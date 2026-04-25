Bergüzar Korel’den zayıflık açıklaması: "O sözlerim ironiydi"

"Genelde kızgınlık oluyor kendime karşı. O sahne çekilirken ne olduğunu biliyorum arka planda ve eğer performansımdan memnun değilsem, neden performansımın düşük olduğuna dair bilgi bende var. Ve onları aslında seyirci bilmiyor. 21 yıl oldu hâlâ o duygusal tarafım çevresel faktörlerden çok etkileniyor. İzlediğim performanslarıma tam anlamıyla 'evet' diyemiyorum. 'Aferin kızım' çıkmıyor. 44 yaşındayım, belki derim artık, bilmiyorum."

"Onlar dördüncü sınıftaydı. Sarp, ben geldiğimde 'Ay, yer mi sallanıyor?' diye takılırdı. Ben de buna kahkahalarla gülerdim. Onlar da 'Gülme, yediğin o kuşlar çıkacak şimdi' falan derlerdi. Z kuşağına yapamazlar bunu, onlar hemen cevap verir. Biz de böyle 'he he' yapardık."

"KİMSEYE AİT DEĞİLİM"

Bergüzar Korel yıllar önce eşi Halit Ergenç'le katıldıkları bir yoga kampında yaşadığı ilginç anıyı anlattı:

"Halit bir yere götürdü. Oradaki kız dedi ki, 'Şimdi herkes ayağa kalksın ve karşınızda kim varsa, sana aitim deyin ve sarılın.' Ben de 'Çok özür dilerim, ben hiç kimseye ait değilim. Bana kimse dokunmasın, sarılmasın. Siz birbirinize sarılın' dedim. Onlar sarıldı, ben öyle tek kaldım."

"KENDİMİZE İYİ BAKALIM"

Bergüzar Korel, "Şu sıralar en çok kendimize iyi bakmamız gereken bir dönemdeyiz. O kadar çok dışarıdan müdahale var ki; aslında herkes biraz daha kendiyle ilgilense, kadınlar da biraz daha rahat edecek" dedi.