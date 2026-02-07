CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Bebek müjdesi vermişti! Amine Gülşe "minik meleklerim" deyip paylaştı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Mesut Özil ve Amine Gülşe, üçüncü kez anne-baba olmak için gün sayıyor. Mutlu aile yaşantılarıyla takdir toplayan çiftten Amine Gülşe, kızları Eda ve Ela ile verdiği pozlarıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bebek müjdesi vermişti! Amine Gülşe "minik meleklerim" deyip paylaştı 1

Futbol kariyerinde elde ettiği başarıların yanı sıra özel yaşamındaki takdir toplayan duruşuyla adından söz ettiren Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile kurduğu ailesiyle magazin dünyasında sık sık yer alıyor.

Bebek müjdesi vermişti! Amine Gülşe "minik meleklerim" deyip paylaştı 2

ÜÇÜNCÜ BEBEK YOLDA

Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin ilk çocukları Eda, 30 Mart 2020'de dünyaya gelmişti. Ailelerine ikinci kez mutluluk katan Ela ise Eylül 2022'de doğmuştu. Şimdi ise ünlü çift, üçüncü bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Bebek müjdesi vermişti! Amine Gülşe "minik meleklerim" deyip paylaştı 3

AMİNE GÜLŞE'NİN "MİNİK MELEKLERİ"

Aile yaşamlarını her zaman göz önünde ama aynı zamanda büyük bir özenle sürdüren Özil ve Gülşe, bu özel süreci de sakin ve titiz bir şekilde yaşamayı tercih ediyor. Yeniden anne olmaya hazırlanan Gülşe, son olarak "minik meleklerim" notuyla yeni paylaşımlarda bulundu.

Bebek müjdesi vermişti! Amine Gülşe "minik meleklerim" deyip paylaştı 4

Gülşe'nin kızları Eda ve Ela ile verdiği sevgi dolu kareler, Instagram'da beğeni yağmuruna tutuldu.

Bebek müjdesi vermişti! Amine Gülşe "minik meleklerim" deyip paylaştı 5

İşte Amine Gülşe ve kızlarından yeni kareler...

Bebek müjdesi vermişti! Amine Gülşe "minik meleklerim" deyip paylaştı 6

İşte Amine Gülşe ve kızlarından yeni kareler...

Bebek müjdesi vermişti! Amine Gülşe "minik meleklerim" deyip paylaştı 7

İşte Amine Gülşe ve kızlarından yeni kareler...

Bebek müjdesi vermişti! Amine Gülşe "minik meleklerim" deyip paylaştı 8

İşte Amine Gülşe ve kızlarından yeni kareler...

Mobil uygulamalarımızı indirin