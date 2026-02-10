BAĞ-KUR’da 1800 gün avantajı: 5 yıl erken emeklilik kimleri kapsayacak?
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber yayınında BAĞ-KUR sigortalılarının uzun süredir beklediği erken emeklilik düzenlemesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yapılması planlanan değişiklikle Bağ-Kur'luların prim gün şartının 9 bin günden 7200 güne düşürülmesi ve böylece yaklaşık 5 yıl erken emeklilik imkanının sağlanması hedefleniyor.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber yayınında Bağ-Kur sigortalılarının uzun süredir beklediği erken emeklilik düzenlemesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdem, prim gün sayısı, maaş dengesi ve olası yeni formüller hakkında dikkat çeken detaylar paylaştı.
PRİM GÜN SAYISI VE MAAŞ DENGESİ TARTIŞMASI
Erdem, mevcut sistemde prim miktarı ile çalışma süresi arasındaki dengenin emekli maaşlarına etkisine değinirken şu ifadeleri kullandı:
"Birisi 5 bin gün çalışmış ve yüksek prim yatırmış; birisi 9 bin gün çalışmış ama daha nispeten düşük prim yatırmış. Aralarında ciddi bir maaş farkı oluyor. Yani çok çalışmanın bir avantajı olmuyor. Yatırdığımız primlerle birlikte çalıştığımız gün de etkili olacak maaşın belirlenmesinde."
En düşük emekli maaşı uygulamasında değişiklik ihtimalinin de gündemde olduğu belirtilirken yapılacak düzenlemenin kapsamına göre EYT'li Bağ-Kur sigortalıları için de yeni bir hak doğabileceği ifade edildi.
Erdem konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Mevcut sistemde SSK güvencesinde olanlar 7 bin 200, Bağ-Kur'lular ise 9 bin prim gün sayısını doldurarak emekli olabiliyor. Masadaki düzenleme hayata geçerse Bağ-Kur'lular da artık 7 bin 200 prim gün sayısını doldurarak emekli olabilecek. Yani emeklilik hayatına 5 yıl daha erken atılabilecekler.
KÜÇÜK ESNAF İÇİN ERKEN EMEKLİLİK ÇALIŞMASI
Yapılan değerlendirmelere göre düzenleme ile yaklaşık 1 milyona yakın küçük esnafın erken emekli olabileceği öngörülüyor. Prim gün sayısının 9 binden 7200 güne düşmesiyle birlikte 1800 gün, yani yaklaşık 5 yıllık prim avantajı sağlanacak.
Düzenlemenin 2026 yılının ilk çeyreğinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.
MEVCUT PRİM ŞARTLARI NASIL UYGULANIYOR?
Mevcut sistemde;
➡4A (SSK) kapsamında 8 Eylül 1999 öncesi prim şartı 5.000 – 5.975 gün arasında değişiyor.
➡1999 sonrası dönemde prim şartı 7 bin güne, 2008 sonrası ise kadın ve erkek çalışanlar için 7200 güne çıkıyor.
➡Emekli Sandığı'nda kadınlar 7200 gün, erkekler 9 bin gün prim ödüyor.
➡Bağ-Kur'da ise 1999 öncesi kadınlarda 7200, erkeklerde 9 bin gün uygulanırken, 1999 sonrası dönemde kadın ve erkek için 9 bin gün şartı bulunuyor.