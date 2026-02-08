Bir anda gelen hapşırık ne anlama geliyor? Bağışıklık sisteminin gizli savunması
Hapşırık, uzmanlara göre çoğu zaman vücudun zararlı parçacıkları uzaklaştırmak için verdiği doğal bir savunma tepkisi. Manchester Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sheena Cruickshank ve Leeds Üniversitesi'nden Prof. Catherine Noakes, hapşırığın genellikle tek başına ciddi bir risk oluşturmadığını ancak başka belirtilerle birlikte görülürse hastalık sinyali olabileceğini belirtiyor.
İnsan vücudunun en güçlü istemsiz hareketlerinden biri olan hapşırık, çoğu zaman sıradan bir refleks gibi görülse de, aslında bağışıklık sisteminin karmaşık savunma mekanizmalarından biridir. Toz, polen ya da virüs gibi dış etkenlere karşı vücudun verdiği hızlı bir tepki olan hapşırık, bazı durumlarda çevresel faktörler veya genetik özelliklerle de ilişkili olabilir.
TARİH BOYUNCA HAPŞIRIĞA YÜKLENEN ANLAMLAR
Hapşırık, yalnızca biyolojik değil kültürel olarak da farklı anlamlar taşıdı. Antik metinlerde bazen iyi bir alamet, bazen ilahi bir işaret olarak yorumlandı. Günümüzde ise bilim insanları, bu refleksin tamamen fizyolojik bir savunma sistemi olduğunu vurguluyor.
HAPŞIRIK NASIL OLUŞUYOR?
Manchester Üniversitesi'nde immünolog ve profesör olan Sheena Cruickshank, hapşırığın temel olarak vücudun tahriş edici maddelerden kurtulma yöntemi olduğunu belirtiyor. Cruickshank'e göre burun içinde bulunan ve "siliya" olarak adlandırılan mikroskobik kıllar, havadaki parçacıkları algılayarak sinir sistemine sinyal gönderiyor. Bu sinyal sonucunda akciğerler, karın ve göğüs kaslarının koordineli çalışmasıyla havayı güçlü şekilde dışarı atıyor.
Bu refleks; alerjenler, virüsler, toz, biber gibi tahriş edici maddelerle tetiklenebiliyor. Bunun yanında yüz bölgesindeki duyusal işlevlerden sorumlu trigeminal sinir de soğuk hava veya kaş alma gibi durumlarda hapşırığı başlatabiliyor.
IŞIK HAPŞIRIĞI GERÇEK Mİ?
Bazı kişilerde parlak ışığa maruz kalındığında hapşırma görülebiliyor. 1980'lerde araştırmacılar bu durumu "Achoo sendromu" olarak adlandırdı. Mekanizması tam olarak açıklanamasa da genetik ve doğuştan gelen bir özellik olduğu düşünülüyor.
HAPŞIRIK NE KADAR GÜÇLÜ?
Yaygın inanışın aksine hapşırık, sanıldığı kadar yüksek hızlara ulaşmıyor. Son araştırmalar, hapşırık sırasında oluşan görünür hava akımının yaklaşık bir metreden az mesafe kat ettiğini ve ortalama 16 km/s hızla yayıldığını gösteriyor.
Ayrıca hapşırmanın kalbi durdurduğu ya da gözlerin yerinden çıkmasına neden olduğu yönündeki iddiaların bilimsel dayanağı bulunmuyor.