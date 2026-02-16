Balmumu heykeli bile var! Dünya tarihinin en uzun burnuna sahip insanı

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 15:15 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

18. yüzyılda yaşadığı belirtilen İngiliz sirk sanatçısı Thomas Wedders, 19 santimetrelik burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na geçtiği iddiasıyla anılıyor. 1780'de hayatını kaybeden Wedders'ın balmumu heykeli bugün Ripley's Believe It or Not! müzesinde sergileniyor.

Tarihin en sıra dışı fiziksel özelliklerinden biri ona atfediliyor. 18. yüzyılda yaşadığı belirtilen İngiliz sirk sanatçısı Thomas Wedders'ın 19 santimetrelik burnuyla "Dünyanın En Uzun Burunlu İnsanı" unvanını aldığı öne sürülüyor. Bu iddia, yıllardır Guinness Rekorlar Kitabı kayıtlarında yer alıyor.

19 SANTİMETRELİK ÜN Thomas Wedders'ın burnunun 7,5 inç, yani yaklaşık 19 santimetre olduğu belirtiliyor. Bu ölçü, ortalama bir yetişkin burnunun yaklaşık üç katına denk geliyor. 18. yüzyıldan bu yana elde edilen verilere göre bu uzunluğu aşan başka bir isim çıkmadığı ifade ediliyor. Wedders, yaşadığı dönemde burnunun sıra dışı uzunluğu nedeniyle dikkat çekti. Sirk gösterilerinde yer aldığı ve bu özelliği sayesinde ün kazandığı aktarılıyor.

1780 YILINDA HAYATINI KAYBETTİ 1780 yılında yaşamını yitiren Wedders'ın hayatına dair bilgiler oldukça sınırlı. 18. yüzyılda yaşadığı için günümüze ulaşmış bir fotoğrafı bulunmuyor. Ancak 1896 yılına ait bir çizimi kaynaklarda yer alıyor. Büyük burunlu olmasının nedeni kesin olarak bilinmiyor. Uzmanlar bunun tümör ya da genetik bir rahatsızlıkla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

BALMUMU HEYKELİ SERGİLENİYOR Thomas Wedders'a ait balmumu heykeli, ilginç ve sıra dışı eserlerin sergilendiği Ripley's Believe It or Not! müzesinde ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Heykel, her yıl binlerce kişi tarafından görülüyor. Sosyal medyada da sıkça paylaşılıyor.