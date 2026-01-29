Yeşilçam'ın usta isimlerinden Saadet Gürses, sosyal medyadan paylaştığı video ile sevenlerini derinden üzdü. "İnek Şaban", "İyi Aile Çocuğu" ve "Dokunmayın Şabanıma" gibi hafızalara kazınan yapımlarda rol alan 64 yaşındaki oyuncunun, kanseri yenmesine rağmen bu kez maddi sıkıntılarla mücadele ettiği ortaya çıktı.

"BORÇLARIN ALTINDAN KALKAMADIM"

Instagram hesabından yayımladığı videoda duygusal anlar yaşayan usta oyuncu, yaşadığı çaresizliği şu ifadelerle dile getirdi:



"Merhaba. Ben Saadet Gürses. Kurtulmak için çok çırpındım ama borç batağından bir türlü kurtulamadım. Kanser gibi bir illeti yendim ama tüm mücadeleme rağmen borçların altından kalkamadım. Son çare bu videoyu çekmekte buldum. Allah yardım ederse kurtulurum, yoksa hakkınızı helal edin."