BARAJLARDA SON DURUM | İstanbul, Ankara ve Bursa’da baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? 11 Kasım İSKİ, ASKİ, BUSKİ…

İSKİ, 11 Kasım 2025 tarihli güncel baraj doluluk oranlarını açıkladı. Son yağışların yetersiz kalmasıyla birlikte İstanbul, Ankara ve Bursa'daki barajlarda su seviyeleri yakından takip ediliyor. Bazı barajlarda doluluk oranları gerilerken, bazı bölgelerde seviyelerin sabit kaldığı dikkat çekiyor. Vatandaşlar, "İstanbul'da ne kadar su kaldı, Ankara ve Bursa'da son durum ne?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte İSKİ, ASKİ ve BUSKİ baraj doluluk oranları ve son veriler…