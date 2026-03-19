Bayram tarifesinde rekor: 30 milyon TL! Hangi ünlü ne kazanacak? Zirvedeki isim...

Ramazan ayı boyunca sahnelere ara veren sanatçılar, bayramla birlikte görkemli bir geri dönüşe hazırlanıyor. Mikrofonu eline alacak isimlerin talep ettiği konser ücretleri ise adeta dudak uçuklatıyor. Milyonluk anlaşmaların konuşulduğu listede, Ebru Gündeş 30 milyon TL'lik dev kazancıyla dikkat çekerken, diğer ünlü isimlerin ne kadar kazanacağı belli oldu.

Müzik dünyasının yıldızları, 2026 Ramazan Bayramı konser takvimlerini netleştirdi. 30 milyon TL ile zirvenin sahibi Ebru Gündeş olurken; Sibel Can ve Yıldız Tilbe milyonluk tarifeleriyle dikkat çekti. Bakın bayramda hangi ünlü ne kazanacak?

💰 İŞTE DUDAK UÇUKLATAN BAYRAM LİSTESİ

ÖZCAN DENİZ: 9 MİLYON LİRA (ANTALYA-KKTC)

EROL EVGİN: 3 MİLYON LİRA (ANTALYA)

AŞKIN NUR YENGİ: 4.5 MİLYON LİRA (ANTALYA-KKTC)

DERYA BEDAVACI: 16 MİLYON LİRA (ANTALYA, KKTC, İZMİR)

BÜLENT ERSOY: 10 MİLYON LİRA (İZMİR)

FUNDA ARAR: 7.5 MİLYON LİRA (ANTALYA-KKTC)

GÖKHAN TEPE: 6 MİLYON LİRA (ANTALYA-KKTC)

YILDIZ TİLBE: 21 MİLYON LİRA (KKTC-BURSA)

ZARA: 4.5 MİLYON LİRA (KKTC-İSTANBUL)

SİBEL CAN: 21 MİLYON LİRA (ANTALYA-KKTC)

NİLÜFER: 3 MİLYON LİRA (ANTALYA)

💫 VE LİSTENİN ZİRVESİ: EBRU GÜNDEŞ

Antalya ve KKTC sahnesinde yer alacak olan Ebru Gündeş toplamda 30 milyon TL alacak.

🧐 MERAK EDİLENLER

En yüksek bayram sahne ücretini kim alıyor?

2026 Ramazan Bayramı'nın en yüksek ücretini, Antalya ve KKTC sahnelerinden toplam 30 Milyon TL kazanacak olan Ebru Gündeş almaktadır.

Bayramda en çok nerede sahne alınıyor?

Sanatçıların bu yılki bayram rotası büyük oranda Antalya ve KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) odaklı şekillenmiştir. Çoğu dev isim bu iki merkezde arka arkaya sahneler vermeye hazırlanmaktadır.

