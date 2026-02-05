Burada araba kullanmak yasak! Avrupa’nın en büyük göl adası: Monte Isola

Milano ile Venedik arasında yer alan Brescia ve Iseo Gölü, kalabalıklardan uzak bir İtalya deneyimi sunuyor. Avrupa'nın en büyük göl adası Monte Isola'da araç yasak, zeytin ağaçları arasındaki yürüyüş yolları ve 15 dakikada bir kalkan feribotlarla bölge, yeni bir rota olmaya aday.

İtalya'da kalabalıklardan uzak, daha sakin ve daha gerçek bir tatil arayanlar için yeni bir rota öne çıkıyor. Milano ile Venedik arasında yer alan Brescia ve hemen yanı başındaki Iseo Gölü, doğası, tarihi ve huzurlu atmosferiyle dikkat çekiyor.

🌊 Garda'nın Gölgesinde Kalan Bir Rota Iseo Gölü, çoğu zaman komşusu Garda Gölü'nün ihtişamı nedeniyle ikinci planda kalır. Ancak tam da bu yüzden daha sakindir. Burada öne çıkanlar: ◾Daha az kalabalık sahiller ◾Küçük ve karakterli kasabalar ◾Göle bakan üzüm bağları ◾Alp manzarasıyla çevrili doğal bir siluet

Gölün kıyısındaki Brescia ise kompakt yapısıyla dikkat çeker. Tarihi yapıları, meydanları ve günlük hayatın doğal akışıyla kısa sürede keşfedilebilecek bir şehir sunar.

🏝 Avrupa'nın En Büyük Göl Adası Iseo'yu farklı kılan en önemli detay Monte Isola'dır. 📌 Avrupa'nın en büyük yerleşim yeri olan göl adası burada bulunur.

📌 Adada otomobil kullanımı yasaktır.

📌 Ulaşım yürüyerek ya da bisikletle sağlanır. Bu yasak, adanın ruhunu korur. Dar sokaklar, küçük balıkçı köyleri ve sade plajlar ziyaretçiye yavaşlamayı hatırlatır.