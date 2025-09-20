Viral Galeri Viral Liste Bankalarda emekli promosyon rekabeti kızıştı! Hangi banka ne kadar veriyor, şartlar neler? İşte promosyon tutarları…

Bankalarda emekli promosyon rekabeti kızıştı! Hangi banka ne kadar veriyor, şartlar neler? İşte promosyon tutarları…

Emeklilerin gözü bankaların promosyon tutarlarında! Eylül ayıyla birlikte bankalar, emekliler için promosyon yarışına hız verdi. Kamu ve özel bankaların cazip kampanyaları milyonlarca emeklinin gündeminde. Emekli maaşını taşıyanlara sunulan promosyonlarda rakamlar 28 bin TL'ye ulaştı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Şartlar neler, cayma bedeli var mı? Mali Müşavir Mustafa Genç, A Haber canlı yayında emekli promosyonlarıyla ilgili detayları aktardı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.09.2025 12:58
Kamu ve özel bankalar rekor seviyelere ulaşan promosyon teklifleriyle dikkat çekiyor. Emekli vatandaşlar, en yüksek promosyon veren bankaları araştırıyor. A Haber canlı yayına konuk olan Mali Müşavir Mustafa Genç, kalem kalem hem özel bankaları hem kamu bankalarında promosyon rakamlarını açıkladı. Peki en yüksek emekli promosyonu hangi bankada, şartlar neler? İşte merak edilen detaylar…

BANKALARDA EMEKLİYE PROMOSYON REKABETİ!
PROMOSYON YARIŞI NASIL BAŞLADI?

Emekliler için promosyon uygulaması 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yapılan protokol ile hayata geçirildi. O tarihten bu yana maaşını belirli bir bankadan alma taahhüdü veren emeklilere, bankalar ek ödeme yapıyor. Bu taahhüt süresi genellikle 3 yıl olarak belirleniyor.

PROMOSYON ŞARTLARI NELER?

  • Emekli maaşının ilgili bankaya taşınması gerekiyor.
  • Promosyon hakkı için 3 yıl boyunca aynı bankada kalma şartı aranıyor.
  • Banka değişikliği isteyen emekliler, kalan süreye ait promosyon tutarını iade ederek yeni bir bankadan promosyon alabiliyor.
Mali Müşavir Mustafa Genç, cayma bedeli ile ilgili merak edilenleri örnek bir tablo ile anlattı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"3 yıl için 21.000 lira yani yıllık 7.000 lira promosyon aldığını varsayalım bir emeklimizin ve 1. yılın sonunda başka bir bankada daha yüksek bir promosyon teklifi aldığını ve oraya gitmeyi düşündüğünü değerlendirdiğimizde geriye kalan 2 yıllık sürenin yani 7+7=14.000 lirasını bankaya geri ödemek suretiyle başka bir finans kurumuyla anlaşabilir. Promosyonunu alabilir emeklimiz."

PROMOSYON BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?

Başvuru işlemleri e-Devlet, mobil bankacılık ya da şubeler üzerinden yapılabiliyor. Mali müşavir Mustafa Genç, emeklilerin promosyon tekliflerini değerlendirirken ek koşullara dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Bankaların sunduğu kredi kartı, EFT muafiyeti veya ek puan gibi avantajların sadece ilk yıl geçerli olabileceğini hatırlatan Genç, emeklilerin hayal kırıklığı yaşamamak için sözleşme detaylarını dikkatle incelemesi gerektiğini belirtti.

