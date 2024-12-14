BİM 17-18-20 Aralık aktüel kataloğu yayımlandı! İndirimler peş peşe sıralandı: Tam yağlı yoğurt, bütün tavuk, jülyen sosis...

BİM, yeni haftanın aktüel kataloglarını yayımladı. Her hafta Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alan ve sadece belirli bir süreyle satışta olan ürünler, aktüel kataloglarla müşterilere sunuluyor. 17-20 Aralık tarihleri arasında BİM mağazalarında satışa sunulacak indirimli ürünler, geniş bir yelpazeye sahip. BİM'in bu haftaki aktüel kataloğunda, gıda, temizlik, elektronik gibi birçok kategoriden cazip fırsatlar bulunuyor. İşte 17-20 Aralık tarihleri arasında BİM mağazalarında bulabileceğiniz ürünlerin tam listesi…