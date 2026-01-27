Baraj doluluk oranları 2026 | İstanbul yükseldi, Ankara ve Bursa alarmda: İşte güncel veriler…

Yurt genelindeki yağışlar barajlara sınırlı da olsa can suyu oldu. İstanbul'da doluluk yüzde 27,34'e yükseldi. Ankara'da aktif su oranı yalnızca yüzde 1,40 seviyesinde kaldı. Bursa'da ise aylardır yüzde 0 görünen tablo 27 Ocak'ta yüzde 3,47'ye çıktı. Ancak üç kentte de risk sürüyor.

Türkiye genelinde etkili olan yağışlar, büyükşehirlerdeki baraj seviyelerine kısmi artış olarak yansıdı. İstanbul ve Bursa'da oranlar yükselirken, Ankara'da tablo ciddiyetini koruyor. Veriler, su yönetiminde temkinli olunması gerektiğini ortaya koyuyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI İSKİ'nin 27 Ocak tarihli verilerine göre İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 27,34'e çıktı. Son haftalardaki yağışlar seviyeyi yukarı çekti. Ancak tablo hala kritik sınırın altında.

Kentte son bir yılda dikkat çeken dalgalanmalar yaşandı. 2025 Nisan ayında doluluk oranı yüzde 81'e kadar yükseldi. Yaz ve sonbahar aylarında ise hızlı bir gerileme görüldü. Kasım ayında oran yüzde 18 seviyesine düştü ve yıl sonuna kadar düşük seyrini sürdürdü.

Mevcut suyun önemli bölümü Ömerli, Darlık ve Terkos barajlarında bulunuyor. Elmalı, Alibey, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında ise doluluk oranı yüzde 5'in altında kaldı. Baraj Adı Su Miktarı (%) Ömerli 40,93 Darlık 19,95 Elmalı 3,27 Terkos 13,87 Alibey 3,19 Büyükçekmece 10,19 Sazlıdere 6,13 Istrancalar 0,99 Kazandere 0,39 Pabuçdere 1,09