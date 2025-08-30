Bugün kargolar çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kargolar açık mı? PTT, Sürat, ARAS...

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak takvimde yer alıyor. Bu yıl cumartesi gününe denk gelen tatilde, kargo şirketlerinin çalışma saatleri merak konusu oldu. İnternetten alışveriş yapan ya da gönderi hazırlayan vatandaşlar, "30 Ağustos kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı?" sorusuna yanıt arıyor.