Bebek müjdesi vermişti! Amine Gülşe "minik meleklerim" deyip paylaştı

Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin ilk çocukları Eda, 30 Mart 2020'de dünyaya gelmişti. Ailelerine ikinci kez mutluluk katan Ela ise Eylül 2022'de doğmuştu. Şimdi ise ünlü çift, üçüncü bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

AMİNE GÜLŞE'NİN "MİNİK MELEKLERİ"

Aile yaşamlarını her zaman göz önünde ama aynı zamanda büyük bir özenle sürdüren Özil ve Gülşe, bu özel süreci de sakin ve titiz bir şekilde yaşamayı tercih ediyor. Yeniden anne olmaya hazırlanan Gülşe, son olarak "minik meleklerim" notuyla yeni paylaşımlarda bulundu.