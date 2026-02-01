Berat Kandili'nin anlamı ne? O gecede kader, rızık ve ecel nasıl belirleniyor?
VAV TV'de yayınlanan programda konuşan Emekli Vaiz Mustafa Akgül, Berat Kandili'nin anlam ve önemine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler çerçevesinde Berat Gecesi'nin ilahi takdir, rızık ve ecel boyutuna işaret eden Akgül, bu gecenin insan hayatındaki yerine vurgu yaptı.
Akgül, Duhan Suresi'nde yer alan fiha yufreku kullu emrin hakim (ف۪يهَا يُفْرَقُ كُـلُّ اَمْرٍ حَـك۪يمٍۜ) ayetine dikkat çekerek, Berat Gecesi'nde her hikmetli işin ilahi bir takdire bağlandığını ifade etti. Bu ayetin, kararların kesinlik kazandığı, tabir yerindeyse "ilahi deftere geçirildiği" bir geceyi anlattığını belirtti.
Bu çerçevede meleklerin görev alanlarına da değinen Akgül, Cebrail, Mikail ve İsrafil'e kendi vazifeleriyle ilgili hükümlerin bildirildiğini, Azrail'e ise ecelle ilgili listenin teslim edildiğini dile getirdi.
"ECEL VE RIZIK TAKDİRİ BU GECE BİLDİRİLİR"
Berat Gecesi'nden bir sonraki Berat Gecesi'ne kadar dünyadan ayrılacak kulların listesinin Azrail'e verildiğini söyleyen Akgül, bu bilginin yalnızca Allah katında olduğunu, kulun bunu bilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.
Rızık meselesine de temas eden Akgül, Zuhruf Suresi'ndeki "Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık" ayetini hatırlattı. Rızkın taksim edicisinin bizzat Allah Teâlâ olduğunu belirten Akgül, bu taksimin eşit olmadığını, bunun da ilahi bir hikmete dayandığını ifade etti.
"TOPLUM HAYATI FARKLILIKLARLA AYAKTA DURUR"
Rızıkların farklı dağıtılmasının toplum hayatının devamı için gerekli olduğuna dikkat çeken Akgül, insanların birbirine muhtaç olacak şekilde yaratıldığını söyledi. Kiminin emeği, kiminin sermayesi, kiminin ilmi ve kalemiyle öne çıktığını belirten Akgül, bu farklılıkların bir araya gelmesiyle üretimin ve medeniyetin oluştuğunu dile getirdi.
Ekonomik ve ticari hayatın, bu ilahi düzen sayesinde geliştiğini ifade eden Akgül, sanayileşmeden mesleki çeşitliliğe kadar pek çok alanın bu karşılıklı ihtiyaç üzerine kurulu olduğunu söyledi.