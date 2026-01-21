Bir sistem gitti, yenisi saatler içinde geliyor: Fırtına ve sağanak uyarısı! İstanbul, Ankara...

CANLI YAYIN
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Ege ve Akdeniz'de alarm verdi. Aydın, İzmir ve Muğla için sarı kodlu uyarı yayımlanırken, Kuzey Ege, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz genelinde rüzgarın yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu. Tekin, etkisini sürdüren sistemlerin bölgelere göre farklı hava koşullarına yol açacağını belirterek, özellikle kuvvetli yağış ve fırtına uyarılarına dikkat çekti.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA YURDU TERK EDİYOR, YENİ SİSTEM GELİYOR

Tekin'in aktardığı bilgilere göre, yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava sistemi bugün Rize ve Artvin çevrelerinde yağış bıraktıktan sonra doğuya doğru çekilecek. Bu sistemin ardından Orta Akdeniz üzerinden gelen daha ılık ve yağışlı hava dalgası, başta Trakya ve Kıyı Ege olmak üzere ülkenin büyük bölümünde etkili olmaya başlayacak.

Bugün Trakya ve Kıyı Ege'de görülecek yağışların, perşembe günü itibarıyla Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu dışında tüm yurda yayılması bekleniyor. Cuma ve cumartesi günleri ise yağışların, yurdun büyük bölümünde aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR, GÜNEYDOĞU'DA İSTİSNA

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların yer yer normallerin altında seyretmeye devam edeceği bildirildi. Özellikle yağışla birlikte hissedilen sıcaklıkların bazı bölgelerde daha düşük algılanabileceği ifade edildi.

PERŞEMBE GÜNÜ YAĞIŞLAR KUVVETLENİYOR

Tekin, perşembe gününe dikkat çekerek, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışların etkili olacağını söyledi.

Perşembe günü Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yağışların kuvvetli olacağını vurgulayan Tekin, özellikle Antalya çevrelerinde yağışların şiddetli, yer yer aşırı seviyelere ulaşabileceğini dile getirdi.

CUMA GÜNÜ DE YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Cuma günü Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışların süreceği belirtilirken, Antalya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

KAYAK MERKEZLERİNDE KAR KALINLIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Yarıyıl tatilinin devam ettiğini hatırlatan Tekin, kayak merkezlerindeki kar kalınlıklarının önemine değindi. Son ölçümlere göre Palandöken'de 228, Kartalkaya'da 200, Sarıkamış'ta 169, Erciyes'te 160 ve Uludağ'da 79 santimetre kar bulunduğu açıklandı.
İl merkezleri bazında ise Bitlis'te 165, Hakkari'de 73, Muş'ta 61 ve Bingöl'de 50 santimetre kar kalınlığı ölçüldüğü bildirildi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

📍Ankara: Bugün ve cuma günü başkentte yağış beklenmiyor. Hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Perşembe günü ise Ankara'da yağmur görülecek. Üç gün boyunca sıcaklıkların 6 ila 8 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

📍İstanbul: İstanbul'da bugün yağış beklenmezken, parçalı bulutlu hava hakim olacak. Perşembe ve cuma günü yağmur geçişleri görülecek. Hava sıcaklığının üç gün boyunca 9 ila 11 derece aralığında olması bekleniyor.

📍İzmir: İzmir'de üç gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışla birlikte özellikle güneyli yönlerden esen rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi. Perşembe günü yağışların kuvvetli olması beklenirken, sıcaklıkların 14 ila 16 derece arasında değişeceği belirtildi.

METEOROLOJİ'DEN 3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın, İzmir ve Muğla için sarı kodlu uyarıda bulundu. Ayrıca Kuzey Ege, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına beklendiği duyuruldu.

📍Kuzey Ege'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden sonra güney kesimlerde, perşembe günü ise kuzey kesimlerde güney ve güneydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

📍Güney Ege'de rüzgarın, bugün sabah saatlerinden itibaren güneyinde, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu fırtınanın perşembe günü kuzeyde, akşam saatlerinde ise güneyde etkisini yitirmesi bekleniyor.

📍Batı Akdeniz'de rüzgarın, bugün sabah saatlerinden itibaren doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında doğu ve güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın bugün akşamdan itibaren özellikle Hatay'ın güney kıyılarında kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi.

ULAŞIM VE GÜNLÜK HAYATTA TEDBİR ÇAĞRISI

Yetkililer, fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Özellikle kıyı kesimlerinde deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıların yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

