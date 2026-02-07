Bebek müjdesi vermişti! Amine Gülşe "minik meleklerim" deyip paylaştı
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Mesut Özil ve Amine Gülşe, üçüncü kez anne-baba olmak için gün sayıyor. Mutlu aile yaşantılarıyla takdir toplayan çiftten Amine Gülşe, kızları Eda ve Ela ile verdiği pozlarıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Futbol kariyerinde elde ettiği başarıların yanı sıra özel yaşamındaki takdir toplayan duruşuyla adından söz ettiren Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile kurduğu ailesiyle magazin dünyasında sık sık yer alıyor.
ÜÇÜNCÜ BEBEK YOLDA
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin ilk çocukları Eda, 30 Mart 2020'de dünyaya gelmişti. Ailelerine ikinci kez mutluluk katan Ela ise Eylül 2022'de doğmuştu. Şimdi ise ünlü çift, üçüncü bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.
AMİNE GÜLŞE'NİN "MİNİK MELEKLERİ"
Aile yaşamlarını her zaman göz önünde ama aynı zamanda büyük bir özenle sürdüren Özil ve Gülşe, bu özel süreci de sakin ve titiz bir şekilde yaşamayı tercih ediyor. Yeniden anne olmaya hazırlanan Gülşe, son olarak "minik meleklerim" notuyla yeni paylaşımlarda bulundu.
Gülşe'nin kızları Eda ve Ela ile verdiği sevgi dolu kareler, Instagram'da beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte Amine Gülşe ve kızlarından yeni kareler...