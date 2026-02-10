CANLI YAYIN
BAĞ-KUR’da 1800 gün avantajı: 5 yıl erken emeklilik kimleri kapsayacak?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber yayınında BAĞ-KUR sigortalılarının uzun süredir beklediği erken emeklilik düzenlemesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yapılması planlanan değişiklikle Bağ-Kur'luların prim gün şartının 9 bin günden 7200 güne düşürülmesi ve böylece yaklaşık 5 yıl erken emeklilik imkanının sağlanması hedefleniyor.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber yayınında Bağ-Kur sigortalılarının uzun süredir beklediği erken emeklilik düzenlemesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdem, prim gün sayısı, maaş dengesi ve olası yeni formüller hakkında dikkat çeken detaylar paylaştı.

EMEKLİYE ORTAK ZAM FORMÜLÜ!
PRİM GÜN SAYISI VE MAAŞ DENGESİ TARTIŞMASI

Erdem, mevcut sistemde prim miktarı ile çalışma süresi arasındaki dengenin emekli maaşlarına etkisine değinirken şu ifadeleri kullandı:

"Birisi 5 bin gün çalışmış ve yüksek prim yatırmış; birisi 9 bin gün çalışmış ama daha nispeten düşük prim yatırmış. Aralarında ciddi bir maaş farkı oluyor. Yani çok çalışmanın bir avantajı olmuyor. Yatırdığımız primlerle birlikte çalıştığımız gün de etkili olacak maaşın belirlenmesinde."

En düşük emekli maaşı uygulamasında değişiklik ihtimalinin de gündemde olduğu belirtilirken yapılacak düzenlemenin kapsamına göre EYT'li Bağ-Kur sigortalıları için de yeni bir hak doğabileceği ifade edildi.

Erdem konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut sistemde SSK güvencesinde olanlar 7 bin 200, Bağ-Kur'lular ise 9 bin prim gün sayısını doldurarak emekli olabiliyor. Masadaki düzenleme hayata geçerse Bağ-Kur'lular da artık 7 bin 200 prim gün sayısını doldurarak emekli olabilecek. Yani emeklilik hayatına 5 yıl daha erken atılabilecekler.

KÜÇÜK ESNAF İÇİN ERKEN EMEKLİLİK ÇALIŞMASI

Yapılan değerlendirmelere göre düzenleme ile yaklaşık 1 milyona yakın küçük esnafın erken emekli olabileceği öngörülüyor. Prim gün sayısının 9 binden 7200 güne düşmesiyle birlikte 1800 gün, yani yaklaşık 5 yıllık prim avantajı sağlanacak.

Düzenlemenin 2026 yılının ilk çeyreğinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

MEVCUT PRİM ŞARTLARI NASIL UYGULANIYOR?

Mevcut sistemde;

➡4A (SSK) kapsamında 8 Eylül 1999 öncesi prim şartı 5.000 – 5.975 gün arasında değişiyor.

➡1999 sonrası dönemde prim şartı 7 bin güne, 2008 sonrası ise kadın ve erkek çalışanlar için 7200 güne çıkıyor.

➡Emekli Sandığı'nda kadınlar 7200 gün, erkekler 9 bin gün prim ödüyor.

➡Bağ-Kur'da ise 1999 öncesi kadınlarda 7200, erkeklerde 9 bin gün uygulanırken, 1999 sonrası dönemde kadın ve erkek için 9 bin gün şartı bulunuyor.

YENİ DÜZENLEME KİMLERİ KAPSAYACAK?

İlk etapta;

➡Basit usulde vergilendirilen küçük esnaf,

➡10 kişi ve altı çalışanı olan işletmeler,

➡Bakkal, kasap, berber, terzi gibi meslek grupları,

➡Çiftçi Bağ-Kur'lular

kapsamda değerlendiriliyor.

Düzenlemenin kapsamının genişletilmesi halinde tüm Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı sigorta ödeyen ev kadınlarının da yararlanabileceği belirtiliyor.

YAŞ ŞARTI DEVAM EDECEK

8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için yaş şartı uygulaması sürecek. 7200 prim gününü tamamlayan sigortalılar, sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı doldurduklarında emekli olabilecek. EYT kapsamındaki sigortalılar ise yaş şartı olmadan emekli olabilecek.

İHYA YOLUYLA EKSİK PRİM TAMAMLAMA

Daha önce Bağ-Kur kapsamında olup prim borcu nedeniyle hizmeti dondurulan sigortalılar, ihya yöntemiyle eksik prim günlerini satın alarak emeklilik şartlarını tamamlayabilecek.

FARKLI KURUMLARDA ÇALIŞANLAR NASIL ETKİLENECEK?

SSK veya Emekli Sandığı geçmişi olan ancak sonrasında Bağ-Kur'lu olan sigortalılar da düzenleme kapsamına girebilecek. Emeklilikte hangi kurumun esas alınacağı, son 7 yıllık sigortalılık süresine göre belirlenecek. Bu sürede en fazla prim hangi kuruma ödenmişse emeklilik o kurum şartlarına göre yapılacak.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde prim gün sayılarının otomatik güncellenmesi bekleniyor. Emeklilik için yaş ve prim şartlarını tamamlayan sigortalıların SGK müdürlüklerine başvurarak işlemlerini başlatması gerekecek.

EMEKLİLİK PRİM GÜN ŞARTLARI

Tarih SSK Bağ-Kur Emekli Sandığı
09.09.1999 öncesi 5000 – 5975 Kadın: 7200Erkek: 9000 Kadın: 7200Erkek: 9000
08.09.1999 – 30.04.2008 Kadın-Erkek: 7000 Kadın-Erkek: 9000 Kadın: 7200Erkek: 9000
01.05.2008 – 31.12.2035 Kadın-Erkek: 7200 Kadın-Erkek: 9000 Kadın: 7200Erkek: 9000
