Bankalarda emekliye promosyon rekabeti! En yüksek promosyon ne kadar?
Bankalarda emekliye promosyon rekabeti! En yüksek promosyon ne kadar?

Bankalarda emekliye promosyon rekabeti! En yüksek promosyon ne kadar?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2025 11:38
Güncelleme:20.09.2025 11:38
Bankaların emekli promosyon kampanyaları eylül itibariyle yeniden şekillendi. Bankalar cazip tekliflerle yarışa girdi. En yüksek promosyon ne kadar? Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu konuğu olan mali müşavir Mustafa Genç anlattı.
