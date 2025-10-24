Borsa ralliye kalktı, dolar ve altın çakıldı! Yatırımcı ne yapmalı? Uzmanı A Haber’de değerlendirdi

Altın fiyatlarındaki düşüşün yalnızca ons kaynaklı olmadığını belirten uzman, dolar/TL'deki aşağı yönlü hareketin de gram altın fiyatlarını etkilediğini ifade etti. "O nedenle beklenenden biraz daha hızlı gram fiyatının beş bin dört yüz liralara kadar geldiğini açıkça ifade edebiliriz. Gerek dolar gerekse gerek Euro'da baktığımızda ise hem piyasa hem de Merkez Bankasının kontrol altında olduğu için olumlu haberlerle birlikte TL'nin ufak da olsa değer kazandığını net bir şekilde bugün görebiliyoruz." açıklamasını yaptı.