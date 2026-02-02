CANLI YAYIN
Berat Gecesi’nin faziletleri, ibadetleri ve hikmeti: Rahmet kapıları açılıyor

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Üç ayların manevi iklimi içinde yer alan Berat Gecesi, İslam dünyasında affın, rahmetin ve arınmanın sembolü olarak idrak ediliyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ile ilahiyatçı akademisyen Prof. Dr. Kerim Buladı, Berat Gecesi'nin dini kaynaklardaki yerini, Müslümanlar için taşıdığı anlamı ve bu mübarek gecenin nasıl ihya edilmesi gerektiğini A Haber'e anlattı.

İslam dünyasında rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak kabul edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayları, müminlerin manevi hayatında ayrı bir yere sahip. Recep ayıyla başlayan bu kutlu zaman dilimi, Ramazan ayında zirveye ulaşıyor. Üç ayların manevi yolculuğunda önemli duraklardan biri olan Berat Gecesi ise Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul ediliyor. Bu mübarek gecenin anlamı ve nasıl ihya edilmesi gerektiği konusunda akademisyenler önemli değerlendirmelerde bulundu.

RAMAZAN'IN MÜJDECİSİ "LEYLE-İ BERAT"
BERAT GECESİ RAMAZAN'A HAZIRLIK NİTELİĞİ TAŞIYOR

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Berat Gecesi'nin Kur'an-ı Kerim'de ismen yer almasa da tefsirlerde Duhan Suresi'nin ilk ayetleriyle ilişkilendirildiğini ifade etti. Yılmaz'a göre bu gece, Kur'an-ı Kerim'in dünya semasına toplu olarak indirildiği gece olarak yorumlanıyor ve Kadir Gecesi'nde ise peyderpey indirilmeye başlanıyor.

Hadislerde bu gecenin affedicilik ve rahmet yönüne dikkat çekildiğini belirten Yılmaz, bu gecenin Allah'ın rahmetinin, bereketinin ve affının yoğun şekilde tecelli ettiği bir zaman dilimi olarak görüldüğünü söyledi.

Berat Gecesi'nin Ramazan'a hazırlık sürecinde kalbi arındırmaya vesile olduğunu vurgulayan Yılmaz, müminlerin bu geceyi kötülüklerden uzaklaşıp iyiliklere yönelerek değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

DUALARIN VE İBADETİN YOĞUNLAŞTIĞI MÜBAREK GECE

İlahiyatçı akademisyen Prof. Dr. Kerim Buladı ise Peygamber Efendimizin hadislerinde Şaban ayının ortasında Allah'ın rahmetinin dünya semasına tecelli ettiğinin bildirildiğini aktardı. Rivayetlere göre bu gecede bağışlanma dileyenlerin affedileceği, dua edenlerin dualarına icabet edileceği ve sıkıntı yaşayanlara afiyet verileceğinin müjdelendiğini ifade etti.

Bu nedenle Müslümanların Berat Gecesi'nde ibadetlerini artırdığını belirten Buladı, Kur'an tilavetinin, zikrin ve duanın yoğunlaştırılmasının önemine dikkat çekti. Samimiyetle yönelen kulların Allah'ın sınırsız rahmetiyle karşılaşacağına vurgu yapan Buladı, bu gecenin kişinin kendini muhasebeye çekmesi için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

TÖVBE, MUHASEBE VE YENİDEN BAŞLAMA FIRSATI

Hadislerde cemaatle kılınan yatsı ve sabah namazlarının geceyi ihya etme sevabına vesile olduğunun ifade edildiğini hatırlatan Buladı, Berat Gecesi'nin tövbe etmek, kendini sorgulamak ve manevi olarak yenilenmek için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Üç aylar boyunca devam eden bu manevi atmosfer, müminlere hayatın akışı içinde durup kendini gözden geçirme, kulluğunu yenileme ve Allah'a daha samimi yönelme imkânı sunuyor. Berat Gecesi ise bu yolculukta Ramazan ayına açılan kapı olarak görülüyor.

RAHMET VE MAĞFİRET İÇİN DUA VAKTİ

Müminler için Berat Gecesi, günahlardan arınma, affedilme ve Allah'ın rahmetine sığınma zamanı olarak kabul ediliyor. Bu mübarek gece, salih amellerle geçirilen, dua ve tövbeyle değerlendirilen, kulluğun yeniden güçlendirildiği özel bir zaman dilimi olarak idrak ediliyor.

Bu kutlu vakitlerde yapılan duaların, edilen tövbelerin ve samimi niyazların kabul olacağına dair umut, müminlerin kalbinde diri tutuluyor. Berat Gecesi, Ramazan'a hazırlanan gönüller için bir arınma ve rahmet kapısı olarak görülmeye devam ediyor.

BERAT KANDİLİ'NDE İBADET REHBERİ

İslam dünyasında affın, rahmetin ve bağışlanmanın gecesi olarak kabul edilen Berat Kandili, müminler için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Bu mübarek gece, kulların kendini muhasebeye çektiği, tövbe ve dua ile Rabbine yöneldiği özel zaman dilimlerinden biri olarak idrak ediliyor. İslam alimleri, Berat Kandili'ni ibadetle ihya etmenin önemine dikkat çekiyor.

EYYAM-I BİYD ORUÇLARI TAVSİYE EDİLİYOR

Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde, hicri ayların 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutulması tavsiye ediliyor. Eyyam-ı Biyd olarak bilinen bu günlerde tutulan oruçların faziletli olduğu belirtiliyor. Rivayetlerde, ayda üç gün oruç tutmak isteyenlerin özellikle bu günleri tercih etmesi öneriliyor.

Berat Kandili'nin Şaban ayının ortasına denk gelmesi sebebiyle, bu dönemde oruç tutmak İslam âlimleri tarafından tavsiye edilen ameller arasında yer alıyor.

BERAT KANDİLİ'NE ÖZEL BİR NAMAZ YOK ANCAK NAFİLE İBADET ÖNE ÇIKIYOR

İslam kaynaklarında Berat Kandili'ne özel olarak farz veya vacip kılınmış bir namaz bulunmuyor. Ancak alimler, bu mübarek gecenin namaz, dua ve ibadetle geçirilmesini tavsiye ediyor.

Bazı kaynaklarda, Berat gecesinde kılınan nafile namazların faziletine dair rivayetler yer alıyor. Bu rivayetlerde her rekatında Fatiha suresinden sonra İhlas suresinin okunmasıyla kılınan namazların sevabına dikkat çekiliyor. Bu tür uygulamalar, farz ibadet yerine geçmeyen, kişinin isteğine bağlı nafile ibadetler olarak değerlendiriliyor.

BERAT KANDİLİ'NDE DUA: KUL İLE RABBİ ARASINDA ÖZEL BİR BAĞ

Berat Kandili'ne özgü belirlenmiş tek bir dua bulunmuyor. Dua, kulun doğrudan Rabbi ile iletişim kurduğu en samimi anlardan biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle her mümin, kendi hali, ihtiyacı ve niyeti doğrultusunda dua edebiliyor.

İslam inancında Allah'ın rahmetinin her şeyi kuşattığına inanılıyor. Bu mübarek gecede yapılan duaların, edilen tövbelerin ve samimi yakarışların kabul olacağına dair güçlü bir ümit taşınıyor.

İslam âlimleri, Berat gecesini boş geçirmemek gerektiğini vurguluyor. Bu gecede özellikle bazı ibadetlerin artırılması tavsiye ediliyor.

Salavat getirmek, sadaka vermek, oruç tutmak, tesbih çekmek, tövbe ve istiğfar etmek, nafile namaz kılmak ve Kur'an-ı Kerim okumak, bu geceyi ihya etmek isteyen müminlerin en çok yöneldiği ibadetler arasında yer alıyor.

ZİKİR VE TESBİHLERLE KALBİ AYDINLATMA VAKTİ

Berat Kandili'nde müminler, bağışlanma dilemek için tövbe eder, Kur'an okur, namaz kılar ve zikirle meşgul olur. Bu gecede okunan tesbih ve zikirlerin, kalbin huzur bulmasına ve manevi arınmaya vesile olduğuna inanılıyor.

Sıkça okunan zikirler arasında tevhid ifadeleri, istiğfar sözleri, salavatlar ve Allah'ı tesbih eden dualar yer alıyor. Kur'an'da geçen ve Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilen zikirlerin tekrar edilmesi, kulluğun güçlenmesine katkı sağlıyor.

Peygamber Efendimiz'e salat ve selam getirmek ise hem manevi bağı kuvvetlendiren hem de Müslümanların Peygamber sevgisini artıran önemli ibadetlerden biri olarak kabul ediliyor.

Mübarek Berat Gecesi'nde çekilecek tespihler ise şu şekildedir:

🤲Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym.
🤲Lâ ilâhe illallah
🤲Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed
🤲Estağfirullah
🤲Sübhanallah
🤲Elhamdülillâh
🤲Allahu ekber
🤲Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

🤲"Hasbünallahü Ve Nimel Vekil" gibi Kur'an'da geçen ve Peygamberimizin (SAV) hadislerinde bizlere öğrettiği zikirleri sık sık söylemek oldukça mühimdir.

O'na (SAV) salat selam getirerek hem dini bağlarımızı hem de Peygamberimize (SAV) olan muhabbetimizi artırmış oluruz.

BERAT GECESİ YAPILACAKLAR

◾ Allah-u Teala (CC) şöyle buyurur:

"O, kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir." (Şûrâ, 25)

Berat gecesinin ihyası için Peygamber Efendimiz (SAV) de şöyle buyurmuştur:

"Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?' buyurur."

(İbn Mâce, H. no: 1388)

PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV) BERAT GECESİNDE NASIL DUA EDERDİ?

◾ Peygamber Efendimiz (SAV) Berat gecesinde, "Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ" duasını okurdu.

"Allahü teâlâ, Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek, kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç, herkesi affeder."

🕌"Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun."
(Ahzab suresi, 56. Ayet)

🕌"Şaban ayının 15. gecesi, rahmet-i ilahi dünyayı kaplar, herkes affolur. Ancak haksız yere Müslümanlara düşmanlık besleyen ve Allahu Tealaya ortak koşan mağfiret olunmaz."
(Beyhaki)

🕌"Cebrail Aleyhisselam gelip, 'Kalk, namaz kıl ve dua et! Bu gece Şaban ayının 15. gecesidir.' dedi. Bu geceyi ihya edenleri Allahu Teala affeder."
(Taberani)

🕌"De ki (Ey Habibim! Allah şöyle buyuruyor): Ey (günah işlemekle) haddini aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Doğrusu Allah sizin günahlarınızın hepsini bağışlar. Çünkü o Ğafûr ve Rahîm'dir."
(Zümer Suresi, 53. Ayet)

🕌"Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin."
(Bakara Suresi, 128. Ayet)

