Bu dizi susmayacak! Protesto, aşk, vicdan… "Aynı Yağmur Altında" ekrana kilitleyecek!

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 12:28 ahaber.com.tr Haber Merkezi

ATV'nin merakla beklenen dizisi Aynı Yağmur Altında, için geri sayım başladı. Londra'dan İstanbul'a uzanan derin bir aşk hikâyesini ekranlara taşıyan dizide; Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan ve daha birçok önemli isim yer alıyor. Çekimleri Londra ve İstanbul'da gerçekleşen yapım, 9 Şubat Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

atv'nin iddialı dizisi "Aynı Yağmur Altında" konusu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekti. Peki ilk bölümde neler olacak? İşte tüm detaylar... İnsan hakları mücadelesine adanmış bir yaşam süren Rosa'nın Londra'da katıldığı bir protestoyla değişen hayatı, onu İstanbul'a uzanan zorlu bir yolculuğa sürükler.

Aynı protestoda tanıştığı Ali'yle yolları bu kez İstanbul'da yeniden kesişir. Kısa sürede filizlenen bu aşk, ikisi için de ağır bir sınavın kapısını aralar.

1.Bölüm Özeti:

Londra'da katıldığı bir protestoda aldığı darbe sonucu beyninde ölümcül bir anevrizma oluşan aktivist Rosa, her an ölümle burun buruna olduğunu öğrenir.

Hiç tanımadığı babasından gelen gizemli bir telefonla geçmişinin izini sürmek üzere İstanbul'a gelen Rosa'nın yolu, havalimanında Ali Aydan ile kesişir.