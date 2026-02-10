BAĞ-KUR’da 1800 gün avantajı: 5 yıl erken emeklilik kimleri kapsayacak?

"Birisi 5 bin gün çalışmış ve yüksek prim yatırmış; birisi 9 bin gün çalışmış ama daha nispeten düşük prim yatırmış. Aralarında ciddi bir maaş farkı oluyor. Yani çok çalışmanın bir avantajı olmuyor. Yatırdığımız primlerle birlikte çalıştığımız gün de etkili olacak maaşın belirlenmesinde."

En düşük emekli maaşı uygulamasında değişiklik ihtimalinin de gündemde olduğu belirtilirken yapılacak düzenlemenin kapsamına göre EYT'li Bağ-Kur sigortalıları için de yeni bir hak doğabileceği ifade edildi.

Erdem konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut sistemde SSK güvencesinde olanlar 7 bin 200, Bağ-Kur'lular ise 9 bin prim gün sayısını doldurarak emekli olabiliyor. Masadaki düzenleme hayata geçerse Bağ-Kur'lular da artık 7 bin 200 prim gün sayısını doldurarak emekli olabilecek. Yani emeklilik hayatına 5 yıl daha erken atılabilecekler.