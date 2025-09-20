Bankalarda emekli promosyon rekabeti kızıştı! Hangi banka ne kadar veriyor, şartlar neler? İşte promosyon tutarları…
Emeklilerin gözü bankaların promosyon tutarlarında! Eylül ayıyla birlikte bankalar, emekliler için promosyon yarışına hız verdi. Kamu ve özel bankaların cazip kampanyaları milyonlarca emeklinin gündeminde. Emekli maaşını taşıyanlara sunulan promosyonlarda rakamlar 28 bin TL'ye ulaştı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Şartlar neler, cayma bedeli var mı? Mali Müşavir Mustafa Genç, A Haber canlı yayında emekli promosyonlarıyla ilgili detayları aktardı.
