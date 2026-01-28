Aynı yastıkta 20 yıl: Kuruluş Orhan'ın Şahinşah Bey'i Barış Falay'ın büyük aşkı!
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'a Şahinşah Bey karakteriyle katılan Barış Falay, yıllar önce verdiği bir röportajda eşiyle tanışmasını "bizimki ilk görüşte aşk" sözleriyle anlatmıştı. Ailesine düşkünlüğüyle bilinen ünlü oyuncunun 20 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşinin de oyuncu olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.
Kuruluş Osman'da "Şahinşah Bey" karakterine hayat veren Barış Falay'ın özel hayatı mercek altında.
Bugüne kadar Ezel, Paramparça, Medcezir, Kurtlar Vadisi gibi birçok sevilen projede rol alan usta oyuncu, hem kariyeri hem de örnek evliliğiyle dikkat çekiyor.
"BEN AŞK ADAMIYIM"
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Barış Falay, yakın zamanda verdiği bir röportajda romantik sözleriyle gündem olmuştu. Usta oyuncu, "Ben aşk adamıyım. Bir kadına âşık oldum, 20 senedir onunlayım" diyerek eşi Esra Ronabar'a olan bağlılığını dile getirmişti.
EŞİ "BİR İSTANBUL MASALI"NIN YILDIZI ÇIKTI
Barış Falay'ın eşinin de oyuncu olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlık yaşadı.
Birçok dizi ve projede yer alan Ronabar, özellikle "Bir İstanbul Masalı" dizisindeki performansıyla hafızalara kazınmıştı.