Bergüzar Korel’den zayıflık açıklaması: "O sözlerim ironiydi"
4 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel, fit görünümünün arkasındaki zorlu süreci konuk olduğu bir YouTube programında anlattı. Zayıflama iğnesi kullandığına yönelik iddiaları yalanlayan ünlü oyuncu, "Midemi aldırdım" şeklindeki ifadesine ise sosyal medyadan açıklık getirdi.
2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ve Ali, Han ile Leyla adında üç çocuk dünyaya getiren Bergüzar Korel son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyor.
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, üniversite yıllarından yakın dostu Esra Ruşan'ın YouTube'da yayınlanan "Herkes Kendine Baksın" programına konuk oldu. 25 yıllık dostluklarını ve hayatına dair bilinmeyenleri anlatan Korel, son dönemdeki değişimi ve kariyer yolculuğu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"İĞNEYLE Mİ ZAYIFLADI?" SORUSUNA YANIT
Ünlü oyuncu, sosyal medyada bu süreçle yapılan yorumlara "Midemi aldırdım" diyerek gönderme yaptı.
4 ayda 20 kilo veren oyuncu, iğneyle zayıfladığı yönündeki iddialara ise şu sözlerle yanıt verdi:
"İğneyle de zayıflayabilirdim, bu kimseyi ilgilendirmez. Ama bende duygusal bir yeme bozukluğu vardı. Ardı ardına iki çocuk sahibi olduğum dönemde 25-30 kilo aldım; sonra verdim, tekrar aldım. Zayıflama sürecinde ise çok aç kaldım, açlıktan ağladığım zamanlar oldu. Saat 15:00'te yemeği bitiriyordum ve hiçbir sosyal hayatım yoktu. Kilolarımın bu kadar dikkat çekmesinin asıl sebebi ise disiplinli spordur."
MİDE AMELİYATI ŞAKASI GERÇEK SANILINCA...
Takipçilerinin sorularına esprili bir dille "Midemi aldırdım" diyerek yanıt veren Korel, bu sözlerin ciddiye alınması üzerine sosyal medyadan yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı.
"İRONİ YAPTIM"
Yanlış anlaşılmayı düzeltirken ironi yaptığını belirten oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Midemi aldırmadım! tövbe estağfurullah. ironi yaptım. Bir gün böyle bir açıklama yapacağımı hiç düşünmemiştim. Yapmaz olaydım, 20 yıldır öğrenemedim şaka yapmamam gerektiğini ve şu dilimi tutmayı!"
Yakın arkadaşı Esra Ruşan'a da takılan Korel, "Niye bir araya geldiğimizde hep bir olayın içindeyiz biz, uyarsana beni!" diyerek esprili bir mesaj paylaştı.
"KENDİMİ HEP SEVERDİM"
Korel hayatının nasıl bir döneminde olduğunu da anlattı:
"Kendimle ilgilendiğim bir dönemdeyim, kendimi hep severdim. Kendimle, fiziğimle ilgili bir derdim yok ama herhalde yaşın ilerlemesiyle artık böyle sağlığıma dikkat etmem gerektiğini düşünüyorum. 44'e giriyorum, 3 tane çocuğum var. 30'umda bu kadar bilinçli değildim, orada cepten yiyordum şimdi çaba sarf ediyorum. Bu çabayı sarf etmek de bana iyi geliyor."