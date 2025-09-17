BESYO tercihleri ne zaman sona eriyor? 2025-2026 BESYO yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu?
2025 BESYO tercihleri başladı. ÖSYM, Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarına göre adayların 11-18 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihlerini tamamlamasını bekliyor. Adaylar, 2 ve 4 yıllık programlar için ÖSYM'nin sitesinden tercih yapacak ve sonuçlar T.C. kimlik numarası ile öğrenilebilecek. Peki BESYO yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.09.2025 07:56