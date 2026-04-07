Beyindeki korku düğmesi bulundu: Ses dalgalarıyla kapatılabiliyor
Bilim insanları, beynin korku merkezini hedef alan yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor. Science Advances'ta yayımlanan araştırmada, düşük yoğunluklu ses dalgaları kullanılarak amigdala aktivitesinin kısa süreli baskılanabildiği görüldü. Deneylerde katılımcıların korku tepkilerinin daha hızlı azaldığı belirlendi.
Beynin korku tepkisini kontrol eden bölgeler üzerine yapılan araştırmalar yeni bir yöntemi gündeme getirdi. Radboud Üniversitesinden bilim insanlarının öncülüğünde yürütülen bir çalışmada, düşük yoğunluklu ses dalgaları kullanılarak beynin korku merkezi olarak bilinen amigdala bölgesinin geçici olarak baskılanabileceği ortaya kondu.
KORKU TEPKİSİNİN MERKEZİ: AMİGDALA
Araştırmada hedef alınan yapı, beynin önemli bölgelerinden biri olan amigdala. Amigdala, insanların tehlikeleri hızlı şekilde algılamasına ve bu deneyimleri hafızaya kaydetmesine yardımcı oluyor. Bu mekanizma sayesinde insanlar riskli durumları hatırlayarak gelecekte benzer tehlikelerden kaçınabiliyor.
Ancak bazı durumlarda bu sistem aşırı çalışabiliyor. Özellikle travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) ve bazı anksiyete bozukluklarında korku tepkisi uzun süre devam edebiliyor.
SES DALGALARIYLA BEYİN UYARIMI NASIL YAPILDI?
Araştırmacılar çalışmada transkraniyal ultrason stimülasyonu adı verilen bir yöntem kullandı. Bu yöntemde kafatasından geçebilen düşük yoğunluklu odaklanmış ses dalgaları kullanılıyor. Ses dalgaları doğrudan beynin belirli bir bölgesine yönlendiriliyor.
Deney sırasında araştırmacılar:
- Katılımcıların amigdala bölgesini hedef aldı.
- Düşük yoğunluklu ses dalgaları gönderdi.
- Amigdala aktivitesini birkaç saniyeliğine baskıladı.
Bu uygulamanın ardından katılımcılar üzerinde kontrollü bir korku öğrenme deneyi gerçekleştirildi.
DENEYDE KORKU ÖĞRENMESİ NASIL TEST EDİLDİ?
Araştırmada kullanılan deney düzeni oldukça basitti. Katılımcılara bazı görüntüler gösterildi ve bu görüntüler belirli uyarılarla eşleştirildi. Deneyin temel aşamaları şöyleydi:
- Katılımcılara yılan görüntüleri gösterildi.
- Bu görüntüler hafif elektrik uyarılarıyla eşleştirildi.
- Amaç, beynin belirli bir görüntüyle korku arasında bağlantı kurmasını sağlamaktı.
SONUÇ: KORKU DAHA HIZLI KAYBOLDU
Araştırmanın sonuçları dikkat çekici bulgular ortaya koydu. Bilim insanları, amigdala bölgesi ses dalgalarıyla baskılandığında katılımcıların korku bağlantıları kurmasının daha yavaş gerçekleştiğini ve tehdit ortadan kalktığında korku tepkisinin daha hızlı azaldığını tespit etti.
Araştırmacılar ayrıca katılımcıların genel öğrenme yeteneklerinin etkilenmediğini belirledi. Yani yöntem, öğrenme mekanizmasını değil yalnızca korkuyla ilişkili tepkiyi etkiledi.
BU TEKNOLOJİ HANGİ HASTALIKLARA YARDIMCI OLABİLİR?
Uzmanlara göre bu yöntemin en önemli potansiyel kullanım alanlarından biri travma sonrası stres bozukluğu ve anksiyete bozuklukları olabilir. Bu tür rahatsızlıklarda kişiler tehlike ortadan kalkmasına rağmen korku tepkisini sürdürmeye devam edebiliyor.
Araştırmacılar yöntemin gelecekte şu alanlarda kullanılabileceğini değerlendiriyor:
- Travma sonrası stres bozukluğu (PTSD)
- Anksiyete bozuklukları
- Aşırı korku tepkisiyle ilişkili psikolojik sorunlar