Bebeğine doyamadan veda etmişti: Leyla Mizrahi'nin adı gençlere umut olacak

İş insanı Cemal Özgörkey'in yeğeni, İzmir'in tanınmış iş insanlarından Kemal Aktaş ile Özgörkey ailesinden Özlem Adalı'nın kızları Leyla Mizrahi, henüz 30 yaşındayken uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Henüz 6 ay önce anne olan genç ismin beklenmedik vefatı, ailesini ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. 20 Aralık sabahı yatağında hayatını kaybetmiş halde bulunan Leyla Mizrahi'nin ölümü, geride tarifsiz bir acı bıraktı.

Ancak bu zamansız vedanın ardından Özgörkey ve Aktaş ailelerinden anlamlı bir adım geldi. Sabah yazarı Bülent Cankurt'un bugünkü köşesinde yer verdiği bilgilere göre; Aile, Leyla Mizrahi'nin adını yaşatmak ve gençlere umut olmak amacıyla çok kıymetli bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı.

İşte Cankurt'un "Adı gençlere umut olacak" başlıklı yazısı...

"Uykusunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden ve tanıyan tanımayan herkesi gözyaşına boğan Leyla Mizrahi'nin adını yaşatmak için, 2022 yılında evlendiği eşi Ralfi Mizrahi ile anne ve babasının burs fonu kurduğunu öğrendim.

'Leyla Mizrahi Burs Fonu' ile imkânları kısıtlı üniversite öğrencilerinin eğitim yolculuğuna destek olmaya karar veren yakınları, bu vesileyle hem Leyla Mizrahi'nin adını yaşatmayı hem de onun adıyla gençlere umut olmayı amaçlıyorlarmış.

Bu arada, Leyla Mizrahi'nin sevenleri ve ailenin yakınları da bu fona bağışta bulunabilecekmiş.

Bazı insanlar vardır; hayattan geçip gitmez, geride iz, kalplerde sevgi bırakır. Yüzlerce seveninin ebediyete uğurladığı Leyla Mizrahi de öyle birisiymiş."