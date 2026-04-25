1 milyon TL konut kredisi hesaplama: En düşük faiz hangi bankada? Nisan 2026 güncel liste

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 12:56 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Nisan 2026 itibarıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL tutarlı konut kredilerinde bankaların sunduğu ödeme planları belli oldu. Aynı tutar ve vadede aylık taksitler ve toplam geri ödeme kalemleri banka bazında değişiyor. Kredi maliyeti seçilen kuruma göre farklılık gösteriyor.

1 milyon TL konut kredisi için Nisan oranları belli oldu. 120 ay vadede aylık taksitler 27 bin TL seviyesinden başlıyor. Toplam geri ödeme tutarları ile aylık taksitler ise bankanın faiz oranlarına göre değişiklik gösteriyor. Peki en düşük konut kredisi oranını hangi banka veriyor? İşte 10 sene vadeli banka banka konut kredisi detayları…

EN DÜŞÜK ORAN HANGİ BANKADA? Nisan verilerine göre 120 ay vadede en düşük kar payı oranı yüzde 2,59 ile Ziraat Katılım tarafından sunuluyor. Bu oranla aylık taksit 27.162 TL seviyesinde gerçekleşirken, toplam geri ödeme 3 milyon 272 bin TL'ye kadar geriliyor.

KREDİ PLANI NASIL DEĞİŞİYOR? Oran ve vade sayısı arttıkça aylık taksit ve toplam geri ödeme birlikte yükseliyor. Düşük oranlı kredilerde ödeme planı daha sınırlı artarken, yüksek oranlı seçeneklerde toplam maliyet belirgin şekilde büyüyor.

BANKA BANKA KONUT KREDİSİ Ziraat Katılım Kâr Payı Oranı - %2,59

Aylık Taksit - 27.162,91 TL

Toplam Ödeme - 3.272.749 TL Vakıf Katılım Kâr Payı Oranı - %2,63

Aylık Taksit - 27.521,09 TL

Toplam Ödeme - 3.324.530 TL