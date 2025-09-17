Viral Galeri Viral Liste BESYO tercihleri ne zaman sona eriyor? 2025-2026 BESYO yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu?

2025 BESYO tercihleri başladı. ÖSYM, Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarına göre adayların 11-18 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihlerini tamamlamasını bekliyor. Adaylar, 2 ve 4 yıllık programlar için ÖSYM'nin sitesinden tercih yapacak ve sonuçlar T.C. kimlik numarası ile öğrenilebilecek. Peki BESYO yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.09.2025 07:56
2025 BESYO tercihleri ÖSYM tarafından resmen başladı. Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamında adaylar, Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon gibi bölümler için tercihlerini yapabilecek. Yerleştirme işlemleri adayların puanları, engel durumu ve millîlik bilgileri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Adaylar tercihlerini 11-18 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM şifresi ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi
üzerinden bireysel olarak yapacak. Tercihler internet üzerinden elektronik ortamda gönderilerek tamamlanacak ve her aday en fazla 24 program için tercih yapabilecek.

BESYO YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şu an için ÖSYM, BESYO yerleştirme sonuçlarıyla ilgili kesin bir tarih duyurmadı. Sonuç tarihi açıklanır açıklanmaz, haberlerimizde tüm detayları aktaracağız.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Yerleştirme sonuçları T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM Sonuç Sistemi
üzerinden veya mobil uygulamadan öğrenilebilecek. İnternet sitesindeki duyurular adaylar için resmi tebliğ hükmünde olacak.

KAYIT İŞLEMLERİ VE SÜREÇ

Yerleştirme sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, üniversitelerin belirlediği kayıt tarihlerinde başvuru yapacak. Kayıt süresi içinde başvurmayan veya işlemleri tamamlamayan adaylar haklarını kaybedecek. ÖZYES sonuçlarına göre yerleşen adayların kayıt hakları 2025-2026 öğretim yılı için geçerli olacak.

