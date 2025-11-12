BLOK3 hangi konserlerini neden iptal etti? Rapçi Blok3 kimdir, nereli, kaç yaşında? Gerçek ismi ne?
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı, uçakta bulunan 20 askerin şehit olduğunu duyurdu. Yurtta büyük üzüntüye yol açan bu acı haberin ardından, rap müziğin genç isimlerinden Blok3, planladığı konserlerini iptal ettiğini açıkladı.
