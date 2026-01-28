Aynı yastıkta 20 yıl: Kuruluş Orhan'ın Şahinşah Bey'i Barış Falay'ın büyük aşkı!

Yaklaşık 20 yıldır evli olan Barış Falay ve Esra Ronabar çifti, sağlam evlilikleriyle de örnek olmaya devam ediyor.

Gazetecilerin, "Ünlü bir anne ve babanın çocuğu olmak nasıl bir duygu?" sorusuna samimi bir yanıt veren Rüzgar Falay, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu soruyu bana arkadaşlarım da soruyor. Benim için çok güzel bir duygu. Toplumun onlara saygı duyduğunu görüyorum. Anlattıkları hikâyeler gerçekten çok güzel."