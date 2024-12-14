Viral Galeri Viral Liste BİM 17-18-20 Aralık aktüel kataloğu yayımlandı! İndirimler peş peşe sıralandı: Tam yağlı yoğurt, bütün tavuk, jülyen sosis...

BİM 17-18-20 Aralık aktüel kataloğu yayımlandı! İndirimler peş peşe sıralandı: Tam yağlı yoğurt, bütün tavuk, jülyen sosis...

BİM, 17-20 Aralık tarihleri için yeni aktüel kataloglarını yayımladı. 17 Aralık Salı günü raflarda yer alacak ürünler arasında atıştırmalıklar, süt ve süt ürünleri, piliç ve donuk ürünler, makyaj malzemeleri ile kadın ve erkek çorap çeşitleri bulunuyor. 20 Aralık Cuma günü ise Wag Maşası, Senna TV, otomatik Türk kahvesi makinesi, Heifer Pro şarjlı kablosuz süpürge, Senna 55 inç TV, saç düzleştirici ve şekillendirici gibi ürünler satışa sunulacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.12.2024 16:00 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 16:00
BİM 17-18-20 Aralık aktüel kataloğu yayımlandı! İndirimler peş peşe sıralandı: Tam yağlı yoğurt, bütün tavuk, jülyen sosis...

BİM, yeni haftanın aktüel kataloglarını yayımladı. Her hafta Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alan ve sadece belirli bir süreyle satışta olan ürünler, aktüel kataloglarla müşterilere sunuluyor. 17-20 Aralık tarihleri arasında BİM mağazalarında satışa sunulacak indirimli ürünler, geniş bir yelpazeye sahip. BİM'in bu haftaki aktüel kataloğunda, gıda, temizlik, elektronik gibi birçok kategoriden cazip fırsatlar bulunuyor. İşte 17-20 Aralık tarihleri arasında BİM mağazalarında bulabileceğiniz ürünlerin tam listesi…

BİM 17-18-20 Aralık aktüel kataloğu yayımlandı! İndirimler peş peşe sıralandı: Tam yağlı yoğurt, bütün tavuk, jülyen sosis...

17 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU

Ülker Hanımeller Frambuaz Soslu Kurabiye 3x94,5 g 37,50 TL

Ülker Kremalı Bisküvi 8x61 g 52 TL

Ülker Albeni 4'lü 4x40 g 34 TL

Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 g 139 TL

Çotanak Ballı Fındık Ezmesi 200 g 115 TL

Ülker Hobby Fındıklı Mini Bar 250 g 47,50 TL

Corny Tam Tahıllı Bar 4x20 g 36,50 TL

BİM 17-18-20 Aralık aktüel kataloğu yayımlandı! İndirimler peş peşe sıralandı: Tam yağlı yoğurt, bütün tavuk, jülyen sosis...

Newgen Yüz Serumu 30 ml + Yeşim Taşı Masaj Aleti Seti 159 TL

Makyaj Süngeri 45 TL

Parfüm 100 ml Erkek R-95 Kadın Angie 145 TL

Renkli Lip Balm 85 TL

Bb Krem 179 TL

Loreal Paris Kırışıklık Karşıtı Yüz Bakım Kremi 159 TL

Loreal Paris Kırışıklık Karşıtı Yüz Bakım Serumu 209 TL

Lip Gloss 109 TL

Nivea Deodorant 200 ml 95 TL

Nivea El ve Vücut Kremi 250 ml 79 TL

BİM 17-18-20 Aralık aktüel kataloğu yayımlandı! İndirimler peş peşe sıralandı: Tam yağlı yoğurt, bütün tavuk, jülyen sosis...

Tahsildaroğlu Lor Peyniri 500 g 38,50 TL

Tahsildaroğlu Klasik İnek Peyniri 300 g 99,50 TL

Muratbey Tam Yağlı Tel Peynir 200 g 74,50 TL

Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 g 149,50 TL

Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 189 TL

Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL

Keskinoğlu- Banvit Piliç Fırınlık 1000 g 79,50 TL

BİM 17-18-20 Aralık aktüel kataloğu yayımlandı! İndirimler peş peşe sıralandı: Tam yağlı yoğurt, bütün tavuk, jülyen sosis...

18 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU

KUMTEL HDW-01 Bulaşık Makinesi: 8.775,00 TL
KUMTEL HCF-100 Derin Dondurucu: 7.490,00 TL
KUMTEL Buharlı Kırışıklık Giderici: 4.990,00 TL
KUMTEL HSA-103 Su Arıtma Cihazı: 5.990,00 TL
KUMTEL HWD-01 Su Sebili: 3.990,00 TL
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