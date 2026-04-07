Beyindeki korku düğmesi bulundu: Ses dalgalarıyla kapatılabiliyor

Beynin korku tepkisini kontrol eden bölgeler üzerine yapılan araştırmalar yeni bir yöntemi gündeme getirdi. Radboud Üniversitesinden bilim insanlarının öncülüğünde yürütülen bir çalışmada, düşük yoğunluklu ses dalgaları kullanılarak beynin korku merkezi olarak bilinen amigdala bölgesinin geçici olarak baskılanabileceği ortaya kondu.

KORKU TEPKİSİNİN MERKEZİ: AMİGDALA

Araştırmada hedef alınan yapı, beynin önemli bölgelerinden biri olan amigdala. Amigdala, insanların tehlikeleri hızlı şekilde algılamasına ve bu deneyimleri hafızaya kaydetmesine yardımcı oluyor. Bu mekanizma sayesinde insanlar riskli durumları hatırlayarak gelecekte benzer tehlikelerden kaçınabiliyor.

Ancak bazı durumlarda bu sistem aşırı çalışabiliyor. Özellikle travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) ve bazı anksiyete bozukluklarında korku tepkisi uzun süre devam edebiliyor.