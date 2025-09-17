BESYO tercihleri ne zaman sona eriyor? 2025-2026 BESYO yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu?

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Adaylar tercihlerini 11-18 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM şifresi ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi

üzerinden bireysel olarak yapacak. Tercihler internet üzerinden elektronik ortamda gönderilerek tamamlanacak ve her aday en fazla 24 program için tercih yapabilecek.