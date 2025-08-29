Viral Galeri Viral Liste BİM 29 Ağustos aktüel kataloğu yayımlandı! Bu hafta BİM’de kaçırılmayacak fırsatlar neler? TV, vantilatör, dolap, powerbank

BİM 29 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu paylaştı. Bu hafta elektrikli aletlerden küçük ev eşyalarına, teknolojiden mutfak ürünlerine kadar birçok fırsat ürünü müşterilerle buluşuyor. Peki katalogda hangi fırsatlar yer alıyor? TV, vantilatör, mini buzdolabı, waffle makinesi ve daha fazlası bu hafta BİM'de indirimde!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.08.2025 09:02 Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 09:04
BİM 29 Ağustos aktüel kataloğu, her kesime hitap eden geniş ürün yelpazesiyle müşterilerin ilgisini çekiyor. Cuma gününe özel hazırlanan kataloglarda hem uygun fiyatlı teknoloji ürünleri hem de ev yaşamını kolaylaştıracak birçok seçenek yer alıyor. Özellikle yaz aylarında serinlik sağlayan vantilatör ve mini buzdolabı, bu haftanın öne çıkan fırsatları arasında bulunuyor. Elektrikli el aletlerinden mutfak ürünlerine, teknolojiden çocuk eşyalarına kadar pek çok ürün bu hafta BİM raflarında indirimli fiyatlarla satışta olacak. İşte 29 Ağustos indirimli aktüel katalog listesi...

29 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOG

SGS İnvertor Kaynak Makinası: 4.500 TL

PROWARE Sıcak Hava Tabancası: 649 TL

SGS Eğe Seti 549 TL

SGS Zımba Tabancası: 499 TL

SGS Matkap Uç Seti: 269 TL

Akrilik Sprey Boya 400ml/320g: 99 TL

Key Smart Mini Buzdolabı: 4.990 TL

Range Vantilatör 5 Kanat 55W: 1.190 TL

Arnica Blender Seti: 1.490 TL

Kumtel Mini Fırın: 2.150 TL

Kumtel Vakum Makinesi: 1.250 TL

Homend Waffle Makinesi: 1.490 TL

TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV: 16.990 TL

Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu: 15.990 TL

TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV: 12.450 TL

Akıllı Saat: 499 TL

Tws Kulaklık: 499 TL

Powerbank Magsafe 5.000 Mah: 479 TL

Dienni Kilitli 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık: 1.890 TL

Dienni 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 1.890 TL

Yumurta Saklama Kabı: 55 TL

Bardaklı Sürahi Seti (4 Bardak): 99 TL

Lisanslı Beslenme Kabı: 69 TL

Lisanslı Matara: 119 TL

