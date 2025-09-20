Bankalarda emekli promosyon rekabeti kızıştı! Hangi banka ne kadar veriyor, şartlar neler? İşte promosyon tutarları…

Mali Müşavir Mustafa Genç, cayma bedeli ile ilgili merak edilenleri örnek bir tablo ile anlattı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"3 yıl için 21.000 lira yani yıllık 7.000 lira promosyon aldığını varsayalım bir emeklimizin ve 1. yılın sonunda başka bir bankada daha yüksek bir promosyon teklifi aldığını ve oraya gitmeyi düşündüğünü değerlendirdiğimizde geriye kalan 2 yıllık sürenin yani 7+7=14.000 lirasını bankaya geri ödemek suretiyle başka bir finans kurumuyla anlaşabilir. Promosyonunu alabilir emeklimiz."