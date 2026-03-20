Bayram haftasında TV yayın akışında neler var, hangi diziler yok?

Ramazan Bayramı haftasında televizyon ekranlarında yayın düzeni değişti. Bazı diziler yeni bölümleriyle ekrana gelmezken, birçok yapım kısa süreli ara verdi. Hangi dizilerin yayınlanmayacağı ve hangi yapımların devam edeceği belli oldu.

Ramazan Bayramı haftasında bazı diziler yeni bölümleri yayınlanmayacak, bazı yapımlar ise planlanan günlerinde ekranda olacak. Setlere verilen ara nedeniyle yayın akışında değişiklik yaşanırken, izleyiciler için güncel dizi listesi belli oldu. İşte TV yayın akışı...

BAYRAM HAFTASINDA DİZİLER NEDEN YAYINLANMIYOR?

Ramazan Bayramı sürecinde dizilerin bir kısmı set çalışmalarına geçici olarak ara veriyor. Çekim takviminin durması ve ekiplerin tatil programına girmesi nedeniyle bazı yapımların yeni bölümleri planlanan tarihlerde yayınlanmıyor.

2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlarken 22 Mart Pazar akşamı sona eriyor. Bu süreç, haftalık yayın akışında değişikliklere neden oluyor ve bazı diziler kısa süreli ekran molası veriyor.

BU HAFTA YAYINLANMAYACAK DİZİLER

Bayram haftasında bazı diziler planlanan günlerinde ekranda yer almayacak. Yeni bölümü yayınlanmayacak yapımlar şöyle:

KanalDizi AdıYayın Günü
TRT 1Taşacak Bu Deniz20 Mart Cuma
Show TVKızılcık Şerbeti20 Mart Cuma
Kanal DArka Sokaklar20 Mart Cuma
Kanal DGüller ve Günahlar21 Mart Cumartesi

BAYRAM HAFTASINDA YENİ BÖLÜMÜYLE YAYINLANACAK DİZİLER

Bayram haftasında tüm yapımlar ara vermiş değil. Bazı diziler planlanan günlerinde yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor:

KanalDizi AdıYayın Günü
TRT 1Gönül Dağı21 Mart Cumartesi
ATVAynı Yağmurun Altında22 Mart Pazar
20 MART CUMA TV YAYIN AKIŞI

ATV

  • 07.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 08.45 - Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10.40 - Akika ve Sahara
  • 11.00 - Aman Reis Duymasın / Yerli Sinema
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Mutfak Bahane
  • 16.00 - Esra Erol'da
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Bayramlık / Yerli Sinema
  • 22.40 - Çakallarla Dans 4 / Yerli Sinema
TRT 1

  • 05.58 - İstiklal Marşı
  • 06.00 - Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
  • 07.00 - Bayram Namazı
  • 08.15 - Avrupalı Müslümanlar
  • 08.30 - Bayram Sevinci
  • 10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13.15 - Dengi Dengine
  • 15.50 - Mabedin Gölgesinde
  • 16.15 - Bayram Havası | Türk Sineması
  • 19.00 - Ana Haber
  • 19.55 - İddiaların Aksine
  • 20.00 - Taşacak Bu Deniz (Tekrar)
  • 23.40 - Vefa Sultan (Tekrar)
KANAL D

  • 07:00 - İkizler Memo - Can (Tekrar)
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Yaprak Dökümü (Tekrar)
  • 13:15 - Arda'nın Ramazan Mutfağı (Yeni Bölüm)
  • 14:00 - Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
  • 16:45 - Arka Sokaklar (Tekrar)
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber (Canlı)
  • 20:00 - Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar)
STAR TV

  • 07.00 - Sefirin Kızı (Tekrar)
  • 09.30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 - Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 - Pelin ve Tahsin Mutfakta
  • 18.15 - Erkenci Kuş (Tekrar)
  • 19.00 - Star Haber (Canlı)
  • 20.00 - Otel Transilvanya 3 (Yabancı Film)
  • 21.45 - Otel Transilvanya 3 (Yabancı Film)
  • 23.30 - Sevdiğim Sensin (Tekrar)
SHOW TV

  • 08.00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
  • 10.45 - Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası (Yeni Bölüm)
  • 12.30 - Gelin Evi (Yeni Bölüm)
  • 15.00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
  • 18.45 - Show Ana Haber (Canlı)
  • 20.00 - Düğün Dernek
  • 22.15 - Lohusa
