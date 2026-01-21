Bir sistem gitti, yenisi saatler içinde geliyor: Fırtına ve sağanak uyarısı! İstanbul, Ankara...

CUMA GÜNÜ DE YAĞIŞ DEVAM EDECEK Cuma günü Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışların süreceği belirtilirken, Antalya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

KAYAK MERKEZLERİNDE KAR KALINLIĞI DİKKAT ÇEKİYOR Yarıyıl tatilinin devam ettiğini hatırlatan Tekin, kayak merkezlerindeki kar kalınlıklarının önemine değindi. Son ölçümlere göre Palandöken'de 228, Kartalkaya'da 200, Sarıkamış'ta 169, Erciyes'te 160 ve Uludağ'da 79 santimetre kar bulunduğu açıklandı.

İl merkezleri bazında ise Bitlis'te 165, Hakkari'de 73, Muş'ta 61 ve Bingöl'de 50 santimetre kar kalınlığı ölçüldüğü bildirildi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK? 📍Ankara: Bugün ve cuma günü başkentte yağış beklenmiyor. Hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Perşembe günü ise Ankara'da yağmur görülecek. Üç gün boyunca sıcaklıkların 6 ila 8 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. 📍İstanbul: İstanbul'da bugün yağış beklenmezken, parçalı bulutlu hava hakim olacak. Perşembe ve cuma günü yağmur geçişleri görülecek. Hava sıcaklığının üç gün boyunca 9 ila 11 derece aralığında olması bekleniyor. 📍İzmir: İzmir'de üç gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışla birlikte özellikle güneyli yönlerden esen rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi. Perşembe günü yağışların kuvvetli olması beklenirken, sıcaklıkların 14 ila 16 derece arasında değişeceği belirtildi.

METEOROLOJİ'DEN 3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın, İzmir ve Muğla için sarı kodlu uyarıda bulundu. Ayrıca Kuzey Ege, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına beklendiği duyuruldu. 📍Kuzey Ege'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden sonra güney kesimlerde, perşembe günü ise kuzey kesimlerde güney ve güneydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.