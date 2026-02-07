CANLI YAYIN
Bu dizi susmayacak! Protesto, aşk, vicdan… "Aynı Yağmur Altında" ekrana kilitleyecek!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ATV'nin merakla beklenen dizisi Aynı Yağmur Altında, için geri sayım başladı. Londra'dan İstanbul'a uzanan derin bir aşk hikâyesini ekranlara taşıyan dizide; Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan ve daha birçok önemli isim yer alıyor. Çekimleri Londra ve İstanbul'da gerçekleşen yapım, 9 Şubat Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

atv'nin iddialı dizisi "Aynı Yağmur Altında" konusu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekti.

Peki ilk bölümde neler olacak? İşte tüm detaylar...

İnsan hakları mücadelesine adanmış bir yaşam süren Rosa'nın Londra'da katıldığı bir protestoyla değişen hayatı, onu İstanbul'a uzanan zorlu bir yolculuğa sürükler.

Aynı protestoda tanıştığı Ali'yle yolları bu kez İstanbul'da yeniden kesişir. Kısa sürede filizlenen bu aşk, ikisi için de ağır bir sınavın kapısını aralar.

1.Bölüm Özeti:
Londra'da katıldığı bir protestoda aldığı darbe sonucu beyninde ölümcül bir anevrizma oluşan aktivist Rosa, her an ölümle burun buruna olduğunu öğrenir.

Hiç tanımadığı babasından gelen gizemli bir telefonla geçmişinin izini sürmek üzere İstanbul'a gelen Rosa'nın yolu, havalimanında Ali Aydan ile kesişir.

Ali, otoriter babası Faik Aydan'ın baskıları ve Karanoğlu ailesinin kızı Beliz ile olan zorunlu ilişkisi arasında sıkışmışken, Rosa'da yıllardır aradığı huzuru ve aşkı bulur.

AYNI YAĞMUR ALTINDA 3. TANITIMI YAYINLANDI!
Ancak bu masalsı başlangıç, Karanoğlu ailesinin karanlık varisi Koray'ın saplantılı aşkı ve Ali'nin hayatını hedef alan büyük bir tehditle gölgelenir.

İki farklı dünyanın, büyük sırların ve inanç sınavlarının ortasında kalan Rosa ve Ali için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Aynı Yağmur Altında ilk bölümüyle 9 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Yayın Tarihi : 9 Şubat 2026 / Pazartesi
Yayın Saati : 20.00

Yapım : Baba Yapım
Yapımcı : Osman Enes Yakut
Yönetmen : Ali Balcı, Işılsu Günday
Proje Tasarım : Hasan Burak Kayacı
Senaryo : Hasan Burak Kayacı, ⁠Kemal Çelik, ⁠Hakan Kandal ‎

Oyuncular : Nilsu Berfin Aktaş (Rosa), Burak Tozkoparan (Ali), Hülya Avşar (Fazilet), Fikret Kuşkan (Umur), Deniz Uğur (Hümeyra), Levent Ülgen (Faik), Erkan Can (Mürsel Duran), Mine Çayıroğlu (Tülin), Taro Emir Tekin (Koray), Bahar Şahin (Beliz), Sarp Bozkurt (Bülent), Türkü Turan (Seray), Birand Tunca (Kerem),

Aleyna Bozok (Merve), Selin Işık (Rana), Taha Baran Özbek (Yiğit), Lara Aslan (İlyun), Eftelya Bilen (Reyhan), Eda Şölenci (Dilan), Sibel Atasoy (Diana), Hakan Eratik (Ünal Yavuz), Gonca Sarıyıldız (Seher), Fatih Doğan (Hayati), Özlem Başkaya (Şermin), Uğur Çevik (Samet), Koray Kadirağa (Soso), Orhan Eşkin (Yula), Halil İbrahim Kalaycıoğlu (Ergani), Timur Ölkebaş (Beyazıt)

Aynı Yağmur Altında dizisinden kareler

