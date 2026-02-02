Berat Gecesi’nin faziletleri, ibadetleri ve hikmeti: Rahmet kapıları açılıyor
Üç ayların manevi iklimi içinde yer alan Berat Gecesi, İslam dünyasında affın, rahmetin ve arınmanın sembolü olarak idrak ediliyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ile ilahiyatçı akademisyen Prof. Dr. Kerim Buladı, Berat Gecesi'nin dini kaynaklardaki yerini, Müslümanlar için taşıdığı anlamı ve bu mübarek gecenin nasıl ihya edilmesi gerektiğini A Haber'e anlattı.
İslam dünyasında rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak kabul edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayları, müminlerin manevi hayatında ayrı bir yere sahip. Recep ayıyla başlayan bu kutlu zaman dilimi, Ramazan ayında zirveye ulaşıyor. Üç ayların manevi yolculuğunda önemli duraklardan biri olan Berat Gecesi ise Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul ediliyor. Bu mübarek gecenin anlamı ve nasıl ihya edilmesi gerektiği konusunda akademisyenler önemli değerlendirmelerde bulundu.
BERAT GECESİ RAMAZAN'A HAZIRLIK NİTELİĞİ TAŞIYOR
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Berat Gecesi'nin Kur'an-ı Kerim'de ismen yer almasa da tefsirlerde Duhan Suresi'nin ilk ayetleriyle ilişkilendirildiğini ifade etti. Yılmaz'a göre bu gece, Kur'an-ı Kerim'in dünya semasına toplu olarak indirildiği gece olarak yorumlanıyor ve Kadir Gecesi'nde ise peyderpey indirilmeye başlanıyor.
Hadislerde bu gecenin affedicilik ve rahmet yönüne dikkat çekildiğini belirten Yılmaz, bu gecenin Allah'ın rahmetinin, bereketinin ve affının yoğun şekilde tecelli ettiği bir zaman dilimi olarak görüldüğünü söyledi.
Berat Gecesi'nin Ramazan'a hazırlık sürecinde kalbi arındırmaya vesile olduğunu vurgulayan Yılmaz, müminlerin bu geceyi kötülüklerden uzaklaşıp iyiliklere yönelerek değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi.
DUALARIN VE İBADETİN YOĞUNLAŞTIĞI MÜBAREK GECE
İlahiyatçı akademisyen Prof. Dr. Kerim Buladı ise Peygamber Efendimizin hadislerinde Şaban ayının ortasında Allah'ın rahmetinin dünya semasına tecelli ettiğinin bildirildiğini aktardı. Rivayetlere göre bu gecede bağışlanma dileyenlerin affedileceği, dua edenlerin dualarına icabet edileceği ve sıkıntı yaşayanlara afiyet verileceğinin müjdelendiğini ifade etti.