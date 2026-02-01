CANLI YAYIN
Berat Kandili'nin anlamı ne? O gecede kader, rızık ve ecel nasıl belirleniyor?

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

VAV TV'de yayınlanan programda konuşan Emekli Vaiz Mustafa Akgül, Berat Kandili'nin anlam ve önemine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler çerçevesinde Berat Gecesi'nin ilahi takdir, rızık ve ecel boyutuna işaret eden Akgül, bu gecenin insan hayatındaki yerine vurgu yaptı.

Akgül, Duhan Suresi'nde yer alan fiha yufreku kullu emrin hakim (ف۪يهَا يُفْرَقُ كُـلُّ اَمْرٍ حَـك۪يمٍۜ) ayetine dikkat çekerek, Berat Gecesi'nde her hikmetli işin ilahi bir takdire bağlandığını ifade etti. Bu ayetin, kararların kesinlik kazandığı, tabir yerindeyse "ilahi deftere geçirildiği" bir geceyi anlattığını belirtti.

BERAT GECESİ'NİN HİKMETİ NEDİR?
Bu çerçevede meleklerin görev alanlarına da değinen Akgül, Cebrail, Mikail ve İsrafil'e kendi vazifeleriyle ilgili hükümlerin bildirildiğini, Azrail'e ise ecelle ilgili listenin teslim edildiğini dile getirdi.

"ECEL VE RIZIK TAKDİRİ BU GECE BİLDİRİLİR"

Berat Gecesi'nden bir sonraki Berat Gecesi'ne kadar dünyadan ayrılacak kulların listesinin Azrail'e verildiğini söyleyen Akgül, bu bilginin yalnızca Allah katında olduğunu, kulun bunu bilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Rızık meselesine de temas eden Akgül, Zuhruf Suresi'ndeki "Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık" ayetini hatırlattı. Rızkın taksim edicisinin bizzat Allah Teâlâ olduğunu belirten Akgül, bu taksimin eşit olmadığını, bunun da ilahi bir hikmete dayandığını ifade etti.

"TOPLUM HAYATI FARKLILIKLARLA AYAKTA DURUR"

Rızıkların farklı dağıtılmasının toplum hayatının devamı için gerekli olduğuna dikkat çeken Akgül, insanların birbirine muhtaç olacak şekilde yaratıldığını söyledi. Kiminin emeği, kiminin sermayesi, kiminin ilmi ve kalemiyle öne çıktığını belirten Akgül, bu farklılıkların bir araya gelmesiyle üretimin ve medeniyetin oluştuğunu dile getirdi.

Ekonomik ve ticari hayatın, bu ilahi düzen sayesinde geliştiğini ifade eden Akgül, sanayileşmeden mesleki çeşitliliğe kadar pek çok alanın bu karşılıklı ihtiyaç üzerine kurulu olduğunu söyledi.

BERAT KANDİLİ NASIL İHYA EDİLMELİ?

İslam âleminde af, mağfiret ve arınma gecesi olarak kabul edilen Berat Kandili, kulların Allah'ın rahmetine yöneldiği, ibadet ve dua ile geçirilen müstesna geceler arasında yer alıyor. Din alimleri, bu gecenin yalnızca bir ibadet vakti değil, aynı zamanda kulluk bilincinin tazelendiği önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekiyor.

BAĞIŞLANMA UMUDUNUN SEMBOLÜ: BENİ KELB KISSASI

Kaynaklarda yer alan rivayetlere göre, Medine çevresinde hayvancılıkla geçinen Beni Kelb kabilesi, sahip olduğu koyun sayısıyla biliniyordu. Peygamber Efendimizin (SAV), insanların Allah'ın rahmetinin büyüklüğünü kavrayabilmesi için bu kabile üzerinden bir kıyaslama yaptığı aktarılıyor.

Bu anlatıma göre, Allah Teâlâ'nın Berat gecesinde bağışladığı kulların sayısının, Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüylerinden daha fazla olduğu ifade edilerek müminlerin bu geceyi ibadetle değerlendirmesi teşvik ediliyor.

KUR'AN'IN LEVH-İ MAHFUZ'DAN DÜNYA SEMASINA İNDİRİLİŞİ

Berat Kandili'nin önemine işaret eden rivayetlerden biri de Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına topluca indirildiği gece olarak kabul edilmesidir. Bu yönüyle Berat Gecesi, vahyin korunmuş kaynağıyla bağlantı kurulan özel zaman dilimlerinden biri olarak görülüyor.

LEVH-İ MAHFUZ NEDİR?

İslam inancına göre Levh-i Mahfuz, kâinatta gerçekleşmiş ve gerçekleşecek olan tüm olayların, varlıkların ve zamanın ilahi ilimle kayıt altına alındığı muhafaza levhası olarak tanımlanıyor. Bu kavram, kader inancının temel unsurlarından biri olarak kabul ediliyor.

BERAT GECESİNDE YAZILDIĞI RİVAYET EDİLEN İLAHİ TAKSİM

İslam alimlerinin aktardığı bilgilere göre, bu gecede bir yıl boyunca gerçekleşecek pek çok olayın takdiri belirlenir. Rivayetlerde şu hususlara yer verilir:

Bu yıldan gelecek yıla kadar meydana gelecek olayların melekler tarafından kayda geçirildiği, rızık, ecel, doğum ve ölümlerin yazıldığı ifade edilir. Rızıkla ilgili kayıtların Mikail'e (AS), savaş ve büyük olaylarla ilgili kayıtların Cebrail'e (AS) verildiği aktarılır.

Fahrettin Razi'nin yorumuna göre ise bu kayıtların düzenlenmesi Berat Gecesi'nde başlar, Kadir Gecesi'nde tamamlanarak ilgili meleklere teslim edilir. Dünya semasında görevli melek olarak bilinen İsrafil'e (AS) amellerle ilgili kayıtların verildiği, ölüm ve musibetlerle ilgili kayıtların ise Azrail'e (AS) teslim edildiği rivayet edilir.

BERAT KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Berat kelimesi Arapça kökenli olup "beraet" kökünden türemiştir. Kelime anlamı olarak, bir yükümlülükten kurtulma, borçtan veya sorumluluktan arınma anlamlarını taşır. Bu nedenle Berat Kandili, günahlardan arınma ve affedilme umudunun öne çıktığı geceler arasında kabul edilir.

MÜMİNLER İÇİN BİR YENİLENME FIRSATI

Din alimleri, Berat gecesinin dua, tevbe, istiğfar ve ibadetle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu gecenin, kulun hem geçmişini muhasebe ettiği hem de geleceği için manevi bir başlangıç yaptığı zaman dilimi olduğuna dikkat çekiliyor.

Berat Kandili, İslam geleneğinde yalnızca ibadet edilen bir gece olmanın ötesinde, Allah'ın rahmetine yönelme, affedilme umudunu tazeleme ve kulluk bilincini güçlendirme fırsatı olarak görülüyor.

