Bayram haftasında TV yayın akışında neler var, hangi diziler yok?

Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 14:07 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ramazan Bayramı haftasında televizyon ekranlarında yayın düzeni değişti. Bazı diziler yeni bölümleriyle ekrana gelmezken, birçok yapım kısa süreli ara verdi. Hangi dizilerin yayınlanmayacağı ve hangi yapımların devam edeceği belli oldu.

Ramazan Bayramı haftasında bazı diziler yeni bölümleri yayınlanmayacak, bazı yapımlar ise planlanan günlerinde ekranda olacak. Setlere verilen ara nedeniyle yayın akışında değişiklik yaşanırken, izleyiciler için güncel dizi listesi belli oldu. İşte TV yayın akışı...

BAYRAM HAFTASINDA DİZİLER NEDEN YAYINLANMIYOR? Ramazan Bayramı sürecinde dizilerin bir kısmı set çalışmalarına geçici olarak ara veriyor. Çekim takviminin durması ve ekiplerin tatil programına girmesi nedeniyle bazı yapımların yeni bölümleri planlanan tarihlerde yayınlanmıyor. 2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlarken 22 Mart Pazar akşamı sona eriyor. Bu süreç, haftalık yayın akışında değişikliklere neden oluyor ve bazı diziler kısa süreli ekran molası veriyor.

BU HAFTA YAYINLANMAYACAK DİZİLER Bayram haftasında bazı diziler planlanan günlerinde ekranda yer almayacak. Yeni bölümü yayınlanmayacak yapımlar şöyle: Kanal Dizi Adı Yayın Günü TRT 1 Taşacak Bu Deniz 20 Mart Cuma Show TV Kızılcık Şerbeti 20 Mart Cuma Kanal D Arka Sokaklar 20 Mart Cuma Kanal D Güller ve Günahlar 21 Mart Cumartesi BAYRAM HAFTASINDA YENİ BÖLÜMÜYLE YAYINLANACAK DİZİLER Bayram haftasında tüm yapımlar ara vermiş değil. Bazı diziler planlanan günlerinde yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor: Kanal Dizi Adı Yayın Günü TRT 1 Gönül Dağı 21 Mart Cumartesi ATV Aynı Yağmurun Altında 22 Mart Pazar

20 MART CUMA TV YAYIN AKIŞI ATV 07.00 - Kahvaltı Haberleri

08.45 - Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.40 - Akika ve Sahara

11.00 - Aman Reis Duymasın / Yerli Sinema

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Mutfak Bahane

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Bayramlık / Yerli Sinema

22.40 - Çakallarla Dans 4 / Yerli Sinema