Bir anda gelen hapşırık ne anlama geliyor? Bağışıklık sisteminin gizli savunması

İnsan vücudunun en güçlü istemsiz hareketlerinden biri olan hapşırık, çoğu zaman sıradan bir refleks gibi görülse de, aslında bağışıklık sisteminin karmaşık savunma mekanizmalarından biridir. Toz, polen ya da virüs gibi dış etkenlere karşı vücudun verdiği hızlı bir tepki olan hapşırık, bazı durumlarda çevresel faktörler veya genetik özelliklerle de ilişkili olabilir.

Hapşırık, yalnızca biyolojik değil kültürel olarak da farklı anlamlar taşıdı. Antik metinlerde bazen iyi bir alamet, bazen ilahi bir işaret olarak yorumlandı. Günümüzde ise bilim insanları, bu refleksin tamamen fizyolojik bir savunma sistemi olduğunu vurguluyor.

HAPŞIRIK NASIL OLUŞUYOR?

Manchester Üniversitesi'nde immünolog ve profesör olan Sheena Cruickshank, hapşırığın temel olarak vücudun tahriş edici maddelerden kurtulma yöntemi olduğunu belirtiyor. Cruickshank'e göre burun içinde bulunan ve "siliya" olarak adlandırılan mikroskobik kıllar, havadaki parçacıkları algılayarak sinir sistemine sinyal gönderiyor. Bu sinyal sonucunda akciğerler, karın ve göğüs kaslarının koordineli çalışmasıyla havayı güçlü şekilde dışarı atıyor.

Bu refleks; alerjenler, virüsler, toz, biber gibi tahriş edici maddelerle tetiklenebiliyor. Bunun yanında yüz bölgesindeki duyusal işlevlerden sorumlu trigeminal sinir de soğuk hava veya kaş alma gibi durumlarda hapşırığı başlatabiliyor.