BİM 17-18-20 Aralık aktüel kataloğu yayımlandı! İndirimler peş peşe sıralandı: Tam yağlı yoğurt, bütün tavuk, jülyen sosis...
BİM, 17-20 Aralık tarihleri için yeni aktüel kataloglarını yayımladı. 17 Aralık Salı günü raflarda yer alacak ürünler arasında atıştırmalıklar, süt ve süt ürünleri, piliç ve donuk ürünler, makyaj malzemeleri ile kadın ve erkek çorap çeşitleri bulunuyor. 20 Aralık Cuma günü ise Wag Maşası, Senna TV, otomatik Türk kahvesi makinesi, Heifer Pro şarjlı kablosuz süpürge, Senna 55 inç TV, saç düzleştirici ve şekillendirici gibi ürünler satışa sunulacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.12.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 16:00