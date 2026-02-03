"Aynı Yağmur Altında"nın yıldızı Burak Tozkoparan: "Günümü Ali gibi yaşamaya başladım"

atv'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında', güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Tanıtımlarıyla merak uyandıran dizinin dikkat çeken karakterlerinden Ali Aydan'a hayat veren Burak Tozkoparan, rolüyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

9 Şubat Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizide Burak Tozkoparan'ın hayat verdiği Ali Aydan, muhafazakâr bir ailenin okumuş oğlu olarak adalet duygusu güçlü, cesur ve merhametli bir gençtir.

KALBİYLE HAREKET EDEN BİR ADAM: ALİ AYDAN... Babasının otoriter yapısına rağmen kendi yolunu çizmeye çalışan Ali, Londra'da tanıştığı Rosa'ya duyduğu aşkla hayatının en büyük sınavını verecektir. Gücü, sorumluluk olarak gören Ali; sevdiklerini korumak için her şeyi göze alabilecek kadar gözü kara, kırılgan ama mücadeleci bir karakterdir.

"GÜNÜMÜ ALİ GİBİ YAŞAMAYA BAŞLADIM" Proje ve karakteriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Burak Tozkoparan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Deneyimlemediğim tarzda bir karakter, Ali Aydan. O yüzden işe ve karaktere çok ısındım. Senaryonun genel hikayesi bizi anlattığı için de çok heyecanlandım. Karakter için kendimi kapattım. Bu proje için günümü Ali gibi yaşamaya başladım."