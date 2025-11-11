Viral Galeri Viral Liste BARAJLARDA SON DURUM | İstanbul, Ankara ve Bursa’da baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? 11 Kasım İSKİ, ASKİ, BUSKİ…

İstanbul, Ankara ve Bursa barajlarındaki su seviyesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. 11 Kasım Salı günü itibarıyla güncel baraj doluluk oranları merak ediliyor. Yağışların mevsim ortalamalarının altında seyretmesi, barajlardaki su seviyelerinde düşüşe yol açarken bu durum dikkatle takip ediliyor. Peki büyükşehirlerde baraj doluluk oranı yüzde kaç, ne kadar su kaldı? İşte İSKİ, ASKİ, BUSKİ açıklanan su seviyeleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.11.2025 10:00
İSKİ, 11 Kasım 2025 tarihli güncel baraj doluluk oranlarını açıkladı. Son yağışların yetersiz kalmasıyla birlikte İstanbul, Ankara ve Bursa'daki barajlarda su seviyeleri yakından takip ediliyor. Bazı barajlarda doluluk oranları gerilerken, bazı bölgelerde seviyelerin sabit kaldığı dikkat çekiyor. Vatandaşlar, "İstanbul'da ne kadar su kaldı, Ankara ve Bursa'da son durum ne?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte İSKİ, ASKİ ve BUSKİ baraj doluluk oranları ve son veriler…

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin son açıkladığı verilere göre, 11 Kasım 2025 itibarıyla megakentteki barajların genel doluluk oranı yüzde 21,41 olarak ölçüldü.

Yıl boyunca barajlardaki su seviyelerinde dikkat çekici dalgalanmalar yaşandı. İSKİ'nin aylık verilerine göre, en yüksek doluluk oranı nisan ayında yüzde 81,23 ile görülürken, en düşük seviye kasım ayında yüzde 21,61 olarak tespit edildi.

Barajlara göre güncel doluluk oranları ise şu şekilde paylaşıldı:

Baraj Adı Su Miktarı (%)
Ömerli 22,67
Darlık 17,41
Elmalı 2,62
Terkos 25,77
Alibey 2,14
Büyükçekmece 16,09
Sazlıdere 10,44
Istrancalar 0,91
Kazandere 0,28
Pabuçdere 0,86
BUSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

BUSKİ güncel verilerine göre, şehrin içme suyu kaynağını sağlayan barajlarda su miktarı kritik seviyenin altına indi. Yıl genelinde dalgalı bir seyir izleyen baraj doluluk oranı, mayıs ayında yüzde 55,84 ile yılın en yüksek seviyesine çıkarken, kasım ayı itibarıyla yüzde 0'a kadar geriledi.

