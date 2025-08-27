BİM 26-29 Ağustos aktüel kataloğu yayımlandı! Bu hafta BİM’de kaçırılmayacak fırsatlar neler? TV, vantilatör, dolap, powerbank
BİM 26-29 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu paylaştı. Bu hafta elektrikli aletlerden küçük ev eşyalarına, teknolojiden mutfak ürünlerine kadar birçok fırsat ürünü müşterilerle buluşuyor. Peki katalogda hangi fırsatlar yer alıyor? TV, vantilatör, mini buzdolabı, waffle makinesi ve daha fazlası bu hafta BİM'de indirimde!
