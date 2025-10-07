Viral Galeri Viral Liste 8 EKİM MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Hangi maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün karşılaşmaları...

Futbolseverler, her gün olduğu gibi bugün de 8 Ekim Çarşamba akşamı oynanacak maçları merakla araştırıyor. Taraftarlar, 'Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorusunun yanıtını öğrenmek için maç programını yakından takip ediyor. Süper Lig, UEFA organizasyonları ve dünya liglerinde birbirinden kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Peki 8 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar saat kaçta başlayacak? İşte günün maç programı ve merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.10.2025 12:57 Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 16:38
Spor tutkunlarının yakından takip ettiği "Bugün hangi maçlar var?" sorusu 8 Ekim Çarşamba günü yeniden gündemde. Milli araya girilmesi nedeniyle Süper Lig, Premier Lig, La Liga gibi büyük liglerde maç oynanmayacak olsa da, futbol şöleni hız kesmeden devam ediyor. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nden Dünya Kupası Elemeleri'ne kadar birçok önemli karşılaşma bu akşam ekranlarda olacak. İşte 8 Ekim 2025 maç takvimi ve merak edilen detaylar…

8 EKİM MAÇ TAKVİMİ

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

19:45 | Twente - Chelsea

19:45 | Real Madrid - Roma

22:00 | St. Pölten - Atletico Madrid

22:00 | Manchester United - Valerenga

22:00 | Wolfsburg - PSG

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası (2. Eleme Turu)

15:00 | Young Boys - SFK 2000

15:45 | Slavia Praha - Austria Wien

19:00 | Inter Milano - Vllaznia

19:00 | Vorskla Poltava - Fortuna Hjörring

19:00 | ZNK Mura - Dinamo-BGU

19:30 | Koge - Glasgow City

20:00 | Anderlecht - Sporting Braga

20:00 | Eintracht Frankfurt - Slovacko

20:00 | Grasshopper - Ajax

20:00 | Sparta Prag - Ferencvaros

21:00 | Breidablik - Spartak Subotic

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri

18:00 | Umman – Katar (Spor Smart, Smart Spor HD)

20:15 | Endonezya - Suudi Arabistan (Spor Smart, Smart Spor HD)

Asya DK Elemeler (4. Tur - Grup A)

18:00 | Umman - Katar

Asya DK Elemeler (4. Tur - Grup B)

20:15 | Endonezya - S. Arabistan

