Viral Galeri Viral Liste Bugün kargolar çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar açık mı? PTT, Sürat, ARAS...

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl cumartesi gününe denk gelmesiyle birlikte kargo şirketlerinin çalışma saatleri merak konusu oldu. Resmi tatillerde kamu kurumları hizmet vermezken, özel kargo firmalarının mesai düzeni de değişiklik gösterebiliyor. PTT, Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, UPS, Hepsijet ve Trendyol Express gibi şirketlerin 30 Ağustos'taki dağıtım planı vatandaşların gündeminde. Peki kargolar Zafer Bayramı'nda açık olacak mı, dağıtım yapılacak mı?

Giriş Tarihi: 30.08.2025 06:14
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak takvimde yer alıyor. Bu yıl cumartesi gününe denk gelen tatilde, kargo şirketlerinin çalışma saatleri merak konusu oldu. İnternetten alışveriş yapan ya da gönderi hazırlayan vatandaşlar, "30 Ağustos kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı?" sorusuna yanıt arıyor.

30 Ağustos'ta Kargolar Çalışıyor mu?

Resmi tatil kapsamında PTT, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, Hepsijet, Trendyol Express gibi firmalar 30 Ağustos'ta kapalı olacak. Bu nedenle cumartesi günü kargo gönderimi ve teslimatı yapılmayacak.

Kargolar Ne Zaman Açılacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ardından kargo firmaları, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü normal mesai düzenine dönecek. Vatandaşların gönderi ve teslimat planlarını buna göre yapmaları gerekiyor.

Kargo Firmalarının Çağrı Merkezleri

Aras Kargo: 444 25 52

Yurtiçi Kargo: 444 99 99

MNG Kargo: 0 (850) 222 06 06

Sürat Kargo: 0850 202 0 202

UPS Kargo: 444 00 66

İnter Global Kargo: 444 0 392

TNT Kargo: 444 0 868

