Bayram tarifesinde rekor: 30 milyon TL! Hangi ünlü ne kazanacak? Zirvedeki isim...
Ramazan ayı boyunca sahnelere ara veren sanatçılar, bayramla birlikte görkemli bir geri dönüşe hazırlanıyor. Mikrofonu eline alacak isimlerin talep ettiği konser ücretleri ise adeta dudak uçuklatıyor. Milyonluk anlaşmaların konuşulduğu listede, Ebru Gündeş 30 milyon TL'lik dev kazancıyla dikkat çekerken, diğer ünlü isimlerin ne kadar kazanacağı belli oldu.
💰 İŞTE DUDAK UÇUKLATAN BAYRAM LİSTESİ
ÖZCAN DENİZ: 9 MİLYON LİRA (ANTALYA-KKTC)
EROL EVGİN: 3 MİLYON LİRA (ANTALYA)
AŞKIN NUR YENGİ: 4.5 MİLYON LİRA (ANTALYA-KKTC)
DERYA BEDAVACI: 16 MİLYON LİRA (ANTALYA, KKTC, İZMİR)