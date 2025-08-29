BİM 29 Ağustos aktüel kataloğu yayımlandı! Bu hafta BİM’de kaçırılmayacak fırsatlar neler? TV, vantilatör, dolap, powerbank

BİM 29 Ağustos aktüel kataloğu, her kesime hitap eden geniş ürün yelpazesiyle müşterilerin ilgisini çekiyor. Cuma gününe özel hazırlanan kataloglarda hem uygun fiyatlı teknoloji ürünleri hem de ev yaşamını kolaylaştıracak birçok seçenek yer alıyor. Özellikle yaz aylarında serinlik sağlayan vantilatör ve mini buzdolabı, bu haftanın öne çıkan fırsatları arasında bulunuyor. Elektrikli el aletlerinden mutfak ürünlerine, teknolojiden çocuk eşyalarına kadar pek çok ürün bu hafta BİM raflarında indirimli fiyatlarla satışta olacak. İşte 29 Ağustos indirimli aktüel katalog listesi...