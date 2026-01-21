Bir sistem gitti, yenisi saatler içinde geliyor: Fırtına ve sağanak uyarısı! İstanbul, Ankara...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Ege ve Akdeniz'de alarm verdi. Aydın, İzmir ve Muğla için sarı kodlu uyarı yayımlanırken, Kuzey Ege, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz genelinde rüzgarın yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu. Tekin, etkisini sürdüren sistemlerin bölgelere göre farklı hava koşullarına yol açacağını belirterek, özellikle kuvvetli yağış ve fırtına uyarılarına dikkat çekti.
SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA YURDU TERK EDİYOR, YENİ SİSTEM GELİYOR
Tekin'in aktardığı bilgilere göre, yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava sistemi bugün Rize ve Artvin çevrelerinde yağış bıraktıktan sonra doğuya doğru çekilecek. Bu sistemin ardından Orta Akdeniz üzerinden gelen daha ılık ve yağışlı hava dalgası, başta Trakya ve Kıyı Ege olmak üzere ülkenin büyük bölümünde etkili olmaya başlayacak.
Bugün Trakya ve Kıyı Ege'de görülecek yağışların, perşembe günü itibarıyla Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu dışında tüm yurda yayılması bekleniyor. Cuma ve cumartesi günleri ise yağışların, yurdun büyük bölümünde aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR ARTIYOR, GÜNEYDOĞU'DA İSTİSNA
Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların yer yer normallerin altında seyretmeye devam edeceği bildirildi. Özellikle yağışla birlikte hissedilen sıcaklıkların bazı bölgelerde daha düşük algılanabileceği ifade edildi.
PERŞEMBE GÜNÜ YAĞIŞLAR KUVVETLENİYOR
Tekin, perşembe gününe dikkat çekerek, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışların etkili olacağını söyledi.
Perşembe günü Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yağışların kuvvetli olacağını vurgulayan Tekin, özellikle Antalya çevrelerinde yağışların şiddetli, yer yer aşırı seviyelere ulaşabileceğini dile getirdi.