Aynı Yağmur Altında'nın Rosa'sı Nilsu Berfin Aktaş nereli? Doğup büyüdüğü şehir...
atv'nin iddialı dizisi Aynı Yağmur Altında'nın başrol oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş, canlandıracağı Rosa karakteriyle şimdiden büyük merak uyandırdı. Güzelliğiyle dikkat çeken ismin aslen nereli olduğu ise en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Başarılı oyuncu, memleketiyle hayranlarını şaşırttı.
atv'nin merakla beklenen, Baba Yapım imzalı yeni dizisi "Aynı Yağmur Altında", güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
9 Şubat Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizide "Rosa Sofía Martínez" karakterini canlandıran Nilsu Berfin Aktaş'ın hayatı mercek altına alındı. Aktaş'ın canlandırdığı Rosa Sofía; insan hakları mücadelesine kendini adamış, duyarlı ve güçlü bir genç kadın olarak izleyicinin karşısına çıkacak.
Londra'da yaşadığı sarsıcı bir olayın ardından hem hastalığıyla hem de geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Rosa'nın yolu İstanbul'a uzanıyor. Ali'ye duyduğu aşkla hayata tutunmaya çalışan karakter, kalbiyle aklı arasında sıkışmış kırılgan ama cesur duruşuyla hikâyenin merkezinde yer alıyor.
"KARAKTERİM İÇİN İSPANYOLCA ÖĞRENİYORUM"
Proje ve karakteriyle ilgili açıklamalarda bulunan Nilsu Berfin Aktaş, rolüne özel bir hazırlık sürecinden geçtiğini dile getirmişti.
Aktaş, "Rosa hümanist, aktivist ve İspanyol bir kız. Londra'dan geliyor, birkaç dil biliyor. Bu yüzden karakterim için İspanyolca öğreniyorum. Ayrıca saçımda da bir değişiklik yaptım. Tek bir konudan giden hikâyeleri sevmiyorum ama Aynı Yağmur Altında sadece iki oyuncunun üzerine kurulu bir iş değil; pek çok aksı var" ifadelerini kullanmıştı.
MEMLEKETİ BAKIN NERESİYMİŞ
Tüm bunların ardından güzel oyuncunun memleketi de merak edildi. Aktaş, Türk televizyon ve sinema dünyasının genç ve yetenekli oyuncuları arasında yer alıyor. 2018 yılında yayınlanan "Geleceğin Starı" adlı yarışma programıyla dikkatleri üzerine çeken Aktaş, ardından dizi ve sinema projelerinde rol almaya başladı. Özellikle "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.