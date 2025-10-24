Viral Galeri Viral Liste Borsa ralliye kalktı, dolar ve altın çakıldı! Yatırımcı ne yapmalı? Uzmanı A Haber’de değerlendirdi

Borsa ralliye kalktı, dolar ve altın çakıldı! Yatırımcı ne yapmalı? Uzmanı A Haber’de değerlendirdi

Borsa İstanbul, açıklanan kritik kararın ardından %5'lik tarihi bir yükselişle ralliye geçti. Dolar ve altın adeta frene bastı. Yatırımcılar, 'Borsada ralli devam edecek mi, altın ve dolar düşecek mi? sorularına yanıt arıyor. Ekonomist Mustafa Aşkın, A Haber canlı yayınında piyasalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 24.10.2025 13:47 Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 13:51
Borsa ralliye kalktı, dolar ve altın çakıldı! Yatırımcı ne yapmalı? Uzmanı A Haber’de değerlendirdi

Piyasalarda adeta sarsıcı bir dalga gerçekleşti. Borsa İstanbul endeksi yaklaşık %5 artışla ralliye kalkarken, dolar ve altın sert şekilde geriledi. Ekonomist Mustafa Aşkın'a göre bu ivmenin arkasında uzun süredir piyasaları baskılayan hukuki ve siyasal belirsizliklerin giderilmesi yatıyor. Peki bu yön değişikliği kalıcı mı olacak, borsada yükseliş devam edecek mi? İşte uzman açıklamaları ve merak edilenler…

Borsa ralliye kalktı, dolar ve altın çakıldı! Yatırımcı ne yapmalı? Uzmanı A Haber’de değerlendirdi

BORSA İSTANBUL RALLİYE KALKTI

Uzman ekonomist, son dönemde finansal piyasaları etkileyen en önemli faktörün jeopolitik ve hukuki belirsizlikler olduğunu belirtti. Ekonomi dışındaki risklerin minimize edilmesi gerektiğini vurgulayan Aşkın, "Ama esas görünmeyen taraf bu değil. Görünmeyen ama hepimizi etkileyen yani sokaktaki insanı, sizi beni etkileyen başka bir etkisi de var bunun. Bu da CDS primleri." dedi.

BORSA RALLİYE KALKTI, DOLAR VE ALTIN ÇAKILDI
Borsa ralliye kalktı, dolar ve altın çakıldı! Yatırımcı ne yapmalı? Uzmanı A Haber’de değerlendirdi

CDS PRİMİ NEDİR?

"Ne demek CDS primi? Bir ülkenin risk göstergesi ülkeler o risk göstergesi üzerinden faizle borçlanıyor. Yani bizim esasında risk göstergemiz bugün karardan sonra oldukça sert bir şekilde düşerek ülkenin borçlanma maliyetini de düşürmüş oluyor ki bu hepimizin cebinden daha az borç parayla daha doğrusu daha az faiz ödeme yükümlülüğünü ortaya koyuyor. Dolayısıyla evvel emirde ekonomik anlamda yaptığımız başarılar bir yana riskleri azaltabilecek diğer unsurları da göz ardı etmeden elimine etmekte fayda var diye düşünüyorum. "

Borsa ralliye kalktı, dolar ve altın çakıldı! Yatırımcı ne yapmalı? Uzmanı A Haber’de değerlendirdi

ALTIN PİYASASINDA SERT DÜŞÜŞ

Altın piyasasında sert dalgalanma sürüyor. Son haftalarda ons altın fiyatı 4.300 dolar seviyelerine kadar yükselmiş, ardından hızlı bir geri çekilme yaşanmıştı. Aşkın, yatırımcılara dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Bir realizasyon geliyor. Hızla çıktı, köpürdü. Dört bin doların altına gelebilir." dedi.

Borsa ralliye kalktı, dolar ve altın çakıldı! Yatırımcı ne yapmalı? Uzmanı A Haber’de değerlendirdi

Altın fiyatlarındaki düşüşün yalnızca ons kaynaklı olmadığını belirten uzman, dolar/TL'deki aşağı yönlü hareketin de gram altın fiyatlarını etkilediğini ifade etti. "O nedenle beklenenden biraz daha hızlı gram fiyatının beş bin dört yüz liralara kadar geldiğini açıkça ifade edebiliriz. Gerek dolar gerekse gerek Euro'da baktığımızda ise hem piyasa hem de Merkez Bankasının kontrol altında olduğu için olumlu haberlerle birlikte TL'nin ufak da olsa değer kazandığını net bir şekilde bugün görebiliyoruz." açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA