Berat Kandili'nin anlamı ne? O gecede kader, rızık ve ecel nasıl belirleniyor?

BERAT KANDİLİ NASIL İHYA EDİLMELİ? İslam âleminde af, mağfiret ve arınma gecesi olarak kabul edilen Berat Kandili, kulların Allah'ın rahmetine yöneldiği, ibadet ve dua ile geçirilen müstesna geceler arasında yer alıyor. Din alimleri, bu gecenin yalnızca bir ibadet vakti değil, aynı zamanda kulluk bilincinin tazelendiği önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekiyor.

BAĞIŞLANMA UMUDUNUN SEMBOLÜ: BENİ KELB KISSASI Kaynaklarda yer alan rivayetlere göre, Medine çevresinde hayvancılıkla geçinen Beni Kelb kabilesi, sahip olduğu koyun sayısıyla biliniyordu. Peygamber Efendimizin (SAV), insanların Allah'ın rahmetinin büyüklüğünü kavrayabilmesi için bu kabile üzerinden bir kıyaslama yaptığı aktarılıyor. Bu anlatıma göre, Allah Teâlâ'nın Berat gecesinde bağışladığı kulların sayısının, Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüylerinden daha fazla olduğu ifade edilerek müminlerin bu geceyi ibadetle değerlendirmesi teşvik ediliyor.

KUR'AN'IN LEVH-İ MAHFUZ'DAN DÜNYA SEMASINA İNDİRİLİŞİ Berat Kandili'nin önemine işaret eden rivayetlerden biri de Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına topluca indirildiği gece olarak kabul edilmesidir. Bu yönüyle Berat Gecesi, vahyin korunmuş kaynağıyla bağlantı kurulan özel zaman dilimlerinden biri olarak görülüyor.

LEVH-İ MAHFUZ NEDİR? İslam inancına göre Levh-i Mahfuz, kâinatta gerçekleşmiş ve gerçekleşecek olan tüm olayların, varlıkların ve zamanın ilahi ilimle kayıt altına alındığı muhafaza levhası olarak tanımlanıyor. Bu kavram, kader inancının temel unsurlarından biri olarak kabul ediliyor.