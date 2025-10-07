8 EKİM MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Hangi maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün karşılaşmaları...
Futbolseverler, her gün olduğu gibi bugün de 8 Ekim Çarşamba akşamı oynanacak maçları merakla araştırıyor. Taraftarlar, 'Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorusunun yanıtını öğrenmek için maç programını yakından takip ediyor. Süper Lig, UEFA organizasyonları ve dünya liglerinde birbirinden kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Peki 8 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar saat kaçta başlayacak? İşte günün maç programı ve merak edilen detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.10.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 16:38