Viral Galeri Viral Liste BİM 26-29 Ağustos aktüel kataloğu yayımlandı! Bu hafta BİM’de kaçırılmayacak fırsatlar neler? TV, vantilatör, dolap, powerbank

BİM 26-29 Ağustos aktüel kataloğu yayımlandı! Bu hafta BİM’de kaçırılmayacak fırsatlar neler? TV, vantilatör, dolap, powerbank

BİM 26-29 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu paylaştı. Bu hafta elektrikli aletlerden küçük ev eşyalarına, teknolojiden mutfak ürünlerine kadar birçok fırsat ürünü müşterilerle buluşuyor. Peki katalogda hangi fırsatlar yer alıyor? TV, vantilatör, mini buzdolabı, waffle makinesi ve daha fazlası bu hafta BİM'de indirimde!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2025 09:11 Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 09:14
BİM 26-29 Ağustos aktüel kataloğu yayımlandı! Bu hafta BİM’de kaçırılmayacak fırsatlar neler? TV, vantilatör, dolap, powerbank

BİM 26-29 Ağustos aktüel kataloğu, her kesime hitap eden geniş ürün yelpazesiyle müşterilerin ilgisini çekiyor. Salı ve Cuma gününe özel hazırlanan kataloglarda hem uygun fiyatlı teknoloji ürünleri hem de ev yaşamını kolaylaştıracak birçok seçenek yer alıyor. Özellikle yaz aylarında serinlik sağlayan vantilatör ve mini buzdolabı, bu haftanın öne çıkan fırsatları arasında bulunuyor. Elektrikli el aletlerinden mutfak ürünlerine, teknolojiden çocuk eşyalarına kadar pek çok ürün bu hafta BİM raflarında indirimli fiyatlarla satışta olacak. İşte 26-29 Ağustos indirimli aktüel katalog listesi...

BİM 26-29 Ağustos aktüel kataloğu yayımlandı! Bu hafta BİM’de kaçırılmayacak fırsatlar neler? TV, vantilatör, dolap, powerbank

26 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOG

Beşler Dana Kangal Sucuk 500 g: 209 TL

Dost Naneli Ayran 300 ml: 12,50 TL

Lezita Piliç Çıtır Kaplamalı Pişmiş Bonfile 1000 g: 125 TL

Namet Soslu Dana Döner 300 g: 129 TL

Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g: 299 TL

BİM 26-29 Ağustos aktüel kataloğu yayımlandı! Bu hafta BİM’de kaçırılmayacak fırsatlar neler? TV, vantilatör, dolap, powerbank

Moliendo Çözünebilir Hindiba Kahvesi 150 g: 149 TL

Kınık Karışık Meyve Aromalı Bursa Gazozu 6x200 ml: 44,50 TL

Teatone Çilek & Ananas Aromalı Soğuk Çay 1,5 L: 27,50 TL

Avşar Doğal Maden Suyu 6x200 ml: 29,50 TL

Fiskobirlik Sürülebilir Fındık Kreması 1500 g: 158 TL

BİM 26-29 Ağustos aktüel kataloğu yayımlandı! Bu hafta BİM’de kaçırılmayacak fırsatlar neler? TV, vantilatör, dolap, powerbank

Fairy Platinum Yüzey Temizlik Havlusu: 119 TL

Pop Girls Makyaj Seti: 429 TL

Naturalove Puff Sünger Seti: 85 TL

Mara Karanlıkta Parlayan Oje: 65 TL

Urban Care Sıvı Saç Kremi 200 ml: 119 TL

Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1.3 kg: 64,50 TL

BİM 26-29 Ağustos aktüel kataloğu yayımlandı! Bu hafta BİM’de kaçırılmayacak fırsatlar neler? TV, vantilatör, dolap, powerbank

29 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOG

SGS İnvertor Kaynak Makinası: 4.500 TL

PROWARE Sıcak Hava Tabancası: 649 TL

SGS Eğe Seti 549 TL

SGS Zımba Tabancası: 499 TL

SGS Matkap Uç Seti: 269 TL

Akrilik Sprey Boya 400ml/320g: 99 TL

SON DAKİKA