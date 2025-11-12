Viral Galeri Viral Liste BLOK3 hangi konserlerini neden iptal etti? Rapçi Blok3 kimdir, nereli, kaç yaşında? Gerçek ismi ne?

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı, uçakta bulunan 20 askerin şehit olduğunu duyurdu. Yurtta büyük üzüntüye yol açan bu acı haberin ardından, rap müziğin genç isimlerinden Blok3, planladığı konserlerini iptal ettiğini açıkladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.11.2025 11:17
Rapçi Blok3, gerçek adı Hakan Aydın, Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan askerler için konserlerini iptal etti. Peki rapçi Blok3 kimdir, nereli, kaç yaşında? Gerçek ismi ne?

BLOK3 KONSERLERİNİ NEDEN İPTAL ETTİ?

Rapçi Blok3, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere yola çıkan kargo uçağının düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz.

BLOK3 olarak, önümüzdeki konserlerimizi ileri bir tarihe erteliyoruz.

12 Kasım – Zonguldak
13 Kasım – Kastamonu
14 Kasım – Sinop

Başımız sağ olsun."

BLOK3 KİMDİR?

Rap dünyasında "Blok3" ismiyle tanınan Hakan Aydın, 15 Ağustos 2002'de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde doğdu. Genç yaşta müziğe ilgi duyan Aydın, kısa sürede dijital platformlarda yakaladığı başarıyla dikkat çekti.

KAÇ YAŞINDA?

2002 doğumlu olan rapçi, 23 yaşında.

ASLEN NERELİ?

Blok3, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dünyaya geldi. Rap kültürünü sokak diliyle birleştiren sanatçı, müzik kariyerine kendi yazdığı sözlerle başladı.

