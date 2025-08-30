Bugün kargolar çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar açık mı? PTT, Sürat, ARAS...
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl cumartesi gününe denk gelmesiyle birlikte kargo şirketlerinin çalışma saatleri merak konusu oldu. Resmi tatillerde kamu kurumları hizmet vermezken, özel kargo firmalarının mesai düzeni de değişiklik gösterebiliyor. PTT, Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, UPS, Hepsijet ve Trendyol Express gibi şirketlerin 30 Ağustos'taki dağıtım planı vatandaşların gündeminde. Peki kargolar Zafer Bayramı'nda açık olacak mı, dağıtım yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 30.08.2025 06:14