Beyin sağlığını bozan alışkanlık: Kahvaltıyı böyle geçiştirmek zihni yoruyor, odağı düşürüyor

Nörologlar, sabah kahvaltısını sadece kahve ya da hamur işiyle geçiştirmenin gün içinde dikkat dağınıklığına ve zihinsel yorgunluğa yol açabileceğini belirtiyor. Uzmana göre beyin, gece boyunca süren açlığın ardından toparlanmak için özellikle protein ve besin değeri yüksek gıdalarla desteklenmeli.

Beyin, günün ilk saatlerinde düzenli besine ihtiyaç duyar. Kahvaltıda temel besinleri almak; kan şekerini dengeler, zihinsel enerjiyi artırır ve odaklanmayı destekler. Nörologlar, sadece kahve veya hamur işiyle geçiştirmek yerine protein ve besin değeri yüksek gıdalarla güne başlanmasını öneriyor.

BEYİN SAĞLIĞINI BOZAN ALIŞKANLIK Nörologlara göre; sabah sadece kahve içmek, hamur işiyle geçiştirmek ya da hiçbir şey yemeden güne başlamak kısa vadede pratik görünse de beyin performansını olumsuz etkileyebiliyor. Bu alışkanlık, gün içinde daha hızlı yorulma, dikkat süresinin kısalması ve karar vermede zorlanma gibi sonuçlara neden olabiliyor.

Beyin, vücudun en çok enerji tüketen organlarından biri. Gece boyunca süren açlığın ardından nörotransmitter üretimini başlatmak, kan şekerini dengelemek ve dikkati sürdürmek için besine ihtiyaç duyuyor. Kahvaltı atlandığında ya da yetersiz kaldığında "beyin sisi" olarak tanımlanan yavaş düşünme ve odaklanma güçlüğü daha erken ortaya çıkabiliyor.

EKSİK BESLENME ZİHİNSEL PERFORMANSI DÜŞÜRÜYOR Hackensack Meridian Nörobilim Enstitüsü'nde görev yapan nörolog Dr. Diviya Kaul'a göre, temel besin maddelerinden yoksun bir beslenme düzeni; yorgunluk, tepki sürelerinde yavaşlama ve zihinsel berraklığın azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Bu tablo özellikle yoğun tempoda çalışanlarda gün boyu dalgalanan enerji ve dikkat sorunlarını artırabiliyor.