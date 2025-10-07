8 EKİM MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Hangi maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün karşılaşmaları...

Spor tutkunlarının yakından takip ettiği "Bugün hangi maçlar var?" sorusu 8 Ekim Çarşamba günü yeniden gündemde. Milli araya girilmesi nedeniyle Süper Lig, Premier Lig, La Liga gibi büyük liglerde maç oynanmayacak olsa da, futbol şöleni hız kesmeden devam ediyor. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nden Dünya Kupası Elemeleri'ne kadar birçok önemli karşılaşma bu akşam ekranlarda olacak. İşte 8 Ekim 2025 maç takvimi ve merak edilen detaylar…