavı ne zaman? 2026 İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu?

Başvuru Süreci ve Şartlar

İOKBS başvuruları her yıl olduğu gibi MEB'in resmi internet sitesi (www.meb.gov.tr) veya e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul.meb.gov.tr) üzerinden alınıyor.

📍2024 yılında başvurular 13 Şubat - 1 Mart,

📍2025 yılında ise 10 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında yapılmıştı.

Sınav giriş belgeleri sınavdan 7 gün önce erişime açılıyor ve adaylar sınav günü bu belgeleri yanlarında bulundurmak zorunda.

Bursluluk sınavı ne zaman? 2026 İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu?

SINAVIN UYGULANIŞI VE SÜRESİ

Tüm sınıf seviyelerinde sınavda öğrencilere 80 soru yöneltiliyor ve 100 dakika süre veriliyor. Sorular, öğrencilerin kendi sınıf düzeylerindeki müfredata uygun olarak hazırlanıyor.

2025 yılında yapılan sınav 27 Nisan Pazar günü gerçekleştirilmiş, sonuçlar ise 30 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilmişti.

SON DAKİKA