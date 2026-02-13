Burcu Özberk’le aynı set! Taşacak Bu Deniz'in yıldızları o dizide buluşmuş
Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrolünde yer aldığı "Taşacak Bu Deniz" dizisinde Furtuna ailesinin delikanlıları İso ve Oruç karakterleriyle dikkat çeken iki oyuncunun geçmişi şaşırttı. Meğer ikili, daha önce Burcu Özberk'in başrolünde olduğu "Aşk Mantık İntikam" dizisinde de birlikte kamera karşısına geçmiş. İşte Erdem Şanlı ve Burak Yörük'ün eski halleri...
Trabzon'un büyüleyici manzarasında çekilen Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç Furtuna'ya hayat veren Burak Yörük ile İso Furtuna karakteriyle dikkat çeken Erdem Şanlı, meğer yıllar önce aynı projede buluşmuş.
İkilinin yolları 2021 yılında, başrolünde Burcu Özberk'in yer aldığı fenomen dizi Aşk Mantık İntikam'da kesişmiş. Yörük, o dönem Çınar karakteriyle uzun süre ekranlarda yer almıştı.
AYNI DİZİDE OYNAMIŞLAR
Ancak dikkatli izleyiciler, Erdem Şanlı'nın da birkaç bölüm boyunca Barış karakteriyle hikâyeye dahil olduğunu şimdi fark etti.
Üstelik iki oyuncunun o dönem ki görüntüleri de sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Gençlik halleriyle bugünkü karizmaları arasındaki değişim hayranlarını şaşkına çevirdi.