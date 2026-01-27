CANLI YAYIN
Baraj doluluk oranları 2026 | İstanbul yükseldi, Ankara ve Bursa alarmda: İşte güncel veriler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yurt genelindeki yağışlar barajlara sınırlı da olsa can suyu oldu. İstanbul'da doluluk yüzde 27,34'e yükseldi. Ankara'da aktif su oranı yalnızca yüzde 1,40 seviyesinde kaldı. Bursa'da ise aylardır yüzde 0 görünen tablo 27 Ocak'ta yüzde 3,47'ye çıktı. Ancak üç kentte de risk sürüyor.

Türkiye genelinde etkili olan yağışlar, büyükşehirlerdeki baraj seviyelerine kısmi artış olarak yansıdı. İstanbul ve Bursa'da oranlar yükselirken, Ankara'da tablo ciddiyetini koruyor. Veriler, su yönetiminde temkinli olunması gerektiğini ortaya koyuyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ'nin 27 Ocak tarihli verilerine göre İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 27,34'e çıktı. Son haftalardaki yağışlar seviyeyi yukarı çekti. Ancak tablo hala kritik sınırın altında.

Kentte son bir yılda dikkat çeken dalgalanmalar yaşandı. 2025 Nisan ayında doluluk oranı yüzde 81'e kadar yükseldi. Yaz ve sonbahar aylarında ise hızlı bir gerileme görüldü. Kasım ayında oran yüzde 18 seviyesine düştü ve yıl sonuna kadar düşük seyrini sürdürdü.

Mevcut suyun önemli bölümü Ömerli, Darlık ve Terkos barajlarında bulunuyor. Elmalı, Alibey, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında ise doluluk oranı yüzde 5'in altında kaldı.

Baraj Adı Su Miktarı (%)
Ömerli 40,93
Darlık 19,95
Elmalı 3,27
Terkos 13,87
Alibey 3,19
Büyükçekmece 10,19
Sazlıdere 6,13
Istrancalar 0,99
Kazandere 0,39
Pabuçdere 1,09
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI

Başkentte tablo daha çarpıcı. ASKİ verilerine göre toplam doluluk oranı yüzde 12,65 olarak ölçüldü. Ancak asıl dikkat çeken aktif kullanılabilir su oranı. Bu oran yüzde 1,40 seviyesinde.

Son bir yılda barajlardaki su miktarı belirgin şekilde azaldı. 2025 Ocak ayında 455 milyon metreküpü aşan toplam su miktarı, 2026 Ocak itibarıyla yaklaşık 200 milyon metreküpe geriledi. Aktif kullanılabilir su miktarı ise 19 milyon metreküp düzeyine indi. Toplam doluluk oranı da yüzde 28,70'ten yüzde 12,65'e düştü.

Baraj Adı Toplam Hacim (M3) SU Miktarı (M3) SU Yüzdesi (%)
Akyar Barajı --> Eğrekkaya Barajına Aktarım 52.445.000 1.046.000 1,99
Çamlıdere Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım 1.220.380.000 167.700.000 13,74
Çubuk 2 Barajı --> Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine Aktarım 22.445.000 844.000 3,76
Eğrekkaya Barajı --> Kurtboğazı Barajına Aktarım 112.300.000 19.850.000 17,68
Kargalı Barajı --> Elmadağ Aritma Tesisine Aktarım 542.000 76.000 14,02
Kavşakkaya Barajı --> Çubuk ve Kurtboğazı Barajına Aktarım 85.228.000 2.803.000 3,29
Kesikköprü Baraj --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım 95.000.000 95.000.000 100
Kurtboğazı Barajı --> İvedik Arıtma Tesisine Aktarım 92.053.000 8.193.000 8,90
Peçenek Barajı --> ŞerefliKoçhisar Arıtma Tesisine Aktarım 59.525.000 9.100.000 15,29
Türkşerefli Barajı --> Temelli Arıtma Tesisine Aktarım 5.668.500 335.717 5,92
BURSA'DA ÜÇ AY SONRA ARTIŞ

Bursa'da uzun süredir devam eden kritik tablo, ocak ayıyla birlikte kısmen değişti. BUSKİ'nin verilerine göre mayıs ayında yüzde 55,84 olan doluluk oranı, ekim, kasım ve aralık aylarında yüzde 0 olarak kaydedildi. 27 Ocak 2026 güncellemesiyle birlikte baraj doluluk oranı yüzde 3,47'ye yükseldi.

