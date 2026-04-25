Bergüzar Korel zayıflama yöntemini açıkladı: İğne iddialarına yanıt
4 ayda 20 kilo veren 3 çocuk annesi Bergüzar Korel, fit görünümünün arkasındaki zorlu süreci konuk olduğu bir YouTube programında anlattı. Hakkındaki iddiaları yalanlayan ünlü oyuncu, "Açlıktan ağladığım, akşam saat 3'ten sonra ağzıma lokma koymadığım zamanlar oldu" diyerek zayıflama sırrının iğne değil, disiplinli diyet ve ağır spor olduğunu açıkladı.
2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ve Ali, Han ile Leyla adında üç çocuk dünyaya getiren Bergüzar Korel son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyor.
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, üniversite yıllarından yakın dostu Esra Ruşan'ın YouTube'da yayınlanan "Herkes Kendine Baksın" programına konuk oldu. 25 yıllık dostluklarını ve hayatına dair bilinmeyenleri anlatan Korel, son dönemdeki değişimi ve kariyer yolculuğu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"İĞNEYLE Mİ ZAYIFLADI?" SORUSUNA YANIT
Ünlü oyuncu, sosyal medyada bu süreçle yapılan yorumlara "Midemi aldırdım" diyerek gönderme yaptı.
4 ayda 20 kilo veren oyuncu, iğneyle zayıfladığı yönündeki iddialara ise şu sözlerle yanıt verdi:
"İğneyle de zayıflayabilirdim, bu kimseyi ilgilendirmez. Ama bende duygusal bir yeme bozukluğu vardı. Ardı ardına iki çocuk sahibi olduğum dönemde 25-30 kilo aldım; sonra verdim, tekrar aldım. Zayıflama sürecinde ise çok aç kaldım, açlıktan ağladığım zamanlar oldu. Saat 15:00'te yemeği bitiriyordum ve hiçbir sosyal hayatım yoktu. Kilolarımın bu kadar dikkat çekmesinin asıl sebebi ise disiplinli spordur."
Korel hayatının nasıl bir döneminde olduğunu da anlattı:
"Kendimle ilgilendiğim bir dönemdeyim, kendimi hep severdim. Kendimle, fiziğimle ilgili bir derdim yok ama herhalde yaşın ilerlemesiyle artık böyle sağlığıma dikkat etmem gerektiğini düşünüyorum. 44'e giriyorum, 3 tane çocuğum var. 30'umda bu kadar bilinçli değildim, orada cepten yiyordum şimdi çaba sarf ediyorum. Bu çabayı sarf etmek de bana iyi geliyor."
Ünlü oyuncu "Kendini izlerken neler hissediyorsun" sorusuna da yanıt verdi:
"Genelde kızgınlık oluyor kendime karşı. O sahne çekilirken ne olduğunu biliyorum arka planda ve eğer performansımdan memnun değilsem, neden performansımın düşük olduğuna dair bilgi bende var. Ve onları aslında seyirci bilmiyor. 21 yıl oldu hâlâ o duygusal tarafım çevresel faktörlerden çok etkileniyor. İzlediğim performanslarıma tam anlamıyla 'evet' diyemiyorum. 'Aferin kızım' çıkmıyor. 44 yaşındayım, belki derim artık, bilmiyorum."