Borsa ralliye kalktı, dolar ve altın çakıldı! Yatırımcı ne yapmalı? Uzmanı A Haber’de değerlendirdi
Borsa İstanbul, açıklanan kritik kararın ardından %5'lik tarihi bir yükselişle ralliye geçti. Dolar ve altın adeta frene bastı. Yatırımcılar, 'Borsada ralli devam edecek mi, altın ve dolar düşecek mi? sorularına yanıt arıyor. Ekonomist Mustafa Aşkın, A Haber canlı yayınında piyasalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 24.10.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 13:51