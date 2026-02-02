Berat Gecesi’nin faziletleri, ibadetleri ve hikmeti: Rahmet kapıları açılıyor

Bu nedenle Müslümanların Berat Gecesi'nde ibadetlerini artırdığını belirten Buladı, Kur'an tilavetinin, zikrin ve duanın yoğunlaştırılmasının önemine dikkat çekti. Samimiyetle yönelen kulların Allah'ın sınırsız rahmetiyle karşılaşacağına vurgu yapan Buladı, bu gecenin kişinin kendini muhasebeye çekmesi için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Hadislerde cemaatle kılınan yatsı ve sabah namazlarının geceyi ihya etme sevabına vesile olduğunun ifade edildiğini hatırlatan Buladı, Berat Gecesi'nin tövbe etmek, kendini sorgulamak ve manevi olarak yenilenmek için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Üç aylar boyunca devam eden bu manevi atmosfer, müminlere hayatın akışı içinde durup kendini gözden geçirme, kulluğunu yenileme ve Allah'a daha samimi yönelme imkânı sunuyor. Berat Gecesi ise bu yolculukta Ramazan ayına açılan kapı olarak görülüyor.

RAHMET VE MAĞFİRET İÇİN DUA VAKTİ

Müminler için Berat Gecesi, günahlardan arınma, affedilme ve Allah'ın rahmetine sığınma zamanı olarak kabul ediliyor. Bu mübarek gece, salih amellerle geçirilen, dua ve tövbeyle değerlendirilen, kulluğun yeniden güçlendirildiği özel bir zaman dilimi olarak idrak ediliyor.

Bu kutlu vakitlerde yapılan duaların, edilen tövbelerin ve samimi niyazların kabul olacağına dair umut, müminlerin kalbinde diri tutuluyor. Berat Gecesi, Ramazan'a hazırlanan gönüller için bir arınma ve rahmet kapısı olarak görülmeye devam ediyor.