Bayram haftasında TV yayın akışında neler var, hangi diziler yok?
Ramazan Bayramı haftasında televizyon ekranlarında yayın düzeni değişti. Bazı diziler yeni bölümleriyle ekrana gelmezken, birçok yapım kısa süreli ara verdi. Hangi dizilerin yayınlanmayacağı ve hangi yapımların devam edeceği belli oldu.
BAYRAM HAFTASINDA DİZİLER NEDEN YAYINLANMIYOR?
Ramazan Bayramı sürecinde dizilerin bir kısmı set çalışmalarına geçici olarak ara veriyor. Çekim takviminin durması ve ekiplerin tatil programına girmesi nedeniyle bazı yapımların yeni bölümleri planlanan tarihlerde yayınlanmıyor.
2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlarken 22 Mart Pazar akşamı sona eriyor. Bu süreç, haftalık yayın akışında değişikliklere neden oluyor ve bazı diziler kısa süreli ekran molası veriyor.
BU HAFTA YAYINLANMAYACAK DİZİLER
Bayram haftasında bazı diziler planlanan günlerinde ekranda yer almayacak. Yeni bölümü yayınlanmayacak yapımlar şöyle:
|Kanal
|Dizi Adı
|Yayın Günü
|TRT 1
|Taşacak Bu Deniz
|20 Mart Cuma
|Show TV
|Kızılcık Şerbeti
|20 Mart Cuma
|Kanal D
|Arka Sokaklar
|20 Mart Cuma
|Kanal D
|Güller ve Günahlar
|21 Mart Cumartesi
BAYRAM HAFTASINDA YENİ BÖLÜMÜYLE YAYINLANACAK DİZİLER
Bayram haftasında tüm yapımlar ara vermiş değil. Bazı diziler planlanan günlerinde yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor:
|Kanal
|Dizi Adı
|Yayın Günü
|TRT 1
|Gönül Dağı
|21 Mart Cumartesi
|ATV
|Aynı Yağmurun Altında
|22 Mart Pazar
20 MART CUMA TV YAYIN AKIŞI
ATV
- 07.00 - Kahvaltı Haberleri
- 08.45 - Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10.40 - Akika ve Sahara
- 11.00 - Aman Reis Duymasın / Yerli Sinema
- 13.00 - atv Gün Ortası
- 14.00 - Mutfak Bahane
- 16.00 - Esra Erol'da
- 19.00 - atv Ana Haber
- 20.00 - Bayramlık / Yerli Sinema
- 22.40 - Çakallarla Dans 4 / Yerli Sinema
TRT 1
- 05.58 - İstiklal Marşı
- 06.00 - Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
- 07.00 - Bayram Namazı
- 08.15 - Avrupalı Müslümanlar
- 08.30 - Bayram Sevinci
- 10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse
- 13.15 - Dengi Dengine
- 15.50 - Mabedin Gölgesinde
- 16.15 - Bayram Havası | Türk Sineması
- 19.00 - Ana Haber
- 19.55 - İddiaların Aksine
- 20.00 - Taşacak Bu Deniz (Tekrar)
- 23.40 - Vefa Sultan (Tekrar)